Acer, ilk taşınabilir oyun konsolunu tanıttı: Acer Nitro Blaze 7

Tam Boyutta Gör Gittikçe popüler hale gelen taşınabilir oyun konsolu pazarına Acer da dahil oluyor. Şirket, Asus ROG Ally ve Steam Deck gibi cihazlara rakip el konsolu Acer Nitro Blaze 7'yi duyurdu.

Acer Nitro Blaze 7 özellikleri

7 inç büyüklüğünde, 1080p çözünürlüğünde IPS ekranla gelen konsol, rakiplerinde daha yüksek olan 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca, diğer çoğu Windows taşınabilir oyun bilgisayarı gibi aynı Radeon 780M entegre GPU'ya sahip olsa da, Ryzen Z1 Extreme yerine daha yeni Ryzen 7 8840HS işlemcisinden güç alıyor. Ancak işlemciler oldukça benzer özelliklere sahip. 8 adet Zen 4 çekirdeği, 5,1 GHz'lik maksimum boost saat hızı ve 12 adet RDNA 3 hesaplama birimini barındırıyor.

Tam Boyutta Gör Nitro Blaze 7, 16 GB 7500 MT/s RAM ve 50 Wh pil ile, orijinal ROG Ally'nin 6400 MT/s hızındaki belleğini ve 40 Wh pil kapasitesini geçmeyi başarıyor. Ancak, 24 GB RAM ve 80 Wh pile sahip 800 dolarlık Asus ROG Ally X'in gerisinde kalıyor. Depolama tarafında ise 2 TB'a kadar PCIe 4.0 seçenekleri sunuluyor.

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Nitro'da dokunmatik yüzey ve diğer çoğu el konsolunda yer alan arka düğmeler yer almıyor. Ancak güzel bir özellik olarak, biri altta biri üstte olmak üzere iki adet USB-C girişi bulunuyor. Her iki girişin de şarj için kullanılıp kullanılmayacağını henüz bilmiyoruz.

Diğer üreticilerin Windows 11 tabanlı taşınabilir oyun bilgisayarlarında yaptığı gibi, Acer da masaüstüne kendi kullanıcı arayüzünü koyuyor. Game Space olarak adlandırılan arayüz ile çoğu oyun platformundaki oyunlara kolayca erişim sağlanabiliyor. Acer, Nitro Blaze 7 için henüz bir fiyat açıklamadı.

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