Pedro Pascal’a büyük teklif: Fantastik Dörtlü’nün kadrosuna katılabilir

20th Century Fox’un Disney tarafından satın alınmasının ardından Marvel, Fantastik Dörtlü ve X-Men’i sinematik evrene eklemek için planlar yapmaya başladı. Stüdyo, X-Men için herhangi bir film duyurmasa da Fantastic Four filmi, geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu. Bir süredir herhangi bir rapora konu olmayan filmden, ABD’de gerçekleşen oyuncu grevinin bitmesi ile yeni bilgiler gelmeye başladı.

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Pedro Pascal Mr. Fantastic olarak kadroya katılabilir

Oyuncu grevinin bitmesi ile bazı kaynaklar, Jake Gyllenhaal’un Fantastik Dörtlü filminde Reed Richards’ı canlandırabileceğini belirtmişti. Ancak geçtiğimiz saatlerde çıkan iddialara göre Gyllenhall, rolü reddetmiş. Deadline’ın raporuna göre stüdyo, bunun üzerine rolü Pedro Pascal’a teklif etmiş. İddialara göre anlaşma henüz kesinleşmemiş ancak Marvel, Pedro Pascal’ın yoğun çekim programına göre ayarlamalar yapmaya başlamış. Eğer Pedro Pascal’ın Reed Richards’ı oynayacağı kesinleşirse oyuncu, gelecek yıl içerisinde Gladiator 2, The Last of Us, Weapons ve Fantastik Dörtlü yapımları için çekim yapacak.

Fantastik Dörtlü, Marvel’ın hiç şüphesiz en beklenen yapımlarından biri. İddialara göre film, başlangıçta farklı bir evrende geçecek ama daha sonra Marvel Sinematik Evrenine bağlanacak. Film hakkında birçok detay gizliliğini koruyor ancak iddialara göre Galactus, filmdeki ana düşman olacak.



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