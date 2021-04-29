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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Merkez Bankası Başkanı’ndan Dogecoin (DOGE) yorumu

    ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Dogecoin hakkında açıklamalarda bulundu.
    29 Nisan 2021, 19:15 (4 sa.)
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    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    12

    ABD Merkez Bankası Başkanı’ndan Dogecoin (DOGE) yorumu
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    28 Nisan'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, kendisine yöneltilen Dogecoin ve tartışmalı GameStop hisseleri hakkındaki sorulara isim vermeyerek şu şekilde cevap verdi:

    “Çoğu kişi varlık fiyatlarına bakarak hareket ediyor. Ve bence bu hisse senedi piyasalarındaki köpüğü yaratıyor.”

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    Fed, beklentiler yönünde politika faizini değiştirmeyerek faizi yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmuştu. Bu konuya da değinen Powell, Fed'in parasal desteğini geri çekmeye yakın olmadığının sinyalini verirken ekonominin hala merkez bankasının hedeflerine ulaşmaktan uzak olduğunu iddia ederek şu yorumlarda bulundu: 

    “Ekonomi, hedeflerimizden çok uzak ve büyük bir ilerleme kaydedilmesi muhtemelen biraz zaman alacaktır.”

    Bu gibi açıklamayla birlikte Dogecoin volatilitesi yüksek bir şekilde işlem görmeye devam ediyor. Ünlü girişimci Elon Musk’ın paylaşımları ile bir anda popülaritesi artarken bazı analistler durumun bu şekilde gitmeyeceği ve Dogecoin’in patlayacağını düşüyor.

    Dogecoin (DOGE) şu an haberimizin yazımından itibaren CoinMarketCap verilerine göre 0,3088 dolardan işlem görüyor. 



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    rasterx 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kerizler şimdi parayı yatırır,sonra paralar buhar olunca ağlayıp sizlarlar.Yahu bırakın bu çalışmadan emek vermeden para kazanma hevesini.Uretin, çalışın.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    kimbehicayy (adem erol) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ulan 4 yıl önce 0.0000 kürsüden almıştım bu dogeyi heyrını görmeden sattık 7 8 ay önce
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    A afobe_ (Furkan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ytd
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    rasterx 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kerizler şimdi parayı yatırır,sonra paralar buhar olunca ağlayıp sizlarlar.Yahu bırakın bu çalışmadan emek vermeden para kazanma hevesini.Uretin, çalışın.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    E ewaer1884 (ismail kaçar) 22 dk. ( Mesaj Silindi ) rasterx
    Yanılıyorsun kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş. 2800 liralık altınım vardı doge coine yatırdım şuan 3078 lira kâr elde ediliyor yani
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    dogecoin şaka olmaktan çıkarak bir çok insanın hayatında yer etmeye başladı bile. milletler arası para takasında dogecoin kullanılmasını teklif ederlerse şaşırmayacağım.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Üniversite yıllarında laptoptaki GTX560M ile 3-4 günde 1000 dogecoin kazmıştım. Tabii o zamanlar pek bir şey etmiyordu. Durur hala bir köşede.
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millet balon demeye devam etsin 1 günde %90 kar bıraktı elon reyis işareti versin dalıcam tekrar
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    Portraitclub 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir şey olması gereken fazla ilgi görüyorsa orada bir durup düşünmek gerekiyor.
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    TheMuyu (Murat Y.) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    5000 tane alıp bi köşeye bıraktım bir süre önce olurda birgun cidden patlarsa off ki off
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    Nightmare70 (Fuzun ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) TheMuyu
    Patlayacak derken çakılacak anlamında
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