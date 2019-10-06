ABD Adalet Bakanlığı, Facebook'tan uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırmasını istiyor

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Mesajlaşma platformlarının ürünlerini tanıtırken en dikkat çektikleri özelliklerden biri de uçtan uca şifreleme diyebiliriz. Zira bu teknoloji ile birlikte gönderilen ve alınan mesajlar ele geçirilse bile, şifreli olmaları sebebiyle okunamıyorlar. Ancak bu özelliğin, ABD Adalet Bakanlığı'nın pek hoşuna gitmediğini söyleyebiliriz.

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Davalarla ilgili bilgi toplanamıyor

Son kullanıcı olarak uçtan uca şifreleme özelliğinin bizim açımızdan son derece faydalı olduğunu belirtmek mümkün. Ancak yasalar açısından bu durum böyle değil. ABD Adalet Bakanlığı, devam eden davalar ve şüphelilerle ilgili bilgi toplamanın zorlaştığı gerekçesiyle, Facebook'tan başta WhatsApp olmak üzere uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırmasını talep ediyor.

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BuzzFeed News'in haberine göre Başsavcı Bill Barr'ın gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor: "Sanal dünyadaki güvenlik geliştirmeleri bizi fiziksel dünyada daha savunmasız bırakmamalıdır. Şirketler, en ciddi suçları önlemek veya soruşturmak için bile, içeriğe herhangi bir şekilde erişilmesini engellemek için sistemlerini kasıtlı olarak tasarlamamalıdır." ABD Adalet Bakanlığı'nın bu isteğine Facebook'un nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu olmuş durumda.

https://www.buzzfeednews.com/article/ryanmac/bill-barr-facebook-letter-halt-encryption