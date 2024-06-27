A18 çipli iPhone 16'ların çok daha güçlü olması bekleniyor

iPhone 16 çok daha güçlü A18 çipleri kullanacak
Sızıntılarıyla bilinen ünlü Mapple Gold, A18'in çok güçlü olduğunu yayınlayarak bunun iPad Pro 2024'te görülen M4 çipinden bile daha iyi olduğunu iddia ediyor. Bu yeni çipler, kısa süre önce piyasaya sürülen M4 çiplerinin sunduğu 38 TOPS (Trilyon İşlem/Saniye) gücünü aşacak.
Şu an için M4 çipler, şirketin kendi ölçümlerine göre mevcut tüm Apple cihazları arasında en hızlı NPU'yu taşıyor. Yakın zamanda duyurulan Apple Intelligence özelliklerinin yeni iPhone'larda en iyi şekilde çalışacağı duyurulsa da bu yükseltilmiş NPU'nun hangi yeni modellere uygulanacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.
Apple yöneticileri NPU'nun gücünün, bir cihazın Apple Intelligence'ı çalıştırıp çalıştıramayacağı konusunda önemli bir faktör olduğunu iddia ediyor. Şu anda bu özelliği kullanabilen tek iPhone'lar iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri. Bu nedenle standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın hangi yükseltmeleri alacağı sabırsızlıkla bekleniyor.
MappleGold'un A18 Pro yerine A18'i kastetmesi, tüm iPhone 16'ların bu süper güçlü NPU'yu alacağı anlamına geliyor. Bu, standart ve Plus modelleri için RAM kapasitesi yükseltmesine uygun görünüyor. Çünkü görünüşe göre Apple Intelligence'ı çalıştırmak için gereken minimum RAM kapasitesi 8 GB olmaya devam edecek.
Apple, A18 çiplerini TSMC’nin ikinci nesil 3 nm üretim süreci olan N3E ile üretecek. Şu anda kullanılan A17 Pro çipleri, TSMC’nin birinci nesil 3 nm süreci olan NB ile üretiliyor. Yeni nesil üretim süreci, çiplerin daha verimli ve güçlü olmasını sağlayacak. Bu da, iPhone 16’nın performansını zirveye taşıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.