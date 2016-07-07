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ZTE’den 5000mAh bataryalı Nubia N1

Nubia akıllı telefon serisiyle tasarım ve donanım odaklı modelleri bir araya getiren ZTE, pazarda hız kazanmaya başlayan kapasite yarışına daha fazla yabancı kalamadı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nubia akıllı telefon serisiyle tasarım ve donanım odaklı modelleri bir araya getiren ZTE, pazarda hız kazanmaya başlayan kapasite yarışına daha fazla yabancı kalamadı. Firma seride farklı bir modele imza atıyor.

Normalde Nubia serisi Z harfi üzerinden ilerliyordu ve son olarak Z11 versiyonları tanıtılmıştı. ZTE, Nubia Z serisindeki çizgiyi bozmamak adına yeni modelini Nubia N1 adıyla hazırlamış. Nubia N1 modelinin en dikkat çekici noktası 5000mAh kapasiteli bataryası. 2 günü rahatça çıkaran model, Nubia serisinin en büyük bataryaya sahip üyesi konumuna geçiyor.

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5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Nubia N1 modeline 8 Cortex-A53 çekirdekli Helio P10 yonga seti gücünü veriyor. 3GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 13MP çözünürlüğünde ön/arka kamera mevcut. Ayrıca parmak izi okuyucu da unutulmamış.

Asıl serideki metal alaşımlı gövde ve ince kasa profili yeni modelde de yerini alıyor. ZTE Nubia N1 modeli biraz daha giriş seviyesine yakın mücadele edecek ve fiyatı da 255$ civarında olacak. Satışına ise önümüzdeki haftalarda başlanması bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Nubia-N1-with-5000mAh-battery-just-launched-in-China_id82862 Yorum Yaz
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Grkwnxs 3 yıl en beğenilen A.F.Y.D
A.F.Y.D
İyi de ZTE çin malı değil mi? bozulma ihtimali yüksek


Çinde üretilmeyen telefon var mı?
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mavizaman 3 yıl
@A.F.Y.D
boş yorum yapmışsın.
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kadirirdem 3 yıl
vibe p1 e rakip geldi...
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dere.beyi 3 yıl
ulan yakında ekranı olan bataryalar satıcaklar bize
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alemburda34 3 yıl
Buyuk pil tasiyan telefonlarda metal kasa kullanilmamali zaten yuksek kapasiteli pille agir olan telefon birde metal kasa ile dahada agirlasiyor.
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A.F.Y.D 3 yıl
İyi de ZTE çin malı değil mi? bozulma ihtimali yüksek
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