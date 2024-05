Fantastic Four filminde Galactus’u oynayacak oyuncu belli oldu

Tam Boyutta Gör Disney, geçtiğimiz yıllarda 20th Century Fox stüdyolarını satın alarak Fantastik Dörtlü ve X-Men gibi karakterlerin haklarını tekrar Marvel’e vermişti. Bu durumun ardından hayranlar, Marvel Sinematik Evreninde geçecek yeni X-Men ve Fantastic Four filmleri için geri sayıma başlamıştı. Marvel, geçtiğimiz aylarda merakla beklenen Fantastic Four filmi için çalışmaları hızlandırdı. Filmin yavaş yavaş oluşan kadrosuna önemli bir isim daha katıldı.

Marvel Sinematik Evreninin Galactus’u belli oldu

Film dünyasının en güvenilir kaynaklarından olan The Hollywood Reporter, The Fantastic Four filminde Galactus karakterine yer verileceğini ve bu karakteri İngiliz oyuncu Ralph Ineson’un canlandıracağını belirtti. Ralph Ineson, daha önce Harry Potter ve Game of Thrones gibi ünlü yapımlarda yer almıştı. En son 2007 yılında karşımıza çıkan Galactus, gezegenlerin yaşam gücünü yiyen galaksiler arası bir varlık ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda Marvel Sinematik Evreninde önemli bir isim haline gelecek.

Tam Boyutta Gör Marvel’ın bir süredir üzerinde çalıştığı Fantastik Dörtlü, dikkat çekici bir yapım olacak gibi duruyor. Filmde Pedro Pascal (Reed Cihards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) ve Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) gibi önemli isimler de yer alacak. Ayrıca Julia Garner, filmde Silver Surfer karakterini canlandıracak. İddialara göre film, alternatif bir evrende 1960’lı yıllarda geçecek ve karakterler daha sonra Marvel Sinematik Evrenine transfer olacak.

