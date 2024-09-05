Acer, ilk taşınabilir oyun konsolunu tanıttı: Acer Nitro Blaze 7

Acer Nitro Blaze 7 özellikleri
7 inç büyüklüğünde, 1080p çözünürlüğünde IPS ekranla gelen konsol, rakiplerinde daha yüksek olan 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca, diğer çoğu Windows taşınabilir oyun bilgisayarı gibi aynı Radeon 780M entegre GPU'ya sahip olsa da, Ryzen Z1 Extreme yerine daha yeni Ryzen 7 8840HS işlemcisinden güç alıyor. Ancak işlemciler oldukça benzer özelliklere sahip. 8 adet Zen 4 çekirdeği, 5,1 GHz'lik maksimum boost saat hızı ve 12 adet RDNA 3 hesaplama birimini barındırıyor.
Nitro'da dokunmatik yüzey ve diğer çoğu el konsolunda yer alan arka düğmeler yer almıyor. Ancak güzel bir özellik olarak, biri altta biri üstte olmak üzere iki adet USB-C girişi bulunuyor. Her iki girişin de şarj için kullanılıp kullanılmayacağını henüz bilmiyoruz.
Diğer üreticilerin Windows 11 tabanlı taşınabilir oyun bilgisayarlarında yaptığı gibi, Acer da masaüstüne kendi kullanıcı arayüzünü koyuyor. Game Space olarak adlandırılan arayüz ile çoğu oyun platformundaki oyunlara kolayca erişim sağlanabiliyor. Acer, Nitro Blaze 7 için henüz bir fiyat açıklamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.