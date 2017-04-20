ZTE Axon 7 şimdi daha güçlü

Geçen yıl ZTE’nin en iddialı akıllı telefonlarından birisi olarak piyasaya sürülen Axon 7 amiral gemisi, ülkemizde de raflarda boy göstermişti. Firma amiral gemisini bir tık daha iyi bir işlemci ile güncellemeyi tercih etmiş.

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Dünyaca ünlü Designworks tasarım stüdyosunun şekillendirdiği Axon 7 modelinde bilindiği üzere Snapdragon 820 yonga seti, 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, 5.5 inçlik 2K Super AMOLED ekran, 20MP çözünürlüğünde Samsung kamera, 3140mAh kapasiteli batarya, 24-bit/96KHz DAC ve stereo amplifikatör gibi özellikler yer almaktaydı.

Axon 7s olarak pazarlanacak yeni akıllı telefon Snapdragon 821 yonga seti barındırıyor. Bu bakımdan performansın yüzde 10 civarında artacağını söylemek mümkün. Bunun haricinde telefonda herhangi bir değişikliğin yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Axon 7s dışında bir de Axon 7 Max adında büyük ekranlı bir akıllı telefon daha olacak. Gelen bilgiler cihazların sadece Çin hükümet kurumlarına yönelik olduğu yönünde.

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ZTE henüz teknik detayları açıklamış değil ancak şimdilik firmanın Snapdragon 835 yonga setinden uzak durduğu görülüyor. Üst seviye segmenti boş bırakmamak adına yapılan Axon 7s hamlesinin ardından muhtemelen yılın ikinci yarısında amiral gemisi Nubia serisinin yeni üyelerini göreceğiz.