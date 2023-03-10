ABD, düşürdüğü UFO’ların teknolojisini tersine mühendislik ile çözecek

UFO'ların gizemi tersine mühendislikle çözülecek
Tim Burchett’ın açıklamalarında uzaylı kelimesinin kullanılıyor olması dikkat çekici. Oysa geçtiğimiz ay düşürülen kimliği tanımlanamayan hava araçlarının muhtemelen Çin’e ait olduğu söylenmişti. ABD, düşürülen hava araçlarının enkazını hızlı bir şekilde toplamaya çalışmıştı. Burchett’a göre şu anda elde edilen parçalar üzerinde bir tersine mühendislik çalışması yürütülüyor. Mühendislerin bu cihazların nasıl çalıştığını anlamadıkları da yine söylenenler arasında.
ABD Başkanı Joe Biden 16 Şubat'ta bu öncü teoriyi yineleyerek, geriye kalan üç bilinmeyen nesnenin "en olası" kökeninin özel şirketler, rekreasyon ya da "hava durumunu inceleyen veya diğer bilimsel araştırmaları yürüten" araştırma kurumlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez