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Yurtdışından getirilen cihazların kayıt işlemi geçici olarak durduruldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
16,1b
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304
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde yüksek seyreden vergiler nedeniyle, pek çok vatandaşımız yurtdışından daha düşük fiyata akıllı telefon ve tablet cihazları getiriyordu. Bugüne kadar bunların pasaport kaydı için operatörler tarafından cüzi bir miktar ücret alınıyordu.

Ancak 15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesi ve Kanunun Yürürlük maddesi uyarınca, Maliye Bakanlığı'nca yurtdışından getirilen cihazların IMEI kayıt işlemi için 100TL ücret alınması kararlaştırıldı.

Tüketiciler operatör kaydı esnasında bu harcın yatırıldığına dair belgeyi de ibraz etmek zorunda. Ancak henüz nasıl bir süreç işleyeceği belirlenmiş değil. Bu nedenle BTK bir duyuru yayınlayarak gerekli tebliğ yayınlanana kadar kayıt işlemlerinin dondurulduğunu açıkladı.

Gelen bilgiler şu anda hiçbir şekilde kayıt işleminin yapılmadığı yönünde. Tebliğ yayınlanana kadar tüketicilerimiz bir müddet beklemek zorunda kalacak. Bu bakımdan yurtdışından telefon getirmiş ve henüz kaydettirmemiş olan okuyucularımızın bir süre beklemesi gerektiğini belirterek, getirecek olan okuyucularımızın ise şimdilik bunu ertelemesini tavsiye ediyoruz.

Bugünden itibaren IMEI kaydı esnasında problem yaşayan okuyucularımız tecrübelerini buradan paylaşabilirler. İlgili duyuru ise kaynak linkinde. 

http://www.btk.gov.tr/basin_bultenleri/dosyalar/BASINACIKLAMASI-YURTDISI-15-06-2012.pdf Yorum Yaz
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JrMaster 7 yıl en beğenilen
Bence telefonun fiyatı kadarda vergi alsınlar nede olsa o kadar zenginiz ki şuan bu mesajımı mars yollculuğumdan yazıyorum.Sevgilerle...
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infom@n 7 yıl
Bu halka bu paralar bu vergiler hak. Sandığa koşarak giderler sonra yakınırlar. 100 TL'lik telefona bile devlet 100 TL harç alacaksa bu hükumetin suçu değil, seçenlerin suçudur.
Bu halka bu paralar bu vergiler hak. Sandığa koşarak giderler sonra yakınırlar. 100 TL'lik telefona bile devlet 100 TL harç alacaksa bu hükumetin suçu değil, se...
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JohnLord 7 yıl
Devlete ödediğimiz vergiyle, Dünyanın en zenginleri bizim ülkemizde olurdu ama şuan devlet bile borç içerisinde yüzüyo, devletede gitmiyo para, devletin başındaki adamlara gidiyo paralar...
Devlete ödediğimiz vergiyle, Dünyanın en zenginleri bizim ülkemizde olurdu ama şuan devlet bile borç içerisinde yüzüyo, devletede gitmiyo para, devletin başında...
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Lütfen ac
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cawamcm 7 yıl
Gecici pasaport kayitlariniz yapilir. Yapilan kayitlariniz 3-6 ay surmekte. Ayrica tekrar kayit yaptirip kullanima devam da edebilirsiniz
İslem ucreti 30 tldir

İrtibat tel 0507 962 42 23
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0zan89 7 yıl
Vergi vere vere imanımız gevredi ya bir ülkede bu kadar vergi çeşidimi olur.Devlet benim iş yerimde ortak pardon ya ne ortagı %60 hissesi resmen onun.
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Rollini 7 yıl
mszehir
pasoport kaydını kaldır her telefona 100 degil 150 lira al devlet baba hem para kazan hemde iphone 5 imizi yakma :)

güzel teklif.
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free_eagle 7 yıl
Valla arkadaşlar açıkcası bende türkiyeden almıyorum telefonu ve şuda bir gerçek biz cebinde parası yok ama elinde son model telefonla gezen zevki sefayı seven gösterişi seven bir milletiz bize haktır diyorum.
İşi her seferinde devlete değilde buncayıl bu devletin kanını emen Öncelikle CHP zihniyetine sorun sonra sırası gelince ak partiye sorarsınız çuvaldızı önce kendisine batırmayan burdan onabuna laf atan suç atana sözüm insan olmasını istemeden önce siz insan olunda bir kendinize bakın
He ben çokmu doğruyum bende aynı sevdiğim için mağaşımdan pahalı telefon kullanıyorum biraz empati lütfen
BUNDAN YÜZYILLAR ÖNCE ; Peygamber (s.a.v) efendimize asahab'dan birisi sorar ya rasulallah kıyamet ne zaman kopacak
CEVAP : Ahir zamanda (bu gün) emanete hıyanet edildiğinde, işin ehline verilmediğinde, Ülkenin yöneticisi adaletsiz dinsiz kişiler tarafından yönetildiğinde, yöneten kişilerin halkına zulmettiğinde kıyameti bekleyin buyuruyor.
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DH Misafiri 7 yıl
hükümetin aldığı bu kararı savunanların cebi 10 yılda dolup taşmıştır, karşı çıkanların ise cebi 10 yılda boşalmıştır hatta devlete dağ gibi borcu vardır.
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DH Misafiri 7 yıl
ARKADAŞLAR BU GEÇİCİ DURDURMA SİZCE NE KADAR SÜRER BİLGİSİ OLAN VAR MI? BENDE TAM GETİRTMEK ÜZEREYİM KARARSIZ KALDIM ŞİMDİ SANŞA BAK YAA..
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DH Misafiri 7 yıl
iyi olmuş.olurmu lan öyle şey ? biz burda 2000 e alalım millet 1000 e olsun.keşke 500 olsa
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MESUT52_34 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

iyi olmuş.olurmu lan öyle şey ? biz burda 2000 e alalım millet 1000 e olsun.keşke 500 olsa

işte böyle cahil insanlar oy veriyor bu pt ye
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DH Misafiri 7 yıl
Tebrikler, vergilerden cok memnunuz..
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