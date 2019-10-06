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    ABD Adalet Bakanlığı, Facebook'tan uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırmasını istiyor

    ABD Adalet Bakanlığı, Facebook uygulamaları arasında kullanılan uçtan uca şifreleme özelliğinden rahatsız. Başsavcı Bill Barr, Zuckerberg'den bu özelliği sonlandırmasını istedi.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ABD Adalet Bakanlığı, Facebook'tan uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırmasını istiyor
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    Mesajlaşma platformlarının ürünlerini tanıtırken en dikkat çektikleri özelliklerden biri de uçtan uca şifreleme diyebiliriz. Zira bu teknoloji ile birlikte gönderilen ve alınan mesajlar ele geçirilse bile, şifreli olmaları sebebiyle okunamıyorlar. Ancak bu özelliğin, ABD Adalet Bakanlığı'nın pek hoşuna gitmediğini söyleyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor"

    Davalarla ilgili bilgi toplanamıyor

    Son kullanıcı olarak uçtan uca şifreleme özelliğinin bizim açımızdan son derece faydalı olduğunu belirtmek mümkün. Ancak yasalar açısından bu durum böyle değil. ABD Adalet Bakanlığı, devam eden davalar ve şüphelilerle ilgili bilgi toplamanın zorlaştığı gerekçesiyle, Facebook'tan başta WhatsApp olmak üzere uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırmasını talep ediyor.

    ABD Adalet Bakanlığı, Facebook'tan uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırmasını istiyor
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    BuzzFeed News'in haberine göre Başsavcı Bill Barr'ın gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor: "Sanal dünyadaki güvenlik geliştirmeleri bizi fiziksel dünyada daha savunmasız bırakmamalıdır. Şirketler, en ciddi suçları önlemek veya soruşturmak için bile, içeriğe herhangi bir şekilde erişilmesini engellemek için sistemlerini kasıtlı olarak tasarlamamalıdır." ABD Adalet Bakanlığı'nın bu isteğine Facebook'un nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu olmuş durumda.



    https://www.buzzfeednews.com/article/ryanmac/bill-barr-facebook-letter-halt-encryption Yorum Yaz
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    renega 4 gün
    çözüm basit biraz para versinler don rengimizi bile öğrenebilirler
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    DH Misafiri 4 gün
    "Oooo bakın facebook ne kadar güvenli abd hükümetine bile bilgi vermiyor vooooow" diyoruz hep bir ağızdan.
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    gun 4 gün
    Ben karşıyım böyle bu kadar kısıtlanmasına. Bu biraz takıntı haline gelmiş bence.
    Neredeyse sokakta yürürken güvenlik kameraları yüzümü buzlasın demek gibi birşeye geliyor artık.
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    Morphinz 4 gün
    Yazar burada "çok güvenli bunları kullanın" demek istemiş sanıyorum.
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    eAkman 4 gün
    Mark reyiz bizi satmaz!
    Allahin izniyle reyizi 2020 yilinda baskan yapacaz inseallah.
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    Celonfix 4 gün
    Facebook asla izin vermez böyle bir şeye (!). Whatsapp,Facebook ve İnstagram kullanıcıların gizliliğine çok önem veriyorken ABD nasıl böyle bir şey ister (!)
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    interwap 4 gün
    Ucu Signal'e kadar varıyor.
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