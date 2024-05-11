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    Anlık Bildirim

    Fantastic Four filminde Galactus’u oynayacak oyuncu belli oldu

    Marvel Sinematik Evreninin en çok beklenen yapımlarından olan Fantastik Dörtlü, Galactus karakterini canlandıracak oyuncuyu seçti. İşte Marvel’ın merakla beklenen karakteri.
    Fantastic Four Tam Boyutta Gör
    Disney, geçtiğimiz yıllarda 20th Century Fox stüdyolarını satın alarak Fantastik Dörtlü ve X-Men gibi karakterlerin haklarını tekrar Marvel’e vermişti. Bu durumun ardından hayranlar, Marvel Sinematik Evreninde geçecek yeni X-Men ve Fantastic Four filmleri için geri sayıma başlamıştı. Marvel, geçtiğimiz aylarda merakla beklenen Fantastic Four filmi için çalışmaları hızlandırdı. Filmin yavaş yavaş oluşan kadrosuna önemli bir isim daha katıldı.

    Marvel Sinematik Evreninin Galactus’u belli oldu

    Film dünyasının en güvenilir kaynaklarından olan The Hollywood Reporter, The Fantastic Four filminde Galactus karakterine yer verileceğini ve bu karakteri İngiliz oyuncu Ralph Ineson’un canlandıracağını belirtti. Ralph Ineson, daha önce Harry Potter ve Game of Thrones gibi ünlü yapımlarda yer almıştı. En son 2007 yılında karşımıza çıkan Galactus, gezegenlerin yaşam gücünü yiyen galaksiler arası bir varlık ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda Marvel Sinematik Evreninde önemli bir isim haline gelecek.

    The Hollywood Reporter Tam Boyutta Gör
    Marvel’ın bir süredir üzerinde çalıştığı Fantastik Dörtlü, dikkat çekici bir yapım olacak gibi duruyor. Filmde Pedro Pascal (Reed Cihards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) ve Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) gibi önemli isimler de yer alacak. Ayrıca Julia Garner, filmde Silver Surfer karakterini canlandıracak. İddialara göre film, alternatif bir evrende 1960’lı yıllarda geçecek ve karakterler daha sonra Marvel Sinematik Evrenine transfer olacak. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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