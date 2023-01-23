ABD’nin yenilenebilir enerji üretimi fosil yakıtlardan üretilen elektriği azaltacak

EIA’ya göre 2023 yılında devreye alınacak yeni tesislerle birlikte ABD’nin toplam elektrik üretiminin yüzde 16’sı güneş ve rüzgar kaynaklarından elde edilecek. Toplam yenilenebilir enerji payının ise yüzde 24'e çıkması planlanıyor. Bu değer ABD’de 2018 yılında yüzde 8 seviyesindeyken 2022 yılında ise yüzde 14’tü. Parantez içinde belirtmek gerekirse Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisi, 2022 yılında elektrik üretimimizin yüzde 15,5’ini oluşturdu.
ABD hızla yenilenebilir enerjiye geçiyor
ABD, maliyetlerin düşmesiyle birlikte 2024’n sonuna kadar güneş enerjisi kapasitesini yüzde 84 artırarak yaklaşık 142 GW seviyesine çıkarmak istiyor. Bu yüksek büyüme hızını rüzgar enerjisi takip edemeyecek gibi görünüyor zira 2024’e kadar mevcut kapasiteye 12 GW’lık yeni kapasite eklenmesi hedefleniyor.Kaynakça https://electrek.co/2023/01/20/us-solar-and-wind-expected-to-reduce-coal-and-natural-gas-generation-to-2025/ https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=55239 https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/index.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....