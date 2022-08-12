SpaceX ve ABD anlaştı: Casus uydular için Falcon Heavy roketler kullanılacak

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Amerikan özel uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX, çok yakında ABD hükümetinin en yüksek öncelikli uydu görevlerinden bazılarını üstlenebilir. Aktarılan bilgilere göre, ABD Uzay Kuvvetleri, tekrardan kullanılabilir güçlendiricilerle donatılmış Falcon Heavy roketlerini görevlerinde kullanmak için SpaceX'e gerekli onayları verdiği söyleniyor.

ABD Uzay Kuvvetleri ve hükümeti daha önceden farklı şirketler ile kendi uzay ve yörünge görevlerini yerine getiriyordu. Fakat SpaceX'in tekrar tekrar kullanılabilir Falcon Heavy roketleri ile birlikte hem daha ağır yüklü görevler yapılabilecek hem de maliyetlerden tasarruf edilebilecek. Uzay Kuvvetleri'nin açıkladığına göre hali hazırda görevlerde kullanılan Falcon 9 roketleri sayesinde 64 milyon doların üzerinde tasarruf sağlanmış durumda.

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Falcon Heavy daha büyük casus uyduları taşıyacak

SpaceX için gerekli olan sertifikasyon sürecinin Haziran ayından gerçekleştirildiği fakat şimdiye kadar onayın açıklanmadığı belirtilirken Falcon Heavy roketleri sayesinde daha ağır yüklü casus uydu görevlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniliyor. Falcon Heavy tabanlı ilk uçuşun ise Ekim - Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

SpaceX'in maliyet avantajı diğer rakip roket üreticilere de ciddi darbeler indiriyor. Boeing ve Lockheed-Martin'in ortak girişimi United Launch Alliance, şimdiye kadar Blue Origin roketleri için benzer bir onay alamadı. Öte yandan ABD, 2025 ila 2027 yılları arasında 39 görev planlamakta.

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