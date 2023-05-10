Açık kaynak yapay zeka kodlama asistanı StarChat duyuruldu

Kodlama asistanları yaygınlaşıyor
StarChat güçlü ancak mükemmel değil
StarChat’in arkasındaki isim Philipp Schmid ve diğerlerinin yayınladığı detaylı blog gönderisinde, “StarCoder gibi bir kod oluşturma modelinin OpenAssistant'ınki gibi bir veri kümesiyle diyalog robotuna dönüştürülebileceğini öğrenmek bizi şaşırttı. Bunun olası bir açıklaması, StarCoder'ın hem kod hem de GitHub sorunları üzerinde eğitilmiş olması ve ikincisinin zengin bir doğal dil içeriği sinyali sağlamasıdır.” ifadelerine yer veriliyor. Buradaki bağlantıdan blog gönderisine ulaşabilir veya StarChat’i buradaki bağlantıdan deneyebilirsiniz.Kaynakça https://huggingface.co/blog/starchat-alpha https://huggingface.co/spaces/HuggingFaceH4/starchat-playground Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.