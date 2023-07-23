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    Activison mobil dünyada gelir rekortmeni

    Activison Blizzard mobil oyunları adeta para basıyor. Aylık 300 milyon dolar üzerinde ortalama tutturan CoD Mobile gibi oyunlar gelire de önemli katkı yapıyor.  
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    Activision Tam Boyutta Gör

    Activision mobil oyunları uçuşta

    Yayınlanan raporlara göre son 12 aylık dönemde Activision mobil oyunları 300 milyon dolar civarında aylık gelir elde ediyor. Yani üst üste 4 çeyrek dönemde firmanın mobil oyunları 900 milyon dolar üzerinde gelir elde etmeyi başarmış.

    Firmanın mobil oyunları King imzalı Candy Crush, Call of Duty Mobile ve Diablo Immortal şeklinde sıralanıyor. Özellikle COD Mobile tek başına bugüne kadar 3 milyar dolar gelir üretti ve sektörün sayılı oyunları arasına girdi.

    Diğer bir ilginç bilgi ise mobil oyun gelirlerinin 2021 yılından bu yana ayrı ayrı PC ve konsol gelirlerinden daha yüksek seyretmesi. Hatta bazı dönemlerde PC ve konsol satışlarının toplamından da fazla gelir elde etmiş. Mobil oyunlar hali hazırda firmanın gelir tablosunda en büyük dilime sahip. Microsoft’un yeni dönemde nasıl bir strateji izleyeceği şimdiden merak konusu oldu.

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    Evren7 1 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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