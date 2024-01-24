ABD'den beklenen F-16 satışı açıklaması: Çıkarlarımız ortak

- İsveç, NATO ve ABD memnun: F-16 uçakları ise çıkarlarla örtüşüyor
- ABD, F-16 satışını onaylayacak mı?
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İsveç, NATO ve ABD memnun: F-16 uçakları ise çıkarlarla örtüşüyor
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, onayı memnuniyetle karşıladığını belirtirken "Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi. Erdoğan'ın yasayı birkaç gün içinde imzalaması bekleniyor. Ancak İsveç’in NATO’ya üye olması için Macaristan’ın da İsveç’in üyeliğine onay vermesi gerekiyor. Ek olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin hamlesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Sürecin ABD ve F-16 satışı tarafında ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi ABD Başkanı Joe Biden'ın başından itibaren Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna destek verdiğini söyledi ve şu açıklamalarda bulundu: "Bu (F-16 satışı) NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz."
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ve İsveç'in NATO'ya güç katacağını belirtti. Sözcü, "Başkan Biden uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.
ABD, F-16 satışını onaylayacak mı?
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç'in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi F-16 satışını hiçbir zaman resmi olarak Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasına bağlamadı. Öte yandan çok sayıda etkili Kongre üyesi, Türkiye İsveç'in ittifaka katılımını onaylamadıkça ve onaylamadıkça satışı desteklemeyeceklerini söylemişti. ABD’li yetkililer, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanmasının ardından F-16 satışı konusunda nispeten hızlı hareket edilmesini beklediklerini söylüyor.
Türkiye, ABD’den yaklaşık 20 milyar dolara mal olacak 40 adet F-16 ve modernizasyon kiti talep ediyordu. Bu konuda şimdilik olumlu bir hava oluşmuş olsa da ABD Kongre'sinin ne karar vereceği belirsiz durumda.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-turkiyeye-f-16-satisi-abd-turkiye-ve-natonun-cikarlarini-destekleyecek/3116882 https://www.reuters.com/world/turkey-set-approve-swedens-nato-membership-bid-after-long-delay-2024-01-23/ https://www.wsj.com/world/europe/turkey-approves-swedens-nato-membership-bid-85fb13ea?mod=world_lead_story Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.