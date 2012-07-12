Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE, 'en gelişmiş oyun odaklı akıllı telefonu' önümüzdeki hafta tanıtacak

6 yıl
2,6b
1
4
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil ve akıllı telefon pazarlarında ilk üçte yer almayı planlayan telekomünikasyon cihazları ve sistemleri şirketi ZTE, önümüzdeki hafta 'en gelişmiş oyun odaklı akıllı telefonu' duyuracak. Resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda aynen bu ifadeyi kullanan üretici, kısa süre önce KVK ile anlaşarak ülkemize giriş yapmış, Grand X modelini ilk defa İstanbul'da tanıtmıştı.
ZTE İngiltere'den gelen açıklama, gerçekleştirilecek etkinliğin de bu ülkede yapılacağını gösteriyor. Yerel medyaya davetiyeler gönderilmeye başlamış. 18 Temmuz Çarşamba günü Çinli firmanın yeni akıllı telefonu resmiyet kazanacak.
Android işletim sistemli olmasına kesin gözüyle bakılan oyun akıllı telefonu hakkında şimdiye kadar herhangi bir sızıntı gerçekleşmemişti. Şuan için ihtiva edeceği özellikler konusunda yorum yapmak güç. Ancak piyasadaki oyun konusunda başvurulabilecek en iyi çözüm olarak gösterilen NVIDIA'nın 4+1 çekirdekli Tegra 3 çipsetini taşıyan bir cihazla karşılaşmayı bekliyoruz.
ZTE'nin geçen yıl çıkış yapan Sony Ericsson'un PlayStation sertifikalı ve oyun pad'li Xperia PLAY modeline benzer bir yapıyla mı yoksa daha farklı bir fikirle mi karşımıza çıkacağın bilmiyoruz. Ancak şimdiye kadar bütçe dostu çözümler sunarak tüketicinin güvenini kazanan firmanın oyun konusunda nasıl bir cihaz ortaya koyacağını çok merak ediyoruz. 
199$ düzeyinde tablet bilgisayarlar geliştirebilmeyi sağlayan NVIDIA Kai platformunun yakında akıllı telefonlara da uygulanmaya başlayacağı yetkililer tarafından dile getirilmişti. Oyun odaklı bir Android için en uygun donanım Tegra 3 olduğuna göre ZTE'nin de tıpkı bizim gibi düşünerek tercihini Tayvanlı yarı iletken üreticisinden yana kullanarak Tegra desteğini arkasına alacağı tahmin ediliyor. 

http://www.androidcentral.com/zte-unleash-new-flagship-device-next-week Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
|M|N|Ç| 6 yıl
Yazılım desteği benim için önemli bunun üzerinden konuşuyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|M|N|Ç| 6 yıl
Yazılım desteği benim için önemli bunun üzerinden konuşuyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quzman 6 yıl
mnc07
Andorid 4.1 ile gelmezse hali hazırdaki galaxy nexusa bile rakip olamaz

Haberde neredeyse hiç bir detayı belli olmayan bir telefon hakkında nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|M|N|Ç| 6 yıl
Andorid 4.1 ile gelmezse hali hazırdaki galaxy nexusa bile rakip olamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung'un Windows Tableti Mercek Altında! Windows 8 hakkında merak ettikleriniz, Slate PC video inceleme 6 yıl HTC Desire C video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim