GitHub, Copilot X'i tanıttı: Yazılımcılar ilk olarak kendini işsiz bırakacak (!)

- Copilot X ile tam entegrasyon sağlanacak
- Sesli komutlar ile de kullanılacak
- Kod yazmak için klavyeye gerek yok
- Yorumlar
Copilot X ile tam entegrasyon sağlanacak
GitHub Copilot X’i kafanızda canlandırmak için Microsoft'un Microsoft 365 uygulamaları için geliştirdiği yeni Copilot’unu düşünebilirsiniz. Yani bir yapay zeka asistan, ama sadece kod için. Bu asistan, kodu güvenlik açıkları açısından analiz etmek veya kod bloklarının nasıl çalıştığını açıklamak, hatta bazı kısımları yeniden yazmaya yardımcı olmak veya daha sonra kodu inceleyen herkes için yararlı yorumlar eklemek için sürekli olarak hazırda bekleyecek. Zaten Thomas Dohmke de bu konuda şunları söylüyor: "Bing sohbetine veya Microsoft Edge kenar çubuğuna benzer bir fikir, ancak bunu geliştirici iş akışına getirerek resmi tamamlıyor. GitHub Copilot ile Bing arasındaki fark, Copilot'un koda odaklanmış olması.”
Sesli komutlar ile de kullanılacak
Kod yazmak için klavyeye gerek yok
GitHub Copilot X, entegre geliştirme ortamınızın (IDE) tamamına sahip olacak ve böylece editöre ne yazdığınızı ve nerede neyin yararlı olacağını bilecek. Copilot X girişiminin bir parçası olarak GitHub ayrıca Copilot'u komut satırına da getiriyor. Ek olarak Copilot ile kod yazmak için artık klavyeye bile ihtiyacınız olmayacak. GitHub, Copilot için “Hey, Github!” özelliğiyle sesli komutları devreye alıyor.
GitHub, yeni sohbet ve mevcut otomatik tamamlama özelliklerini güçlendirmek için OpenAI modellerinin bir karışımını kullanıyor. Dolayısıyla hıza ihtiyaç duyulan yerlerde Codex modeli, sohbet gibi doğruluğa ihtiyaç duyulan alanlarda ise GPT-4 modeli kullanılıyor. Bunun yanında GitHub, modelin eğitimi için mevcut açık kaynak depolarını tarıyor ve böylece güncel bir veri seti sunuluyor. GitHub Copilot, geliştiricilerin yapay zeka tarafından oluşturulan açıklamalar oluşturmasına yardımcı olmak için çekme isteklerine de geliyor. Etiketler, hangi kodun değiştiğine bağlı olarak GitHub Copilot tarafından otomatik olarak tamamlanıyor ve geliştiriciler daha sonra bunları gözden geçirip düzenleyebiliyor.
Açıkçası yapay zeka, özellikle eğitim alanında bir devrim yaratabilir. İnanılmaz bir bilgi yığını var ve her nesil bu bilgi yığınını öğrenmek zorunda kalmamalı. Yapay zeka, hemen yanınızda olan, süper beyinli, her şey hatırlayan bir araç olarak kod yazma gibi işlemleri ciddi oranda otomatikleştirebilir.Kaynakça https://github.com/features/preview/copilot-x https://venturebeat.com/ai/github-unveils-copilot-x-the-future-of-ai-powered-software-development/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)