Açık kaynak yapay zeka kodlama asistanı StarChat duyuruldu

Tam Boyutta Gör Eğer bir yazılım geliştiricisiyseniz, kodu bir dilden diğerine çevirmek veya "n. Fibonacci sayısını bulmak için bir Python programı yazın" gibi bazı temel sorguları ve görevleri çözmek için GitHub Copilot veya ChatGPT kullanmış olma ihtimaliniz hayli yüksektir. Bu araçlar etkileyici olsa da kapalı yapıları ve onları eğitmek için kullanılan genel verilerde şeffaflık eksikliği gibi dezavantajlara da sahipler. Ancak açık kaynaklı yapay zeka kod asistanları da piyasada mevcut durumda. Bunların son örneği ise StarChat oldu.

Kodlama asistanları yaygınlaşıyor

Tam Boyutta Gör 80'den fazla programlama dilini destekleyen ve bir trilyon belirteç üzerinde eğitilmiş 16B parametreli bir model olan BigCode'un StarCoder’ı halihazırda kod tabanlı uygulamalar için en iyi açık kaynak seçimi olarak kabul ediliyor. Bu modelde yapılan ince ayarlamalarla ise ChatGPT benzeri StarChat kodlama asistanı oluşturuldu. Asistanın eğitiminde ise hem OpenAI’ın modelleri hem de GitHub kütüphanesi kullanıldı. StarChat, hem ayıklama yapmanızı sağlıyor hem de günlük cümlelerle istediğiniz dilde istediğiniz kodu üretebiliyor. 40 binden fazla konuşma eğitimi alan araç ise gelişiminin başında olmasına rağmen güçlü görünüyor.

Ünlü milyarder yapay zekayı atom bombasına benzetti 1 gün önce eklendi

StarChat güçlü ancak mükemmel değil

Tam Boyutta Gör Ancak StarChat elbette mükemmel bir sistem değil. Yine de kendisini yazılım alanında geliştirmek veya mevcut projenizdeki süreçleri hızlandırmak için StarChat’i kullanmak mümkün. Şimdilik alfa sürümünde demo olarak erişime sunulan StarChat’in eksiklikleri ise diğer yapay zeka araçlarıyla benzer. Diğer birçok dil modeli gibi, StarChat'in bu alfa sürümü de halüsinasyon görme ve sorunlu içerik üretme eğilimi (özellikle istendiğinde) gibi ele alınması gereken sorunlara sahip.

StarChat’in arkasındaki isim Philipp Schmid ve diğerlerinin yayınladığı detaylı blog gönderisinde, “StarCoder gibi bir kod oluşturma modelinin OpenAssistant'ınki gibi bir veri kümesiyle diyalog robotuna dönüştürülebileceğini öğrenmek bizi şaşırttı. Bunun olası bir açıklaması, StarCoder'ın hem kod hem de GitHub sorunları üzerinde eğitilmiş olması ve ikincisinin zengin bir doğal dil içeriği sinyali sağlamasıdır.” ifadelerine yer veriliyor. Buradaki bağlantıdan blog gönderisine ulaşabilir veya StarChat’i buradaki bağlantıdan deneyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Açık kaynak yapay zeka kodlama asistanı StarChat duyuruldu