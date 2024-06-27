A18 çipli iPhone 16'ların çok daha güçlü olması bekleniyor

Tam Boyutta Gör iPhone 16'ya güç vermesi beklenen A18 çipi, Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en iyi NPU'yu içerebilir. Böylece Yeni nesil Apple iPhone 16 modelleri, geliştirilen A18 ve A18 Pro çipleri ile yapay zeka performansında büyük bir sıçrama yapabilir.

iPhone 16 çok daha güçlü A18 çipleri kullanacak

Sızıntılarıyla bilinen ünlü Mapple Gold, A18'in çok güçlü olduğunu yayınlayarak bunun iPad Pro 2024'te görülen M4 çipinden bile daha iyi olduğunu iddia ediyor. Bu yeni çipler, kısa süre önce piyasaya sürülen M4 çiplerinin sunduğu 38 TOPS (Trilyon İşlem/Saniye) gücünü aşacak.

Şu an için M4 çipler, şirketin kendi ölçümlerine göre mevcut tüm Apple cihazları arasında en hızlı NPU'yu taşıyor. Yakın zamanda duyurulan Apple Intelligence özelliklerinin yeni iPhone'larda en iyi şekilde çalışacağı duyurulsa da bu yükseltilmiş NPU'nun hangi yeni modellere uygulanacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

iPhone 16 modellerinin tüm boyutları ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Apple yöneticileri NPU'nun gücünün, bir cihazın Apple Intelligence'ı çalıştırıp çalıştıramayacağı konusunda önemli bir faktör olduğunu iddia ediyor. Şu anda bu özelliği kullanabilen tek iPhone'lar iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri. Bu nedenle standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın hangi yükseltmeleri alacağı sabırsızlıkla bekleniyor.

MappleGold'un A18 Pro yerine A18'i kastetmesi, tüm iPhone 16'ların bu süper güçlü NPU'yu alacağı anlamına geliyor. Bu, standart ve Plus modelleri için RAM kapasitesi yükseltmesine uygun görünüyor. Çünkü görünüşe göre Apple Intelligence'ı çalıştırmak için gereken minimum RAM kapasitesi 8 GB olmaya devam edecek.

Apple, A18 çiplerini TSMC’nin ikinci nesil 3 nm üretim süreci olan N3E ile üretecek. Şu anda kullanılan A17 Pro çipleri, TSMC’nin birinci nesil 3 nm süreci olan NB ile üretiliyor. Yeni nesil üretim süreci, çiplerin daha verimli ve güçlü olmasını sağlayacak. Bu da, iPhone 16’nın performansını zirveye taşıyacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

A18 çipli iPhone 16'ların çok daha güçlü olması bekleniyor