Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yükselen döviz kurları güneş enerjisi sektörünü de etkiledi

7103 sayılı kanunla konutlarda ve iş yerlerinde bireylerin güneş enerjisinden elektrik üretmeleri teşvik edilse de döviz kurundaki yükseliş güneş panelleri daha pahalı hale getirdi.
8 ay
11,9b
1
16
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yükselen döviz kurları güneş enerjisi sektörünü de etkiledi
Tam Boyutta Gör
 

Bu yıl mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 sayılı kanun ile pek çok alanda vergi teşviği getirilirken konutlarında veya iş yerlerinde kendi elektriğini üretmek isteyen kullanıcılar da teşvik kapsamında tutulmuştu. Kanuna göre kiraladıkları konutların çatı veya cephelerinde kurulu gücü azami 10 kW’a kadar olan güneş panellerinden elde edilecek elektrik ve fazla elektriğin dağıtım şirketlerine satılması konusunda vatandaşlar esnaf muaflığından faydalanabiliyor. Bu hükümle bireysel anlamda güneş enerjisi kullanımı teşvik edilse de son dönemde yükselen döviz kuru nedeniyle parçalarının büyük bir kısmı yurt dışından ithal edilen güneş panelleri pahalı hale gelerek sektörü etkilemiş durumda.


Çin, Türkiye için avantaj sağlayabilir 

Konuyla ilgili Hürriyet'e açıklamalarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Filiz Katman, kurun güneş paneli fiyatlarını etkilemesine karşın Çin'in bu alanda ABD'nin önüne geçmesinin Türkiye için avantaj yaratabileceğini belirtiyor. ''Dolar kurunda yaşanan aşırı değerlenme olumsuz yansıdı.'' ifadesini kullanan Katman, Çin'in maliyet olarak uygun fiyatlara güneş panelleri sunmasına ve gelişen Türkiye-Çin ilişkilerine dikkat çekti. Katman'a göre yükselen kura karşılık Çin gibi farklı alternatifler göz önünde bulundurulmalı.


Filiz Katman, yükselen kura karşılık yerli güneş panellerine yönelik teşviklerin sağlanması halinde de önemli fırsatlar yaratılabileceğini düşünüyor. "Yerli üreticinin ürettiği güneş panellerini kullanan yatırımcılara ayrı bir teşvik paketi değerlendirilebilir.'' diyen Katman, piyasanın da böyle bir beklenti içinde olduğunu ekledi. Almanya'da güneş enerjisinin yüzde 70'inin çatı üzerindeki güneş panelleri ile sağlandığını vurgulayan Katman, Türkiye'nin bu alanda halen çok yolu olduğunu açıkladı.


Yüksek kur nedeniyle ortaya çıkan olumsuz tabloya karşılık çatılara kurulan güneş panelleri bireylere kazanç sağlayabileceği gibi ülke ekonomisine de katkı sunabilir. Filiz Katman'a göre bireyler aylık 200-300 lira arasında elektrik faturası öderken, çatısına kurduğu güneş paneli sayesinde 800 lira gelir elde edip 500 lira kâr elde edebilir. Bu sayede dış ticaret açığının temel kaynaklarından olan ithal enerji harcamalarının da azalması mümkün. 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
qoqoCAN 8 ay en beğenilen
Kriz mriz yok kardeşim, Manipülasyon var ^^
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 8 ay
"Dolar kurunda yaşanan aşırı değerlenme..."
Bayılıyorum şu kafaya, belki zimbabve dolarına kadar dünyanın tüm para birimleri TL karşısında değer kazanıyorsa, elma armut yağ süt alayının fiyatı yükseliyorsa yükselen dolar değil de çakılan TL olabilir mi? Yok canım. Kriz mriz yok teğet geçiyyi...
"Dolar kurunda yaşanan aşırı değerlenme..."Bayılıyorum şu kafaya, belki zimbabve dolarına kadar dünyanın tüm para birimleri TL karşısında değer kaza...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParaMounT99229 8 ay
VATAN HAİNLERİ bizim YERLİ MİLLİ' mize hakaret edeyorcular damlar akşama doğru.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tobepeople 8 ay
Günaş paneli de almıyorum ; güneş panelini de kendim yaparım, tamam kapatın konuyu(!)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astralll 8 ay
Güneş paneli mantıklı bir şey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muammer816 8 ay
umarım gelecek için şimdiden yatırımlarımız her türlü ithalatın minimize edilmesi için olur ve bizden sonraki nesiller bu tarz sıkıntılar yaşamaz.üzücü olaylar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 8 ay
Etkilemediği sektör var mı ki? Markete gidiyoruz herşey zamlı. Nefes alıyorsan dolarla bir yerden ilişiğin var demektir.
Evde lamba yaktığın zaman bile dolar yakıyorsun bir nevi, bu kadar basit.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 8 ay
Evren bir simülasyon, döviz kurları yükselmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 8 ay
"Dolar kurunda yaşanan aşırı değerlenme..."
Bayılıyorum şu kafaya, belki zimbabve dolarına kadar dünyanın tüm para birimleri TL karşısında değer kazanıyorsa, elma armut yağ süt alayının fiyatı yükseliyorsa yükselen dolar değil de çakılan TL olabilir mi? Yok canım. Kriz mriz yok teğet geçiyyi...
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TetraYazilim 8 ay
Kriz yok, ama masasını kuruyorlar. Bu millet hangi ara bu kadar ahmak oldu.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParaMounT99229 8 ay TetraYazilim
Aynen kriz yok İNCİR AĞACI diktiler sadece ülkemizin ocağına. Ulan 6 ayda ne halt yedinizde 3 tl olan dolar 6.50 ve üzerlerini gördü diye sorarlar adama yalakalığında bir limiti vardır ama artık yalakalık ARAP YAĞI BOLBULUNCA durumunu sembolize eder oldunuz iyice. Üretim yok adam akıllı DENİZLİ HOROZU gibi HOROZLANIYORSUNUZ her şeye.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 ay
bir yandan gunes enerjisine tesvik verip ote yandanda gunes panellerine ekstra gumruk vergisi koymak nasil bir kafadir cozemedim. karakoyde panel ithalatcilariyla konustum. panellere konan ekstra vergiden gunes enerjisinin maliyet avantaji kalmadigini satmadigini soyluyorlardi. bu konusmayi yaptigim sirada daha kurlar ziplamamisti ustelik.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanahmet 8 ay darkaura
cari açığın fazla açılmaması için sadece enerjisi panellerinde değil, yurt dışından gelen çoğu ürünlerde gümrük vergisi alınıyor. Bu mantıklı bir şey.
Ayrıca teşvikler çoğunlukla sizi yerli üreticiye yönlendiriyor. (yabancı alımlarda %60, yerli alımlarda %70 destek gibi) Türkiye'de cell (ışığı elektriğe döndüren) kısmı hariç tümüyle yerli üretim güneş paneli imalatçıları var. Hatta invertor (çevirici), şarz kontrol cihazları ve diğer devre elemanlarını da imal ediyorlar.
Cell kısmı prototip üretim yapan bazı üniversiteler var fakat seri üretime geçilmedi. Hem zaman hem de çok büyük bir yatırım gerektiriyor. Yakın zamanda ülkemizde de imalatına başlarlar inş.
Ayrıca depolama için bataryanın da prototip üretimi ile ilgili çalışmalar var. İnşallah sonuca ulaşırlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParaMounT99229 8 ay
VATAN HAİNLERİ bizim YERLİ MİLLİ' mize hakaret edeyorcular damlar akşama doğru.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 8 ay en beğenilen
Kriz mriz yok kardeşim, Manipülasyon var ^^
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11865 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
güneş enerjisi, Güneş Paneli ve
6 etiket daha Türkiye Gündemi enerji Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Rekabet Kurulu, Google'a 93 milyon TL para cezası verdi 8 ay Essential Phone gelecek yıl Android Q güncellemesi de alacak 8 ay Japon Zaif kripto para borsası saldırıya uğradı. 60 milyon dolar kayıp var 8 ay Üç büyük otomotiv üreticisinin araçlarına Android işletim sistemi geliyor 8 ay Çalışanların yorumları sildiğine ve satış verilerini sattığına ilişkin Amazon soruşturma başlattı 8 ay PlayStation Now'a oyun indirme seçeneği geldi 8 ay Apple Watch 4'ün kadranları bilgisayar efektiyle değil stüdyoda yapıldı [video] 8 ay Instagram uygulamasına coğrafi kısıtlama seçenekleri geliyor 8 ay Apple Music artık Android Auto'da çalışıyor 8 ay Hayabusa-2, Ryugu asteroitine gözlem araçlarını yerleştirecek 8 ay Yeni Ekonomi Programı'nda ICO vurgusu 8 ay GoPro'nın üç kameradan oluşan Hero7 serisi duyuruldu 8 ay Facebook'un çöpçatanlık hizmeti test yayınına başladı 8 ay Bing mobil aramalarda AMP desteği sunmaya başladı 8 ay Avrupa Komisyonu Amazon hakkında inceleme başlattı 8 ay Bilgisayar korsanları, Japon kripto para sektörünü 540 milyon dolar zarara soktu 8 ay Az elektrik tüketene daha ucuz elektrik geliyor 8 ay Fortnite yayıncısı Ninja ile yanyana olma şansı 8 ay Facebook, Avrupa Birliği yaptırımlarıyla karşılaşabilir 8 ay Asus ZenFone Max Pro satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Yükselen döviz kurları güneş enerjisi sektörünü de etkiledi Sonraki Amazon 3 yıl içinde 3 bin adet kasiyersiz mağaza açmayı planlıyor 8 ay BMW 2019 Z4 sDrive20i, sDrive30i ve 2020 M40i Roadster tanıtıldı! 8 ay Loki ve Scarlet Witch dizileri için hazırlıklara başlandı 8 ay Tim Cook yeni iPhone'ların neden pahalı olduğunu açıkladı 8 ay Robotik deri ile bütün nesneler robota dönüşebilir 8 ay Huawei Mate 20 kablosuz şarj etme özelliğine sahip olacak 8 ay MSI Trident 3 Arctic İncelemesi - En Güçlü Mini Masaüstü Pc Serisi 8 ay Dokunmatik ekranlı Google Home Hub akıllı hoparlör detaylandı 8 ay 2si1 | Yerli ve Milli teknoloji programı 8 ay Nvidia RTX 2080 ve 2080 Ti kutusundan çıkıyor! 8 ay Avrupa'nın prototip uydusu, ilk kez 'uzay çöpü' yakaladı 8 ay Netflix, Avatar: The Last Airbender dizisi çekiyor 8 ay Üç arka kameralı Samsung Galaxy A7(2018) sızdırıldı 8 ay Dört farklı Samsung Galaxy S10 modeli geliyor 8 ay Dead Rising serisini geliştiren stüdyo kapatılıyor 8 ay Elon Musk, Ay yolculuklarının sanal gerçeklikle canlı yayınlanacağını açıkladı 8 ay SteelSeries geliştirilmiş Arctis 3 Bluetooth kulaklığını duyurdu 8 ay İsrail ile İsviçre, Blockchain'i düzenleme adına deneyimlerini paylaşacak 8 ay İşte yeni nesil iPhone'ların pil kapasiteleri 8 ay Google Play ödül programı başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim