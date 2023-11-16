Pedro Pascal’a büyük teklif: Fantastik Dörtlü’nün kadrosuna katılabilir

Pedro Pascal Mr. Fantastic olarak kadroya katılabilir
Oyuncu grevinin bitmesi ile bazı kaynaklar, Jake Gyllenhaal’un Fantastik Dörtlü filminde Reed Richards’ı canlandırabileceğini belirtmişti. Ancak geçtiğimiz saatlerde çıkan iddialara göre Gyllenhall, rolü reddetmiş. Deadline’ın raporuna göre stüdyo, bunun üzerine rolü Pedro Pascal’a teklif etmiş. İddialara göre anlaşma henüz kesinleşmemiş ancak Marvel, Pedro Pascal’ın yoğun çekim programına göre ayarlamalar yapmaya başlamış. Eğer Pedro Pascal’ın Reed Richards’ı oynayacağı kesinleşirse oyuncu, gelecek yıl içerisinde Gladiator 2, The Last of Us, Weapons ve Fantastik Dörtlü yapımları için çekim yapacak.
Fantastik Dörtlü, Marvel’ın hiç şüphesiz en beklenen yapımlarından biri. İddialara göre film, başlangıçta farklı bir evrende geçecek ama daha sonra Marvel Sinematik Evrenine bağlanacak. Film hakkında birçok detay gizliliğini koruyor ancak iddialara göre Galactus, filmdeki ana düşman olacak.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.