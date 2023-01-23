ABD’nin yenilenebilir enerji üretimi fosil yakıtlardan üretilen elektriği azaltacak

Tam Boyutta Gör ABD, hızlı bir şekilde yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı hedefliyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) “Kısa Vadeli Enerji Görünümü” raporuna göre, çoğunlukla rüzgar ve güneşten elde edilen elektrik üretimi sayesinde, 2023 ve 2024'te hem kömür hem de doğal gaz santrallerinden elde edilen elektrik üretimini azaltacak.

EIA’ya göre 2023 yılında devreye alınacak yeni tesislerle birlikte ABD’nin toplam elektrik üretiminin yüzde 16’sı güneş ve rüzgar kaynaklarından elde edilecek. Toplam yenilenebilir enerji payının ise yüzde 24'e çıkması planlanıyor. Bu değer ABD’de 2018 yılında yüzde 8 seviyesindeyken 2022 yılında ise yüzde 14’tü. Parantez içinde belirtmek gerekirse Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisi, 2022 yılında elektrik üretimimizin yüzde 15,5’ini oluşturdu.

Öte yandan EIA’ya göre ABD’nin kömürden elektrik üretim payı tahmini 2022'de yüzde 20 seviyesinden 2023'te yüzde18'e ve 2024'te yüzde 17'ye düşecek. Doğal gazın payı ise 2023 yılında yüzde 38’e, 2024’te ise yüzde 37’ye düşecek.

ABD hızla yenilenebilir enerjiye geçiyor

Tam Boyutta Gör ABD’nin yenilenebilir enerjiye geçişi son 5 yılda oldukça hızlanmış durumda. 2017 yılı sonunda ABD’nin güneş enerjisinden elde ettiği elektrik miktarı yaklaşık 24 gigawatt seviyesindeydi. Bu rakam 2022 sonu itibariyle yaklaşık üç kat artarak 74 gigawatt seviyesine yükseldi. Diğer yandan rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik miktarı ise 2017’ye göre yüzde 60’tan fazla artarak 143 gigawatt kapasiteye ulaşmış durumda.

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ABD, maliyetlerin düşmesiyle birlikte 2024’n sonuna kadar güneş enerjisi kapasitesini yüzde 84 artırarak yaklaşık 142 GW seviyesine çıkarmak istiyor. Bu yüksek büyüme hızını rüzgar enerjisi takip edemeyecek gibi görünüyor zira 2024’e kadar mevcut kapasiteye 12 GW’lık yeni kapasite eklenmesi hedefleniyor.

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ABD yenilenebilir enerji kapasitesini kısa vadede artıracak