Yükselen döviz kurları güneş enerjisi sektörünü de etkiledi

Çin, Türkiye için avantaj sağlayabilir
Konuyla ilgili Hürriyet'e açıklamalarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Filiz Katman, kurun güneş paneli fiyatlarını etkilemesine karşın Çin'in bu alanda ABD'nin önüne geçmesinin Türkiye için avantaj yaratabileceğini belirtiyor. ''Dolar kurunda yaşanan aşırı değerlenme olumsuz yansıdı.'' ifadesini kullanan Katman, Çin'in maliyet olarak uygun fiyatlara güneş panelleri sunmasına ve gelişen Türkiye-Çin ilişkilerine dikkat çekti. Katman'a göre yükselen kura karşılık Çin gibi farklı alternatifler göz önünde bulundurulmalı.
Filiz Katman, yükselen kura karşılık yerli güneş panellerine yönelik teşviklerin sağlanması halinde de önemli fırsatlar yaratılabileceğini düşünüyor. "Yerli üreticinin ürettiği güneş panellerini kullanan yatırımcılara ayrı bir teşvik paketi değerlendirilebilir.'' diyen Katman, piyasanın da böyle bir beklenti içinde olduğunu ekledi. Almanya'da güneş enerjisinin yüzde 70'inin çatı üzerindeki güneş panelleri ile sağlandığını vurgulayan Katman, Türkiye'nin bu alanda halen çok yolu olduğunu açıkladı.
Yüksek kur nedeniyle ortaya çıkan olumsuz tabloya karşılık çatılara kurulan güneş panelleri bireylere kazanç sağlayabileceği gibi ülke ekonomisine de katkı sunabilir. Filiz Katman'a göre bireyler aylık 200-300 lira arasında elektrik faturası öderken, çatısına kurduğu güneş paneli sayesinde 800 lira gelir elde edip 500 lira kâr elde edebilir. Bu sayede dış ticaret açığının temel kaynaklarından olan ithal enerji harcamalarının da azalması mümkün.
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Bayılıyorum şu kafaya, belki zimbabve dolarına kadar dünyanın tüm para birimleri TL karşısında değer kazanıyorsa, elma armut yağ süt alayının fiyatı yükseliyorsa yükselen dolar değil de çakılan TL olabilir mi? Yok canım. Kriz mriz yok teğet geçiyyi...