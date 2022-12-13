ABD Hava Kuvvetleri bilinmeyen bir hıza sahip ilk hipersonik füzeyi fırlattı

Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri (USAF), ilk prototip hipersonik füzesini başarıyla test etti. Test edilen füzenin tam adı AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon veya kısaca ARRW olarak ifade edilirken füzenin imza kısmında ise Lockheed Martin yer alıyor.

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Füze, ses hızının 5 katına ulaştı

AGM-183A'nın kesin hızı bilinmemekle birlikte, Lockheed Martin imzalı silahın, DARPA tarafından yapıldığı iddia edilen bir başka testte maksimum Mach 20 hızına ulaşabildiği belirtiliyor. Bu arada March 20’nın saatte 24.000 km hız anlamına geldiğini de belirtelim.

Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre 9 Aralık’ta ARRW’nin ilk başarılı testi Güney California kıyılarında gerçekleştirildi. Yapılan basın açıklamasında, "ARRW'nin uçaktan ayrılmasının ardından ses hızının beş katından daha yüksek hipersonik hızlara ulaştı, uçuş yolunu tamamladı ve terminal alanında patladı. Göstergeler, tüm hedeflere ulaşıldığını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte andan AGM-183A, Nisan 2021'den beri uçuş testlerinden geçiyor, ancak füzenin ateşleyici sorunları nedeniyle bir dizi başarısız testin gerçekleştirildiği ve programın geleceğinden şüphe duyulmaya başlandığı biliniyordu. Hatta Hava Kuvvetleri’nin satın alımdan vazgeçeceği de gündeme gelmişti. Fakat, gerçekleştirilen bu başarılı test programı tekrar değerli bir noktaya taşımış durumda.

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