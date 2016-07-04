Zayıf LG G5 satışları, yeniden yapılanmayı gündeme getirdi

LG’nin büyük yatırımlar yaptığı ve dolayısıyla beklentilerinin de büyük olduğu amiral gemi modeli G5, tanıtıldığı dönemde modüler yapısı ile büyük ilgi görmüştü. Ne yazık ki bu ilgiyi satışlara yansıtamadı ve firma strateji değiştirmek zorunda kaldı.

LG G5 modelinin ilk ayında satışlar beklendiği gibiydi ancak sonraki aylarda büyük bir düşüş gerçekleşti. Karını artırmayı hedefleyen LG de, beklenmedik düşüş karşısında mobil bölümü yeniden dizayn etmekten başka çare bulamadı.

Firmanın yaptığı açıklamaya göre, mobil bölümde büyük bir yeniden yapılanma başlıyor. Bu kapsamda bazı üst düzey yöneticilerin görevine son verilecek. Ayrıca ürün geliştirme sürecini sıkı bir şekilde takip etmek amacıyla da bir yönetim ofisi kurulacak.

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LG G5 ilk başta olumlu yorumlar alsa da, modüllerin yüksek fiyatları ve global pazarda yeteri kadar modül olmaması nedeniyle tüketici ilgisini kaybetti. Zaten amiral gemi sınıfını domine eden Galaxy S7 serisi ve iPhone 6S karşısında bu eksiklikler dezavantaj oluşturuyordu. Ayrıca Çinli firmaların bu segmentteki agresif stratejileri de etkili oldu.

LG’nin yılın ikinci yarısı için nasıl bir amiral gemisi planladığı bilinmiyor. LG V10 modelinin devam edip etmeyeceği meçhul. Bazı kaynaklar G Flex serisinin yeni bir modelini göreceğimizi iddia ediyor. LG’nin amiral gemi haricinde bu yıl K ve X serileri piyasaya çıktı. Satış rakamlarına en büyük katkı bu serilerden geliyor.