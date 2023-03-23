GitHub, Copilot X'i tanıttı: Yazılımcılar ilk olarak kendini işsiz bırakacak (!)

Tam Boyutta Gör İki yıldan daha kısa bir süre önce lanse edilen GitHub Copilot, şimdiye kadar yazılım geliştirme dünyasında zaten önemli bir etki yarattı. Ancak GitHub Copilot X, ise bu etkiyi daha da büyütmeyi hedefliyor. OpenAI’ın GPT-4 modelinin entegre edildiği Copilot X, kodu tanımlıyor, açıklıyor, değişiklik öneriyor ve hataları düzeltebiliyor. Üstelik sohbet ve ses desteğini de bünyesinde barındırıyor. Copilot X'e yazılımın ChatGPT'si diyebiliriz kısaca.

Copilot X ile tam entegrasyon sağlanacak

Tam Boyutta Gör GitHub CEO'su Thomas Dohmke yaptığı açıklamada "Copilot X ile Copilot'un gelecek vizyonunu ortaya koyuyoruz, bu da yapay zekanın geliştirici yaşam döngüsünün her adımında yer alması anlamına geliyor. Geliştirici deneyimini temelden etkileyecek." ifadelerini kullanarak değişimin sinyalini verdi. Yeni Copilot, OpenAI'ın Codex modeli kullanılarak oluşturulmuş yapay zeka destekli bir araç ve platformdaki kodun yüzde 46’sını yazabiliyor. GitHub Copilot X, artık yalnızca kod tamamlamanın ötesine geçerek geliştirme yaşam döngüsüne tam entegre oluyor. Sohbet ve ses özellikleri sayesinde geliştiriciler Copilot X ile daha doğal bir şekilde iletişim kurabilirken kafalarına takılan kodları açıklamasını istemlerle alabilecek.

GitHub Copilot X’i kafanızda canlandırmak için Microsoft'un Microsoft 365 uygulamaları için geliştirdiği yeni Copilot’unu düşünebilirsiniz. Yani bir yapay zeka asistan, ama sadece kod için. Bu asistan, kodu güvenlik açıkları açısından analiz etmek veya kod bloklarının nasıl çalıştığını açıklamak, hatta bazı kısımları yeniden yazmaya yardımcı olmak veya daha sonra kodu inceleyen herkes için yararlı yorumlar eklemek için sürekli olarak hazırda bekleyecek. Zaten Thomas Dohmke de bu konuda şunları söylüyor: "Bing sohbetine veya Microsoft Edge kenar çubuğuna benzer bir fikir, ancak bunu geliştirici iş akışına getirerek resmi tamamlıyor. GitHub Copilot ile Bing arasındaki fark, Copilot'un koda odaklanmış olması.”

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Sesli komutlar ile de kullanılacak

Kod yazmak için klavyeye gerek yok

GitHub Copilot X, entegre geliştirme ortamınızın (IDE) tamamına sahip olacak ve böylece editöre ne yazdığınızı ve nerede neyin yararlı olacağını bilecek. Copilot X girişiminin bir parçası olarak GitHub ayrıca Copilot'u komut satırına da getiriyor. Ek olarak Copilot ile kod yazmak için artık klavyeye bile ihtiyacınız olmayacak. GitHub, Copilot için “Hey, Github!” özelliğiyle sesli komutları devreye alıyor.

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GitHub, yeni sohbet ve mevcut otomatik tamamlama özelliklerini güçlendirmek için OpenAI modellerinin bir karışımını kullanıyor. Dolayısıyla hıza ihtiyaç duyulan yerlerde Codex modeli, sohbet gibi doğruluğa ihtiyaç duyulan alanlarda ise GPT-4 modeli kullanılıyor. Bunun yanında GitHub, modelin eğitimi için mevcut açık kaynak depolarını tarıyor ve böylece güncel bir veri seti sunuluyor. GitHub Copilot, geliştiricilerin yapay zeka tarafından oluşturulan açıklamalar oluşturmasına yardımcı olmak için çekme isteklerine de geliyor. Etiketler, hangi kodun değiştiğine bağlı olarak GitHub Copilot tarafından otomatik olarak tamamlanıyor ve geliştiriciler daha sonra bunları gözden geçirip düzenleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör IDE entegrasyonunun yanında GitHub Copilot komut satırı arayüzüne (CLI) de geliyor. Terminalde geçirilen zaman göz önüne alındığında burada ciddi bir zaman tasarrufunun sağlanması mümkün görünüyor. Copilot X sistemi ilk olarak Microsoft'un Visual Studio ve Visual Studio Code uygulamalarında kullanılacak.

Açıkçası yapay zeka, özellikle eğitim alanında bir devrim yaratabilir. İnanılmaz bir bilgi yığını var ve her nesil bu bilgi yığınını öğrenmek zorunda kalmamalı. Yapay zeka, hemen yanınızda olan, süper beyinli, her şey hatırlayan bir araç olarak kod yazma gibi işlemleri ciddi oranda otomatikleştirebilir.

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