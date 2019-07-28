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ZTE'ye ait çift ön kameralı ve kızaklı bir akıllı telefon modelinin patenti ortaya çıktı

Kızaklı ön kamera mekanizmasına ve iki adet özçekim kamerasına sahip gizemli bir ZTE modelinin için patenti ortaya çıktı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
31 dk.
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Özgün tasarımlara sahip akıllı telefonlarıyla tanınan Çinli üretici ZTE, geçtiğimiz ay iki kamera deliğine sahip bir akıllı telefon modeli için patent başvurusunda bulunmuştu. Şimdilerde ise şirketin, kızaklı bir ön kamera mekanizmasına ve iki adet özçekim kamerasına sahip gizemli bir akıllı telefon modelinin için patenti ortaya çıktı.
Cihazın tasarımı ilk bakışta diğer kızaklı kamera mekanizmasına sahip cihazlarla büyük oranda aynı gözüküyor. Ancak onu diğerlerinden ayıran en büyük nokta kızaklı mekanizmasının hem aşağı hem de yukarı doğru kaydırılabiliyor olması. Yukarı kısımda ön kamera kurulumunun bulunduğundan eminiz ancak aşağı kısımda ne tarz bir kurulum olduğu konusunda henüz herhangi bir fikrimiz yok.
Cihazın arka kısmına göz attığımızda ise telefonun sol üst köşesinde dikey olarak hizalandırılmış ve flaşın hemen altında yer alan bir çift arka kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca cihazın arkasında oval şekilli fiziksel bir parmak izi okuyucu da yer alıyor.
Cihazın sağ kenarında ses kontrol butonları, açma / kapama düğmesi ve sol köşede de SIM kart yuvası bulunuyor. En üstte ise USB-C girişi ve 3.5mm'lik kulaklık jakı yer alıyor.

https://www.gsmarena.com/zte_slider_design_dual_selfie_camera_patent-news-38374.php Yorum Yaz
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