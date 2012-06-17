Yurtdışından getirilen cihazların kayıt işlemi geçici olarak durduruldu

Ülkemizde yüksek seyreden vergiler nedeniyle, pek çok vatandaşımız yurtdışından daha düşük fiyata akıllı telefon ve tablet cihazları getiriyordu. Bugüne kadar bunların pasaport kaydı için operatörler tarafından cüzi bir miktar ücret alınıyordu.





Ancak 15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesi ve Kanunun Yürürlük maddesi uyarınca, Maliye Bakanlığı'nca yurtdışından getirilen cihazların IMEI kayıt işlemi için 100TL ücret alınması kararlaştırıldı.





Tüketiciler operatör kaydı esnasında bu harcın yatırıldığına dair belgeyi de ibraz etmek zorunda. Ancak henüz nasıl bir süreç işleyeceği belirlenmiş değil. Bu nedenle BTK bir duyuru yayınlayarak gerekli tebliğ yayınlanana kadar kayıt işlemlerinin dondurulduğunu açıkladı.





Gelen bilgiler şu anda hiçbir şekilde kayıt işleminin yapılmadığı yönünde. Tebliğ yayınlanana kadar tüketicilerimiz bir müddet beklemek zorunda kalacak. Bu bakımdan yurtdışından telefon getirmiş ve henüz kaydettirmemiş olan okuyucularımızın bir süre beklemesi gerektiğini belirterek, getirecek olan okuyucularımızın ise şimdilik bunu ertelemesini tavsiye ediyoruz.





Bugünden itibaren IMEI kaydı esnasında problem yaşayan okuyucularımız tecrübelerini buradan paylaşabilirler. İlgili duyuru ise kaynak linkinde.