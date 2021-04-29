ABD Merkez Bankası Başkanı’ndan Dogecoin (DOGE) yorumu

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28 Nisan'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, kendisine yöneltilen Dogecoin ve tartışmalı GameStop hisseleri hakkındaki sorulara isim vermeyerek şu şekilde cevap verdi:

“Çoğu kişi varlık fiyatlarına bakarak hareket ediyor. Ve bence bu hisse senedi piyasalarındaki köpüğü yaratıyor.”

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Fed, beklentiler yönünde politika faizini değiştirmeyerek faizi yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmuştu. Bu konuya da değinen Powell, Fed'in parasal desteğini geri çekmeye yakın olmadığının sinyalini verirken ekonominin hala merkez bankasının hedeflerine ulaşmaktan uzak olduğunu iddia ederek şu yorumlarda bulundu:

“Ekonomi, hedeflerimizden çok uzak ve büyük bir ilerleme kaydedilmesi muhtemelen biraz zaman alacaktır.”

Bu gibi açıklamayla birlikte Dogecoin volatilitesi yüksek bir şekilde işlem görmeye devam ediyor. Ünlü girişimci Elon Musk’ın paylaşımları ile bir anda popülaritesi artarken bazı analistler durumun bu şekilde gitmeyeceği ve Dogecoin’in patlayacağını düşüyor.

Dogecoin (DOGE) şu an haberimizin yazımından itibaren CoinMarketCap verilerine göre 0,3088 dolardan işlem görüyor.

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