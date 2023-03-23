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    GitHub, Copilot X'i tanıttı: Yazılımcılar ilk olarak kendini işsiz bırakacak (!)

    Yazılım geliştirme alanında lider platform olan GitHub, Copilot X'in tanıtımıyla yapay zeka odaklı yazılım geliştirmede dev bir adım atıyor. GitHub Copilot X, ChatGPT benzeri asistana sahip olacak.
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    GitHub Copilot X Tam Boyutta Gör
    İki yıldan daha kısa bir süre önce lanse edilen GitHub Copilot, şimdiye kadar yazılım geliştirme dünyasında zaten önemli bir etki yarattı. Ancak GitHub Copilot X, ise bu etkiyi daha da büyütmeyi hedefliyor. OpenAI’ın GPT-4 modelinin entegre edildiği Copilot X, kodu tanımlıyor, açıklıyor, değişiklik öneriyor ve hataları düzeltebiliyor. Üstelik sohbet ve ses desteğini de bünyesinde barındırıyor. Copilot X'e yazılımın ChatGPT'si diyebiliriz kısaca.

    Copilot X ile tam entegrasyon sağlanacak

    GitHub, Copilot X'i tanıttı: Yazılımcılar kendilerini işsiz bırak Tam Boyutta Gör
    GitHub CEO'su Thomas Dohmke yaptığı açıklamada "Copilot X ile Copilot'un gelecek vizyonunu ortaya koyuyoruz, bu da yapay zekanın geliştirici yaşam döngüsünün her adımında yer alması anlamına geliyor. Geliştirici deneyimini temelden etkileyecek." ifadelerini kullanarak değişimin sinyalini verdi. Yeni Copilot, OpenAI'ın Codex modeli kullanılarak oluşturulmuş yapay zeka destekli bir araç ve platformdaki kodun yüzde 46’sını yazabiliyor. GitHub Copilot X, artık yalnızca kod tamamlamanın ötesine geçerek geliştirme yaşam döngüsüne tam entegre oluyor. Sohbet ve ses özellikleri sayesinde geliştiriciler Copilot X ile daha doğal bir şekilde iletişim kurabilirken kafalarına takılan kodları açıklamasını istemlerle alabilecek.

    GitHub Copilot X’i kafanızda canlandırmak için Microsoft'un Microsoft 365 uygulamaları için geliştirdiği yeni Copilot’unu düşünebilirsiniz. Yani bir yapay zeka asistan, ama sadece kod için. Bu asistan, kodu güvenlik açıkları açısından analiz etmek veya kod bloklarının nasıl çalıştığını açıklamak, hatta bazı kısımları yeniden yazmaya yardımcı olmak veya daha sonra kodu inceleyen herkes için yararlı yorumlar eklemek için sürekli olarak hazırda bekleyecek. Zaten Thomas Dohmke de bu konuda şunları söylüyor: "Bing sohbetine veya Microsoft Edge kenar çubuğuna benzer bir fikir, ancak bunu geliştirici iş akışına getirerek resmi tamamlıyor. GitHub Copilot ile Bing arasındaki fark, Copilot'un koda odaklanmış olması.”

    Sesli komutlar ile de kullanılacak

    Kod yazmak için klavyeye gerek yok

    GitHub Copilot X, entegre geliştirme ortamınızın (IDE) tamamına sahip olacak ve böylece editöre ne yazdığınızı ve nerede neyin yararlı olacağını bilecek. Copilot X girişiminin bir parçası olarak GitHub ayrıca Copilot'u komut satırına da getiriyor. Ek olarak Copilot ile kod yazmak için artık klavyeye bile ihtiyacınız olmayacak. GitHub, Copilot için “Hey, Github!” özelliğiyle sesli komutları devreye alıyor.

    GitHub, Copilot X'i tanıttı: Yazılımcılar kendilerini işsiz bırak Tam Boyutta Gör

    GitHub, yeni sohbet ve mevcut otomatik tamamlama özelliklerini güçlendirmek için OpenAI modellerinin bir karışımını kullanıyor. Dolayısıyla hıza ihtiyaç duyulan yerlerde Codex modeli, sohbet gibi doğruluğa ihtiyaç duyulan alanlarda ise GPT-4 modeli kullanılıyor. Bunun yanında GitHub, modelin eğitimi için mevcut açık kaynak depolarını tarıyor ve böylece güncel bir veri seti sunuluyor. GitHub Copilot, geliştiricilerin yapay zeka tarafından oluşturulan açıklamalar oluşturmasına yardımcı olmak için çekme isteklerine de geliyor. Etiketler, hangi kodun değiştiğine bağlı olarak GitHub Copilot tarafından otomatik olarak tamamlanıyor ve geliştiriciler daha sonra bunları gözden geçirip düzenleyebiliyor.

    GitHub, Copilot X'i tanıttı: Yazılımcılar kendilerini işsiz bırak Tam Boyutta Gör
    IDE entegrasyonunun yanında GitHub Copilot komut satırı arayüzüne (CLI) de geliyor. Terminalde geçirilen zaman göz önüne alındığında burada ciddi bir zaman tasarrufunun sağlanması mümkün görünüyor. Copilot X sistemi ilk olarak Microsoft'un Visual Studio ve Visual Studio Code uygulamalarında kullanılacak.

    Açıkçası yapay zeka, özellikle eğitim alanında bir devrim yaratabilir. İnanılmaz bir bilgi yığını var ve her nesil bu bilgi yığınını öğrenmek zorunda kalmamalı. Yapay zeka, hemen yanınızda olan, süper beyinli, her şey hatırlayan bir araç olarak kod yazma gibi işlemleri ciddi oranda otomatikleştirebilir. 

    Kaynakça https://github.com/features/preview/copilot-x https://venturebeat.com/ai/github-unveils-copilot-x-the-future-of-ai-powered-software-development/
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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 7 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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