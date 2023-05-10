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    Açık kaynak yapay zeka kodlama asistanı StarChat duyuruldu

    ChatGPT benzeri araçlar her alanda boy göstermeye başladı. Ve şimdi kodlama sorularınızı yanıtlamak için tasarlanan açık kaynaklı ChatGPT benzeri bir model olan StarChat duyuruldu.
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    Açık kaynak yapay zeka kodlama asistanı StarChat duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Eğer bir yazılım geliştiricisiyseniz, kodu bir dilden diğerine çevirmek veya "n. Fibonacci sayısını bulmak için bir Python programı yazın" gibi bazı temel sorguları ve görevleri çözmek için GitHub Copilot veya ChatGPT kullanmış olma ihtimaliniz hayli yüksektir. Bu araçlar etkileyici olsa da kapalı yapıları ve onları eğitmek için kullanılan genel verilerde şeffaflık eksikliği gibi dezavantajlara da sahipler. Ancak açık kaynaklı yapay zeka kod asistanları da piyasada mevcut durumda. Bunların son örneği ise StarChat oldu.

    Kodlama asistanları yaygınlaşıyor

    Açık kaynak yapay zeka kodlama asistanı StarChat duyuruldu Tam Boyutta Gör
    80'den fazla programlama dilini destekleyen ve bir trilyon belirteç üzerinde eğitilmiş 16B parametreli bir model olan BigCode'un StarCoder’ı halihazırda kod tabanlı uygulamalar için en iyi açık kaynak seçimi olarak kabul ediliyor. Bu modelde yapılan ince ayarlamalarla ise ChatGPT benzeri StarChat kodlama asistanı oluşturuldu. Asistanın eğitiminde ise hem OpenAI’ın modelleri hem de GitHub kütüphanesi kullanıldı. StarChat, hem ayıklama yapmanızı sağlıyor hem de günlük cümlelerle istediğiniz dilde istediğiniz kodu üretebiliyor. 40 binden fazla konuşma eğitimi alan araç ise gelişiminin başında olmasına rağmen güçlü görünüyor.

    StarChat güçlü ancak mükemmel değil

    Açık kaynak yapay zeka kodlama asistanı StarChat duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Ancak StarChat elbette mükemmel bir sistem değil. Yine de kendisini yazılım alanında geliştirmek veya mevcut projenizdeki süreçleri hızlandırmak için StarChat’i kullanmak mümkün. Şimdilik alfa sürümünde demo olarak erişime sunulan StarChat’in eksiklikleri ise diğer yapay zeka araçlarıyla benzer. Diğer birçok dil modeli gibi, StarChat'in bu alfa sürümü de halüsinasyon görme ve sorunlu içerik üretme eğilimi (özellikle istendiğinde) gibi ele alınması gereken sorunlara sahip.

    StarChat’in arkasındaki isim Philipp Schmid ve diğerlerinin yayınladığı detaylı blog gönderisinde, “StarCoder gibi bir kod oluşturma modelinin OpenAssistant'ınki gibi bir veri kümesiyle diyalog robotuna dönüştürülebileceğini öğrenmek bizi şaşırttı. Bunun olası bir açıklaması, StarCoder'ın hem kod hem de GitHub sorunları üzerinde eğitilmiş olması ve ikincisinin zengin bir doğal dil içeriği sinyali sağlamasıdır.” ifadelerine yer veriliyor. Buradaki bağlantıdan blog gönderisine ulaşabilir veya StarChat’i buradaki bağlantıdan deneyebilirsiniz.

    Kaynakça https://huggingface.co/blog/starchat-alpha https://huggingface.co/spaces/HuggingFaceH4/starchat-playground
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 11 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 17 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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