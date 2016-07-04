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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zayıf LG G5 satışları, yeniden yapılanmayı gündeme getirdi

Firmanın yaptığı açıklamaya göre, mobil bölümde büyük bir yeniden yapılanma başlıyor. Bu kapsamda bazı yöneticilerin işine son verilecek ve yönetim ofisi kurulacak.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin büyük yatırımlar yaptığı ve dolayısıyla beklentilerinin de büyük olduğu amiral gemi modeli G5, tanıtıldığı dönemde modüler yapısı ile büyük ilgi görmüştü. Ne yazık ki bu ilgiyi satışlara yansıtamadı ve firma strateji değiştirmek zorunda kaldı.

LG G5 modelinin ilk ayında satışlar beklendiği gibiydi ancak sonraki aylarda büyük bir düşüş gerçekleşti. Karını artırmayı hedefleyen LG de, beklenmedik düşüş karşısında mobil bölümü yeniden dizayn etmekten başka çare bulamadı.

Firmanın yaptığı açıklamaya göre, mobil bölümde büyük bir yeniden yapılanma başlıyor. Bu kapsamda bazı üst düzey yöneticilerin görevine son verilecek. Ayrıca ürün geliştirme sürecini sıkı bir şekilde takip etmek amacıyla da bir yönetim ofisi kurulacak.

Ayrıca Bkz. "Rio olimpiyat oyunları Gear VR gözlüklerde"

LG G5 ilk başta olumlu yorumlar alsa da, modüllerin yüksek fiyatları ve global pazarda yeteri kadar modül olmaması nedeniyle tüketici ilgisini kaybetti. Zaten amiral gemi sınıfını domine eden Galaxy S7 serisi ve iPhone 6S karşısında bu eksiklikler dezavantaj oluşturuyordu. Ayrıca Çinli firmaların bu segmentteki agresif stratejileri de etkili oldu.

LG’nin yılın ikinci yarısı için nasıl bir amiral gemisi planladığı bilinmiyor. LG V10 modelinin devam edip etmeyeceği meçhul. Bazı kaynaklar G Flex serisinin yeni bir modelini göreceğimizi iddia ediyor. LG’nin amiral gemi haricinde bu yıl K ve X serileri piyasaya çıktı. Satış rakamlarına en büyük katkı bu serilerden geliyor. 

 

http://www.androidpolice.com/2016/07/01/lg-gives-execs-boot-restructures-mobile-division-following-disappointing-g5-sales/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 2 yıl en beğenilen
Sen arkası Wall-e görünümlü, saçma sapan pilli cihaz yaparsan, ekran-kasa oranını geliştirmeyip, geriye gidersen daha çoooook yapılanırsın.
LG ! G2 ye bak. Titre ve kendine gel...
Sen arkası Wall-e görünümlü, saçma sapan pilli cihaz yaparsan, ekran-kasa oranını geliştirmeyip, geriye gidersen daha çoooook yapılanırsın.LG ! G2 ye bak. ...
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burakesan 2 yıl
Sevgili LG,
LG G2'nin kasasını metal yapsan, iç donanımı güncellesen bizim için yeterliydi, biliyor musun?
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A.F.Y.D 2 yıl
Bu devirde her şey reklam, zihinlerine bir kazıdın mı bir daha vazgeçemeyecekler, bak apple'a adamlar ekmek peynir gibi satıyor telefonlarını ama telefon ne kadar iyi tartışılır.
Bu devirde her şey reklam, zihinlerine bir kazıdın mı bir daha vazgeçemeyecekler, bak apple'a adamlar ekmek peynir gibi satıyor telefonlarını ama telefon ne ka...
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ArcherAngel 2 yıl
Güzelim lg, Lg g2yi güncelleyip lg g5 yerine satsan bu duruma düşmezdin.
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snoppy 2 yıl
G2 sahibi olarak bu duruma üzüldüm, G2 efsanesinden sonra dikiş tutmadı bi türlü.

Köklü değişimler şarttı LG'de, yönetimin bu hamlesi gayet yerinde.
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TheNewAtilla 2 yıl
Sarı lekeli g2 ile yola devam. Ayfon dokuzu bekliyorum.
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fxmaster 2 yıl
Bence LG G5 te önemli eksikler batryanın 2800 mah le sınırlanırken hem 2k hem de IPS ekrana yer verilerek pil ömrü tarafında cihazın daha da zayıflatılması. Ekran kasa oranının önceki modellerden geriye gitmesi.
Çıkarılabilir batarya çift kamera ve kamera kaliteleri cihazın olumlu tarafları olarak görünüyor.
Yine lg v10 da aslında başarılı kamera yükssek kalitede 32 bit ses çipi geniş ekranı malzeme kalitesi vb birçok artıyı barındırmasına rağmen pil ömrü nedeniyle beklenen ilgiyi görmedi.
Zaten pili her gün şarja takmak eziyet.Bir de yoğun kullanımda bir günü çıkarmayan bataryalar koymak bence hiç de akıllıca bir hareket değil.
Bu yıl cihazına 5100 mah lik pil koyan firma da var. Demek ki istenirse büyük piller de kasayı fazla kalınlaştırmadan koyulabiliyor.
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swat882 2 yıl fxmaster
fxmaster

Bence LG G5 te önemli eksikler batryanın 2800 mah le sınırlanırken hem 4k hem de IPS ekrana yer verilerek pil ömrü tarafında cihazın daha da zayıflatılması. Ekran kasa oranının önceki modellerden geriye gitmesi.
Çıkarılabilir batarya çift kamera ve kamera kaliteleri cihazın olumlu tarafları olarak görünüyor.
Yine lg v10 da aslında başarılı kamera yükssek kalitede 32 bit ses çipi geniş ekranı malzeme kalitesi vb birçok artıyı barındırmasına rağmen pil ömrü nedeniyle beklenen ilgiyi görmedi.
Zaten pili her gün şarja takmak eziyet.Bir de yoğun kullanımda bir günü çıkarmayan bataryalar koymak bence hiç de akıllıca bir hareket değil.
Bu yıl cihazına 5100 mah lik pil koyan firma da var. Demek ki istenirse büyük piller de kasayı fazla kalınlaştırmadan koyulabiliyor.


Ekran 2k, 4 değil
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dobrasam 2 yıl
Çok hızlı bir şekilde fiyatı düşecek sanırım snapdragon 820 li en ucuz cihaz olma yolunda emin adımlarla ilerliyor diğer yandan ghost efekti ve ekran sararması yine devam ediyor işi çok güç bu yıl lg nin
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HumbiGumbi 2 yıl
Sen g4c diye bir telefon uret duzgun yazilim destegi verme sonrada lg niye satmiyor
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mkyb 2 yıl HumbiGumbi
caglaratilgan
Sen g4c diye bir telefon uret duzgun yazilim destegi verme sonrada lg niye satmiyor

G4C ara model ne yazılım desteği bekliyorsunuz anlamadım. Destek istiyorsanız amiral gemisi cihaz alacaksınız. Tüm markalarda böyle. Ara modellere anca 1 kere güncelleme verirler. Bazıları hiç vermez çıktığı sürümde kalır.
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lido 2 yıl
Lg önce anakart yapmayı öğrensin g4 sahipleri koşarak uzaklaştı lg den
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Guest-5E274E432 2 yıl
R.I.P Lg mobile
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basturk9027 2 yıl
Gflex 3 cikartin. Tasarim harikasi alet resmen. En azindan sekilli droid arayanlari kazanirsiniz.
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gurkanse 2 yıl
lg g2 de çok güzel bir başarı yakaladı f/p ürünü segmentinde.eğer bunu devam ettirebilseydi çok güzel olurdu ama g3 ve varvasyonları g4 g5 derken iyice kaybetti.modüler telefon senin neyine LG ? ! android kullanan tüm firmalar sadece telefon satışından para kazanıyor.apple yapsa anlarım adamlar appstore falan sistem tamamen onlarında,sana noluyoki
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mkyb 2 yıl
LG G4'ün anakart yakma sorunundan dolayı çok müşteri kaybetti kötü bir şöhrete sahip oldu. Birde G5'in fiyatının aşırı yüksek çıkması yüzünden millet almadı. LG'nin çoğu kullancısı gördüğüm kadarıyla hep Samsung'a kaçtı. G5 satıcıların elinde kaldı ve jet hızında fiyatları düşüyor. LG'nin sonu iyi değil.
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metinolmetin 2 yıl
Demek ki LG'nin üst düzey yöneticileri bu sene hiç çalışmamışlar "amiral battı" oynuyorlar. :)
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Tekno moomce 2 yıl
Hangi telefonu alsak sony X performans beklesek anlayamadım ki TRT payıyla 200 civarında pahalılandı gözler

doysın TRT yetkilileri
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