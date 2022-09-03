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    ABD'den Çin'e yeni kısıtlama! Üst düzey Nvidia ve AMD çiplerine yasak getirildi

    Uzun zamandır ABD ve Çin arasında yaşanan teknoloji gerilimi, daha da artacak gibi görünüyor. ABD hükümeti tarafından AMD ve Nvidia'nın üst düzey çiplerine ihracat yasağı getirildi.
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    ABD'den Çin'e ambargo kararı! Nvidia ve AMD çipleri yasaklanıyor
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    ABD ve Çin arasında yaşanan teknoloji savaşı devam ederken, geçtiğimiz ay ASML’nin Çin’e olan sevkiyatlarına sınırlama getiren ABD hükümeti, şimdi de gözünü Nvidia ve AMD’nin üst düzey çiplerine çevirdi. Nvidia tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan bir belgeye göre, her iki şirketin de Rusya ve Çin sevkiyatlarına sınırlama getirildiği ortaya çıktı.

    Nvidia'ya darbe vurabilir

    Özellikle yapay zekâ işlemlerinde ve sunucu tarafında kullanılan Nvidia A100/H100 ve AMD MI100/MI200 grafik işlemcilerini kapsayan yeni kısıtlamanın, teknolojilerin askeri amaçlar için kullanılma ihtimaline karşı getirildiği bildiriliyor. Bununla birlikte her iki şirketin de, artık bu çipleri Çin'e ihraç etmeden önce ABD hükümetinden lisans alması gerekecek.

    SEC'e sunulan belgelerde yeni kararın müşterilerin alternatif ürünlerini satın almak istememesi veya hükümetin önemli müşterilere lisans vermemesi halinde büyük bir sorun oluşturacağını belirten Nvidia, Çin'e yapılması planlanan yaklaşık 400 milyon dolarlık satışı riske attığını söyledi. Buna ek olarak şirket, "Çin'deki müşterilerle iletişim kurduğunu" ve ''planlı veya gelecekteki siparişlerin yeni lisans şartına tabi olmayan ürünlerle karşılandığını'' dile getirdi.

    AMD tarafında ise yukarıda yer alan modellere ek olarak şirketin en güçlü çözümlerinden biri olan MI250'nin de Rusya ve Çin satışlarına yasak getirildiği bildiriliyor. Öte yandan yonga devi, MI100 çiplerinin yasaklanan modellere eklenmeyeceğini ve yeni kuralların şirketin işi üzerinde önemli bir etki oluşturmayacağını düşünüyor.

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