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    Anlık Bildirim

    Spider-Man: Across the Spider-Verse filminden yeni bir fragman yayınlandı

    Oscar ödüllü Into the Spider-Verse filminin devamı Across the Spider-Verse için yeni bir fragman yayınlandı. Birçok Örümcek-Adam karakterine yer veren fragman, filmin hikayesine ışık tutuyor.
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    Across the Spider-Verse için yeni bir fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    2018’in başarılı animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse, birçok insan için gelmiş geçmiş en başarılı Örümcek-Adam yapımı olarak nitelendirilmişti. Oscar ödülü de alan yapımın devam filmi olan ve uzun süredir yapım aşamasında olan Across the Spider-Verse için yeni bir fragman yayınlandı.

    Miles Morales ve Spider-Man 2099 karşı karşıya

    Yeni fragman, önceki fragmanın aksine birçok kahraman ve düşman barındırsa da filmin hikayesi büyük ölçüde gizemini koruyor. Sevdiğimiz çizgi film, çizgi roman ve oyunlardan farklı Spider-Man karakterlerine yer verecek yapımın ana odağında yine Miles Morales ve Spider-Gwen yer alacak.

    Fragmandan da görüldüğü üzere, Spider-Man 2099 ve Miles’ın arasında geçecek olan gerginlik, filmin hikayesinde önemli bir nokta olacak. Muhteşem animasyon stili Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2 Haziran 2023’te vizyona girecek. 

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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