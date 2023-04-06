Spider-Man: Across the Spider-Verse filminden yeni bir fragman yayınlandı

Miles Morales ve Spider-Man 2099 karşı karşıya
Yeni fragman, önceki fragmanın aksine birçok kahraman ve düşman barındırsa da filmin hikayesi büyük ölçüde gizemini koruyor. Sevdiğimiz çizgi film, çizgi roman ve oyunlardan farklı Spider-Man karakterlerine yer verecek yapımın ana odağında yine Miles Morales ve Spider-Gwen yer alacak.
Fragmandan da görüldüğü üzere, Spider-Man 2099 ve Miles’ın arasında geçecek olan gerginlik, filmin hikayesinde önemli bir nokta olacak. Muhteşem animasyon stili Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2 Haziran 2023’te vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı