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    ABD'den beklenen F-16 satışı açıklaması: Çıkarlarımız ortak

    ABD, İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin, Türkiye'nin ve NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarıyla örtüştüğünü belirtti.
    ABD'den beklenen F-16 satışı açıklaması: Çıkarlarımız ortak Tam Boyutta Gör
    Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsveç'in Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgaline yanıt olarak güvenliğini artırmak amacıyla ilk kez 2022'de yaptığı NATO başvurusunu 287'ye 55 oyla onayladı. Bu onay aynı zamanda Türkiye’nin ABD’den talep ettiği F-16 jet uçaklarının satışı için de ön koşul olarak gündeme getiriliyordu. TBMM’nin onayı sonrasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, yaptığı açıklamada, TBMM'de onaylanan İsveç tasarısını ve Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi.

    İsveç, NATO ve ABD memnun: F-16 uçakları ise çıkarlarla örtüşüyor

    İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, onayı memnuniyetle karşıladığını belirtirken "Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi. Erdoğan'ın yasayı birkaç gün içinde imzalaması bekleniyor. Ancak İsveç’in NATO’ya üye olması için Macaristan’ın da İsveç’in üyeliğine onay vermesi gerekiyor. Ek olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin hamlesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

    Sürecin ABD ve F-16 satışı tarafında ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi ABD Başkanı Joe Biden'ın başından itibaren Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna destek verdiğini söyledi ve şu açıklamalarda bulundu: "Bu (F-16 satışı) NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz."

    ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ve İsveç'in NATO'ya güç katacağını belirtti. Sözcü, "Başkan Biden uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

    ABD, F-16 satışını onaylayacak mı?

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç'in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

    ABD'den beklenen F-16 satışı açıklaması: Çıkarlarımız ortak Tam Boyutta Gör
    Bu memnuniyet açıklamaları önemli. Ek olarak ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kongrenin dış ülkelere silah satışında anahtar bir role sahip olduğunu aktarıyor. Bazı Kongre üyelerinin açık şekilde "İsveç'in üyeliğinin onaylanmasının Ankara'ya F-16 satışı öncesinde kilit bir değerlendirme" olacağını dile getiriyordu.

    Ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi F-16 satışını hiçbir zaman resmi olarak Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasına bağlamadı. Öte yandan çok sayıda etkili Kongre üyesi, Türkiye İsveç'in ittifaka katılımını onaylamadıkça ve onaylamadıkça satışı desteklemeyeceklerini söylemişti. ABD’li yetkililer, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanmasının ardından F-16 satışı konusunda nispeten hızlı hareket edilmesini beklediklerini söylüyor.

    Türkiye, ABD’den yaklaşık 20 milyar dolara mal olacak 40 adet F-16 ve modernizasyon kiti talep ediyordu. Bu konuda şimdilik olumlu bir hava oluşmuş olsa da ABD Kongre'sinin ne karar vereceği belirsiz durumda.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-turkiyeye-f-16-satisi-abd-turkiye-ve-natonun-cikarlarini-destekleyecek/3116882 https://www.reuters.com/world/turkey-set-approve-swedens-nato-membership-bid-after-long-delay-2024-01-23/ https://www.wsj.com/world/europe/turkey-approves-swedens-nato-membership-bid-85fb13ea?mod=world_lead_story
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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