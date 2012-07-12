ZTE, 'en gelişmiş oyun odaklı akıllı telefonu' önümüzdeki hafta tanıtacak

Mobil ve akıllı telefon pazarlarında ilk üçte yer almayı planlayan telekomünikasyon cihazları ve sistemleri şirketi ZTE, önümüzdeki hafta 'en gelişmiş oyun odaklı akıllı telefonu' duyuracak. Resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda aynen bu ifadeyi kullanan üretici, kısa süre önce KVK ile anlaşarak ülkemize giriş yapmış, Grand X modelini ilk defa İstanbul'da tanıtmıştı.

ZTE İngiltere'den gelen açıklama, gerçekleştirilecek etkinliğin de bu ülkede yapılacağını gösteriyor. Yerel medyaya davetiyeler gönderilmeye başlamış. 18 Temmuz Çarşamba günü Çinli firmanın yeni akıllı telefonu resmiyet kazanacak.

Android işletim sistemli olmasına kesin gözüyle bakılan oyun akıllı telefonu hakkında şimdiye kadar herhangi bir sızıntı gerçekleşmemişti. Şuan için ihtiva edeceği özellikler konusunda yorum yapmak güç. Ancak piyasadaki oyun konusunda başvurulabilecek en iyi çözüm olarak gösterilen NVIDIA'nın 4+1 çekirdekli Tegra 3 çipsetini taşıyan bir cihazla karşılaşmayı bekliyoruz.

ZTE'nin geçen yıl çıkış yapan Sony Ericsson'un PlayStation sertifikalı ve oyun pad'li Xperia PLAY modeline benzer bir yapıyla mı yoksa daha farklı bir fikirle mi karşımıza çıkacağın bilmiyoruz. Ancak şimdiye kadar bütçe dostu çözümler sunarak tüketicinin güvenini kazanan firmanın oyun konusunda nasıl bir cihaz ortaya koyacağını çok merak ediyoruz.

199$ düzeyinde tablet bilgisayarlar geliştirebilmeyi sağlayan NVIDIA Kai platformunun yakında akıllı telefonlara da uygulanmaya başlayacağı yetkililer tarafından dile getirilmişti. Oyun odaklı bir Android için en uygun donanım Tegra 3 olduğuna göre ZTE'nin de tıpkı bizim gibi düşünerek tercihini Tayvanlı yarı iletken üreticisinden yana kullanarak Tegra desteğini arkasına alacağı tahmin ediliyor.

http://www.androidcentral.com/zte-unleash-new-flagship-device-next-week