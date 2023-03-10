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    ABD, düşürdüğü UFO’ların teknolojisini tersine mühendislik ile çözecek

    ABD’li bir kongre üyesi geçtiğimiz aylarda düşürülen UFO’ların enkazının toplandığını ve an itibariyle teknolojilerinin tersine mühendislikle çözülmeye çalışıldığını söyledi.
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    abd ufo Tam Boyutta Gör
    ABD’nin Tennessee Kongre Üyesi Tim Burchett, geçtiğimiz ay düşürülen dört  UFO için yetkililerin çalışma içerisinde olduğunu açıkladı. Burchett, düşürülen UFO teknolojilerinin tersine mühendislikle çözüleceğini ve bunun gizlice yapıldığını ifade etti.

    UFO'ların gizemi tersine mühendislikle çözülecek 

    Tim Burchett’ın açıklamalarında uzaylı kelimesinin kullanılıyor olması dikkat çekici. Oysa geçtiğimiz ay düşürülen kimliği tanımlanamayan hava araçlarının muhtemelen Çin’e ait olduğu söylenmişti. ABD, düşürülen hava araçlarının enkazını hızlı bir şekilde toplamaya çalışmıştı. Burchett’a göre şu anda elde edilen parçalar üzerinde bir tersine mühendislik çalışması yürütülüyor. Mühendislerin bu cihazların nasıl çalıştığını anlamadıkları da yine söylenenler arasında.

    ABD, düşürdüğü UFO’larda tersine mühendislik yapıyor Tam Boyutta Gör
    İlk düşürülen cismin Çin'e ait bir casus balon olduğu tespit edildiği, geriye kalan üç cisim henüz tüm parçalarıyla bulunamadığı ancak bunların da ticari ya da araştırma amaçlı, muhtemelen farklı konfigürasyonlarda balonlar olduğu düşünülüyor. İlk uçan balon dışında düşürülen nesnelerin hiçbiri için resmi bir tanımlama yapılmadı ancak yetkililer insan yapımı araştırma balonları olduklarını ima ettiler.

    ABD Başkanı Joe Biden 16 Şubat'ta bu öncü teoriyi yineleyerek, geriye kalan üç bilinmeyen nesnenin "en olası" kökeninin özel şirketler, rekreasyon ya da "hava durumunu inceleyen veya diğer bilimsel araştırmaları yürüten" araştırma kurumlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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