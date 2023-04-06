Spider-Man: Across the Spider-Verse filminden yeni bir fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör 2018’in başarılı animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse, birçok insan için gelmiş geçmiş en başarılı Örümcek-Adam yapımı olarak nitelendirilmişti. Oscar ödülü de alan yapımın devam filmi olan ve uzun süredir yapım aşamasında olan Across the Spider-Verse için yeni bir fragman yayınlandı.

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Miles Morales ve Spider-Man 2099 karşı karşıya

Yeni fragman, önceki fragmanın aksine birçok kahraman ve düşman barındırsa da filmin hikayesi büyük ölçüde gizemini koruyor. Sevdiğimiz çizgi film, çizgi roman ve oyunlardan farklı Spider-Man karakterlerine yer verecek yapımın ana odağında yine Miles Morales ve Spider-Gwen yer alacak.

Fragmandan da görüldüğü üzere, Spider-Man 2099 ve Miles’ın arasında geçecek olan gerginlik, filmin hikayesinde önemli bir nokta olacak. Muhteşem animasyon stili Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2 Haziran 2023’te vizyona girecek.

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Across the Spider-Verse için yeni bir fragman yayınlandı