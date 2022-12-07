ABD’den sonra Avrupa Birliği de kendi çip yasası üzerinde çalışıyor

Teknoloji Editörü
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ABD gibi,
Avrupa da yakında kendi “ Çip Yasası” programına sahip olabilir. AB'nin iki yasama organından biri olan Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ile birlikte yeni düzenlemeyi teklif etmek için ortak bir pozisyon benimsedi. Amaç: yarı iletken teknolojilerinde AB'nin rekabet edebilirliğini güçlendirmek.
Amerika Birleşik Devletleri yarı iletkenlerin yerel araştırma ve üretimini artırmak için CHIPS Yasasını kabul ederken, AB'nin Chips Yasası ya da direkt Çip Yasası olarak da söylenebilir, bugün var olan en önemli teknoloji işinde yeni bir endüstri yeteneği oluşturmak için parasal bir destek türünde görünüyor.
AB Konseyi, yapmış olduğu resmi basın açıklamasında çiplerin "arabalar, ev aletleri ve elektronik cihazlar gibi çok çeşitli teknolojik ve dijital ürünler için gerekli olduğu" belirtiliyor. Öte yandan Avrupa’nın yarı iletken tedariğini güvence altına almada zorlandığı belirtiliyor.
AB, yarı iletken endüstrisi için 43 milyar Euro harcayacak
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Teklif edilen Çip Yasası, AB’nın
zayıf noktalarını, jeostratejik sorunlarını ve tedarik zinciri aksamalarıyla iç pazarı etkileyen yabancı kurum, kuruluş veya şirketlere olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Avrupa’nın Çip Yasası, kamu ve özel sektör yatırımcılarına toplam 43 milyar Euro destek sağlayacak ve tüm parayı harcamak için üç farklı sütun sunulacak. Bunlardan ilki teknolojik kapasiteyi geliştirmek ve ar-ge faaliyetlerini desteklemek. İkincisi, gelecek yatırımları çekerek arz güvenliğini ve sürdürülebilirliği sağlamak. Son olarak ise yarı iletken tedarik zincirini yakından izlemek ve kriz durumlarında koordinasyonu sağlamak.
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Çip Yasası ile ortaya konan bütçeden
3,3 milyar Euro’luk kısım Chips for Europe Initiative'i finanse etmeye gidecek. AB Konseyi, Çip Yasası ile birlikte ayrıca yeni bir yasal düzenleyicinin de oluşturulmasını öneriyor. Kurulacak olan European Chips Infrastructure Consortium (ECIC) veya Avrupa Çip Altyapı Konsorsiyumu, ilgili yarı iletken yatırımlarını ve görevlerini uygulayabilecek tüzel kişiliğe sahip olacak.
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AB Konseyi'nin tahminlerine göre, küresel yarı iletken endüstrisi
2030'da yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde olacak. Akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayar, sunucular ve veri merkezleri, otomotiv, tüketici elektroniği, ve dahası bu endüstrinin birer ayrılmaz parçası konumunda. AB şu anda küresel yarı iletken endüstrisinde %10'luk bir pazar payına sahip ve AB bu yasa ile 2030’a kadar payını iki katına çıkarmayı planlıyor.
Kaynakça
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/01/chips-act-council-adopts-position/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_en
https://www.techspot.com/news/96870-eu-chips-act-43-billion-build-new-european.html
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