ABD Hava Kuvvetleri bilinmeyen bir hıza sahip ilk hipersonik füzeyi fırlattı

Füze, ses hızının 5 katına ulaştı
AGM-183A'nın kesin hızı bilinmemekle birlikte, Lockheed Martin imzalı silahın, DARPA tarafından yapıldığı iddia edilen bir başka testte maksimum Mach 20 hızına ulaşabildiği belirtiliyor. Bu arada March 20’nın saatte 24.000 km hız anlamına geldiğini de belirtelim.
Öte andan AGM-183A, Nisan 2021'den beri uçuş testlerinden geçiyor, ancak füzenin ateşleyici sorunları nedeniyle bir dizi başarısız testin gerçekleştirildiği ve programın geleceğinden şüphe duyulmaya başlandığı biliniyordu. Hatta Hava Kuvvetleri’nin satın alımdan vazgeçeceği de gündeme gelmişti. Fakat, gerçekleştirilen bu başarılı test programı tekrar değerli bir noktaya taşımış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...