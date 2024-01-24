ABD'den beklenen F-16 satışı açıklaması: Çıkarlarımız ortak

Tam Boyutta Gör Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsveç'in Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgaline yanıt olarak güvenliğini artırmak amacıyla ilk kez 2022'de yaptığı NATO başvurusunu 287'ye 55 oyla onayladı. Bu onay aynı zamanda Türkiye’nin ABD’den talep ettiği F-16 jet uçaklarının satışı için de ön koşul olarak gündeme getiriliyordu. TBMM’nin onayı sonrasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, yaptığı açıklamada, TBMM'de onaylanan İsveç tasarısını ve Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi.

İsveç, NATO ve ABD memnun: F-16 uçakları ise çıkarlarla örtüşüyor

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, onayı memnuniyetle karşıladığını belirtirken "Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi. Erdoğan'ın yasayı birkaç gün içinde imzalaması bekleniyor. Ancak İsveç’in NATO’ya üye olması için Macaristan’ın da İsveç’in üyeliğine onay vermesi gerekiyor. Ek olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin hamlesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Sürecin ABD ve F-16 satışı tarafında ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi ABD Başkanı Joe Biden'ın başından itibaren Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna destek verdiğini söyledi ve şu açıklamalarda bulundu: "Bu (F-16 satışı) NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz."

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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ve İsveç'in NATO'ya güç katacağını belirtti. Sözcü, "Başkan Biden uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

ABD, F-16 satışını onaylayacak mı?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç'in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tam Boyutta Gör Bu memnuniyet açıklamaları önemli. Ek olarak ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kongrenin dış ülkelere silah satışında anahtar bir role sahip olduğunu aktarıyor. Bazı Kongre üyelerinin açık şekilde "İsveç'in üyeliğinin onaylanmasının Ankara'ya F-16 satışı öncesinde kilit bir değerlendirme" olacağını dile getiriyordu.

Ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi F-16 satışını hiçbir zaman resmi olarak Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasına bağlamadı. Öte yandan çok sayıda etkili Kongre üyesi, Türkiye İsveç'in ittifaka katılımını onaylamadıkça ve onaylamadıkça satışı desteklemeyeceklerini söylemişti. ABD’li yetkililer, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanmasının ardından F-16 satışı konusunda nispeten hızlı hareket edilmesini beklediklerini söylüyor.

Türkiye, ABD’den yaklaşık 20 milyar dolara mal olacak 40 adet F-16 ve modernizasyon kiti talep ediyordu. Bu konuda şimdilik olumlu bir hava oluşmuş olsa da ABD Kongre'sinin ne karar vereceği belirsiz durumda.

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