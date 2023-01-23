Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’nin yenilenebilir enerji üretimi fosil yakıtlardan üretilen elektriği azaltacak

    Dünya genelinde birçok ülke ürettiği elektriği bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarına döndürüyor. ABD’nin yayınladığı rapor ülkenin fosil yakıtlardan üretilen elektriği azaltacağını gösteriyor.
    Oy Ver
    ABD yenilenebilir enerji kapasitesini kısa vadede artıracak Tam Boyutta Gör
    ABD, hızlı bir şekilde yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı hedefliyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) “Kısa Vadeli Enerji Görünümü” raporuna göre, çoğunlukla rüzgar ve güneşten elde edilen elektrik üretimi sayesinde, 2023 ve 2024'te hem kömür hem de doğal gaz santrallerinden elde edilen elektrik üretimini azaltacak.

    EIA’ya göre 2023 yılında devreye alınacak yeni tesislerle birlikte ABD’nin toplam elektrik üretiminin yüzde 16’sı güneş ve rüzgar kaynaklarından elde edilecek. Toplam yenilenebilir enerji payının ise yüzde 24'e çıkması planlanıyor. Bu değer ABD’de 2018 yılında yüzde 8 seviyesindeyken 2022 yılında ise yüzde 14’tü. Parantez içinde belirtmek gerekirse Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisi, 2022 yılında elektrik üretimimizin yüzde 15,5’ini oluşturdu.

    ABD yenilenebilir enerji kapasitesini kısa vadede artıracak
    Öte yandan EIA’ya göre ABD’nin kömürden elektrik üretim payı tahmini 2022'de yüzde 20 seviyesinden 2023'te yüzde18'e ve 2024'te yüzde 17'ye düşecek. Doğal gazın payı ise 2023 yılında yüzde 38’e, 2024’te ise yüzde 37’ye düşecek.

    ABD hızla yenilenebilir enerjiye geçiyor

    ABD yenilenebilir enerji kapasitesini kısa vadede artıracak Tam Boyutta Gör
    ABD’nin yenilenebilir enerjiye geçişi son 5 yılda oldukça hızlanmış durumda. 2017 yılı sonunda ABD’nin güneş enerjisinden elde ettiği elektrik miktarı yaklaşık 24 gigawatt seviyesindeydi. Bu rakam 2022 sonu itibariyle yaklaşık üç kat artarak 74 gigawatt seviyesine yükseldi. Diğer yandan rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik miktarı ise 2017’ye göre yüzde 60’tan fazla artarak 143 gigawatt kapasiteye ulaşmış durumda.

    ABD, maliyetlerin düşmesiyle birlikte 2024’n sonuna kadar güneş enerjisi kapasitesini yüzde 84 artırarak yaklaşık 142 GW seviyesine çıkarmak istiyor. Bu yüksek büyüme hızını rüzgar enerjisi takip edemeyecek gibi görünüyor zira 2024’e kadar mevcut kapasiteye 12 GW’lık yeni kapasite eklenmesi hedefleniyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2023/01/20/us-solar-and-wind-expected-to-reduce-coal-and-natural-gas-generation-to-2025/ https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=55239 https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/index.php
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

    Profil resmi
    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız