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    Çin’e yeni ambargolar geliyor: The Platform serisini hatırlattı

    Sürekli belirli ülkelere ambargo uygulamaktan sıkılan ABD yönetimi, bu kez bütün dünyayı The Platform serisi gibi katmanlara ayırıyor ve ambargoya maruz bırakıyor. 
    Çin
    ABD’nin yıllardır uyguladığı ağır ambargolara rağmen durup dinlenmeden yonga teknolojileri geliştiren Çin, yapay zekâ tarafında da endişe verici şekilde büyümeye devam ediyor. ABD çareyi yine ambargo uygulamakta buldu.

    Çin’e yeni ambargolar

    Biden hükümeti tarafından duyurulan yeni yapay zekâ düzenlemesi tek bir yasak havuzu yerine ülkeleri üçe ayırdığı bir katman sistemine geçiş yapmış. İlk katmanda kısıtlamasız ve ABD’nin müttefiki olan ülkelere sınırsız erişim sunuyor. 

    İkinci katmanda yüz elliye yakın ülke yer alıyor ve ABD firmalarından alınacak olan işlem gücüne belirli bir sınır getiriliyor. Üçüncü katmanda ise Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran gibi ihtilaflı ülkeler yer alıyor. Bu katmanda ABD firmalarının güçlü yonga satmaları kesinlikle yasak. 

    Ayrıca ABD firmalarının ikinci katmandaki ülkelere yapay zekâ yazılımı sağlaması ya da veri merkezi kurması hükümetin onayına tabi. Üçüncü katmana ise zaten herhangi bir şekilde yazılımlardan faydalanamıyor. 

    Pek çok firma ise bu ambargonun diğer ülkeleri Çin’e yaklaştıracağını ve ABD ekonomisine darbe vuracağını düşünüyor. Nvidia da yaptığı açıklamada ABD’nin liderliğinin tehlikede olduğunu belirtmişti. Yine de düzenlemenin geçerli olması için 120 günlük bir süre var ve Donald Trump hükümetinin hamlesi merakla bekleniyor. 

     
     

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    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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