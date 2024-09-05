Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Acer, ilk taşınabilir oyun konsolunu tanıttı: Acer Nitro Blaze 7

    Gittikçe popüler hale gelen taşınabilir oyun konsolu pazarına Acer da dahil oluyor. Şirket, Asus ROG Ally ve Steam Deck gibi cihazlara rakip el konsolu Acer Nitro Blaze 7'yi duyurdu.
    Acer, ilk taşınabilir oyun konsolunu tanıttı: Acer Nitro Blaze 7 Tam Boyutta Gör
    Gittikçe popüler hale gelen taşınabilir oyun konsolu pazarına Acer da dahil oluyor. Şirket, Asus ROG Ally ve Steam Deck gibi cihazlara rakip el konsolu Acer Nitro Blaze 7'yi duyurdu.

    Acer Nitro Blaze 7 özellikleri

    7 inç büyüklüğünde, 1080p çözünürlüğünde IPS ekranla gelen konsol, rakiplerinde daha yüksek olan 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca, diğer çoğu Windows taşınabilir oyun bilgisayarı gibi aynı Radeon 780M entegre GPU'ya sahip olsa da, Ryzen Z1 Extreme yerine daha yeni Ryzen 7 8840HS işlemcisinden güç alıyor. Ancak işlemciler oldukça benzer özelliklere sahip. 8 adet Zen 4 çekirdeği, 5,1 GHz'lik maksimum boost saat hızı ve 12 adet RDNA 3 hesaplama birimini barındırıyor.

    Acer, ilk taşınabilir oyun konsolunu tanıttı: Acer Nitro Blaze 7 Tam Boyutta Gör
    Nitro Blaze 7, 16 GB 7500 MT/s RAM ve 50 Wh pil ile, orijinal ROG Ally'nin 6400 MT/s hızındaki belleğini ve 40 Wh pil kapasitesini geçmeyi başarıyor. Ancak, 24 GB RAM ve 80 Wh pile sahip 800 dolarlık Asus ROG Ally X'in gerisinde kalıyor. Depolama tarafında ise 2 TB'a kadar PCIe 4.0 seçenekleri sunuluyor.

    Nitro'da dokunmatik yüzey ve diğer çoğu el konsolunda yer alan arka düğmeler yer almıyor. Ancak güzel bir özellik olarak, biri altta biri üstte olmak üzere iki adet USB-C girişi bulunuyor. Her iki girişin de şarj için kullanılıp kullanılmayacağını henüz bilmiyoruz.

    Diğer üreticilerin Windows 11 tabanlı taşınabilir oyun bilgisayarlarında yaptığı gibi, Acer da masaüstüne kendi kullanıcı arayüzünü koyuyor. Game Space olarak adlandırılan arayüz ile çoğu oyun platformundaki oyunlara kolayca erişim sağlanabiliyor. Acer, Nitro Blaze 7 için henüz bir fiyat açıklamadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beyaz eşya kurulum süresi yazılı sınavdan kaç gün sonra direksiyon dersi başlar en iyi av fişeği yorumları bozuk hindistan cevizi yersek ne olur x y koordinat girerek yer bulma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M3 Pro 5G
    Xiaomi POCO M3 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız