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    Pedro Pascal’a büyük teklif: Fantastik Dörtlü’nün kadrosuna katılabilir

    Narcos, The Mandalorian ve The Last of Us yapımları ile bilinen Pedro Pascal’a Marvel’dan teklif geldi. İddialara göre oyuncu, Fantastik Dörtlü filminde Reed Richards’ı canlandıracak.
    LAPRESSE
    20th Century Fox’un Disney tarafından satın alınmasının ardından Marvel, Fantastik Dörtlü ve X-Men’i sinematik evrene eklemek için planlar yapmaya başladı. Stüdyo, X-Men için herhangi bir film duyurmasa da Fantastic Four filmi, geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu. Bir süredir herhangi bir rapora konu olmayan filmden, ABD’de gerçekleşen oyuncu grevinin bitmesi ile yeni bilgiler gelmeye başladı.

    Pedro Pascal Mr. Fantastic olarak kadroya katılabilir

    Oyuncu grevinin bitmesi ile bazı kaynaklar, Jake Gyllenhaal’un Fantastik Dörtlü filminde Reed Richards’ı canlandırabileceğini belirtmişti. Ancak geçtiğimiz saatlerde çıkan iddialara göre Gyllenhall, rolü reddetmiş. Deadline’ın raporuna göre stüdyo, bunun üzerine rolü Pedro Pascal’a teklif etmiş. İddialara göre anlaşma henüz kesinleşmemiş ancak Marvel, Pedro Pascal’ın yoğun çekim programına göre ayarlamalar yapmaya başlamış. Eğer Pedro Pascal’ın Reed Richards’ı oynayacağı kesinleşirse oyuncu, gelecek yıl içerisinde Gladiator 2, The Last of Us, Weapons ve Fantastik Dörtlü yapımları için çekim yapacak.  

    Fantastik Dörtlü, Marvel’ın hiç şüphesiz en beklenen yapımlarından biri. İddialara göre film, başlangıçta farklı bir evrende geçecek ama daha sonra Marvel Sinematik Evrenine bağlanacak. Film hakkında birçok detay gizliliğini koruyor ancak iddialara göre Galactus, filmdeki ana düşman olacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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