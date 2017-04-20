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ZTE Axon 7 şimdi daha güçlü

Ülkemizde de satışta olan ZTE’nin dikkat çekici amiral gemi akıllı telefon modeli Axon 7 güncelleniyor. Firma üst segmenti boş bırakmamak adına Axon 7s modelini hazırladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,9b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl ZTE’nin en iddialı akıllı telefonlarından birisi olarak piyasaya sürülen Axon 7 amiral gemisi, ülkemizde de raflarda boy göstermişti. Firma amiral gemisini bir tık daha iyi bir işlemci ile güncellemeyi tercih etmiş.

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Dünyaca ünlü Designworks tasarım stüdyosunun şekillendirdiği Axon 7 modelinde bilindiği üzere Snapdragon 820 yonga seti, 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, 5.5 inçlik 2K Super AMOLED ekran, 20MP çözünürlüğünde Samsung kamera, 3140mAh kapasiteli batarya, 24-bit/96KHz DAC ve stereo amplifikatör gibi özellikler yer almaktaydı.

Axon 7s olarak pazarlanacak yeni akıllı telefon Snapdragon 821 yonga seti barındırıyor. Bu bakımdan performansın yüzde 10 civarında artacağını söylemek mümkün. Bunun haricinde telefonda herhangi bir değişikliğin yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Axon 7s dışında bir de Axon 7 Max adında büyük ekranlı bir akıllı telefon daha olacak. Gelen bilgiler cihazların sadece Çin hükümet kurumlarına yönelik olduğu yönünde.

Ayrıca Bkz. "Akıllı telefonları dizüstüne dönüştüren aksesuarlar giderek artıyor"

ZTE henüz teknik detayları açıklamış değil ancak şimdilik firmanın Snapdragon 835 yonga setinden uzak durduğu görülüyor. Üst seviye segmenti boş bırakmamak adına yapılan Axon 7s hamlesinin ardından muhtemelen yılın ikinci yarısında amiral gemisi Nubia serisinin yeni üyelerini göreceğiz. 

 

http://www.tweaktown.com/news/57184/zte-announces-axon-7s-snapdragon-821/index.html Yorum Yaz
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Ekrem71.5 7 ay
hoparlör yerini makarna süzgeci olarakta kullanabiliriz :)
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hsanlukk 2 yıl
Hoparlörlerin mazgal aralığı fazla gibi çok göze batıyor biraz küçültmeleri lazım.
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kadirirdem 2 yıl
gelmişken S835 ile gelseymiş daha güncel olurmuş.
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DigitalWorld 2 yıl
Ya ZTE Axon 7 yi kullandım. Ses manyak diyorlar hatta bir incelemede V10 dan 2 kat yüksek ses veriyor diyorlar. Ben denedim alakası yok. Güncelleme falan mı olay diyeceğim ama eski yazılım zamanında da aynı şeyler söylenmiş.
Kamerası cidden kötü. Manuel ayarlarda bile mağaza gibi kapalı ama iyi ışıklandırılmış bir ortamda durum vasat.
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wolf silver 2 yıl
Sadece işlemci yükseltme yapılacaksa baya saçma.
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TheKinslayer 2 yıl
ZTE Axon 7 USA modeli kullanıcısıyım. Her anlamda canavar cihaz..
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aycibin 2 yıl
820'yi 821'le güncelle yeni telefon diye kakala.sony Z3+'tan bu yana böyle salakça birşey duymadım.
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mehmedaltair 2 yıl
phonearena.com/...
Yalnızca çin hükümetine satılacakmış normal satışı yok yani. Haberi güncellerseniz sevinirim.
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evolez 2 yıl
24-bit/96KHz DAC ve stereo amplifikatör gibi özellikler yer almaktaydı. Rakiplerinden ayirmis ZTE yi. G6 yi tokatlar
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cansev07 2 yıl evolez
evolez
24-bit/96KHz DAC ve stereo amplifikatör gibi özellikler yer almaktaydı. Rakiplerinden ayirmis ZTE yi. G6 yi tokatlar

Valla hocam herkes ses konusunda baya övdü bu telefonu ama ben denediğim zaman pek beğenmedim. Ses az geliyordu telefonun kulaklık çıkışından. Htc 10 çok daha iyiydi ses konusunda.
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axaxa 2 yıl
Artık her marka aynı donanımları kullanıyor geriye fiyat kalıyor
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