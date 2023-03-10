ABD, düşürdüğü UFO’ların teknolojisini tersine mühendislik ile çözecek

Tam Boyutta Gör ABD’nin Tennessee Kongre Üyesi Tim Burchett, geçtiğimiz ay düşürülen dört UFO için yetkililerin çalışma içerisinde olduğunu açıkladı. Burchett, düşürülen UFO teknolojilerinin tersine mühendislikle çözüleceğini ve bunun gizlice yapıldığını ifade etti.

UFO'ların gizemi tersine mühendislikle çözülecek

Tim Burchett’ın açıklamalarında uzaylı kelimesinin kullanılıyor olması dikkat çekici. Oysa geçtiğimiz ay düşürülen kimliği tanımlanamayan hava araçlarının muhtemelen Çin’e ait olduğu söylenmişti. ABD, düşürülen hava araçlarının enkazını hızlı bir şekilde toplamaya çalışmıştı. Burchett’a göre şu anda elde edilen parçalar üzerinde bir tersine mühendislik çalışması yürütülüyor. Mühendislerin bu cihazların nasıl çalıştığını anlamadıkları da yine söylenenler arasında.

Tam Boyutta Gör İlk düşürülen cismin Çin'e ait bir casus balon olduğu tespit edildiği, geriye kalan üç cisim henüz tüm parçalarıyla bulunamadığı ancak bunların da ticari ya da araştırma amaçlı, muhtemelen farklı konfigürasyonlarda balonlar olduğu düşünülüyor. İlk uçan balon dışında düşürülen nesnelerin hiçbiri için resmi bir tanımlama yapılmadı ancak yetkililer insan yapımı araştırma balonları olduklarını ima ettiler.

ABD, bir hafta içinde üç UFO düşürdüğünü duyurdu 3 hf. önce eklendi

ABD Başkanı Joe Biden 16 Şubat'ta bu öncü teoriyi yineleyerek, geriye kalan üç bilinmeyen nesnenin "en olası" kökeninin özel şirketler, rekreasyon ya da "hava durumunu inceleyen veya diğer bilimsel araştırmaları yürüten" araştırma kurumlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

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