Adobe'den Netflix şifre paylaşımına çözüm: Hesaplar izlenmeli!

Netflix, Türkiye'de üyelik fiyatlarını geçtiğimiz gün tekrar güncelledi ve tüm paketlere ciddi oranda zam yapıldı. Film ve dizileri izlemek için başka platformları tercih eden kullanıcılar olduğu gibi, şifre paylaşımı ile, üyeliği daha uyguna getirip orijinal kaynağından izlemeyi tercih eden kullanıcılar da var. Parola paylaşımı, akış hizmetinin gündeminde olan bir konu ve sunacakları çözüm yollarını az çok biliyoruz ancak hesap paylaşmaya yönelik ilk kez Netflix dışında bir firmadan çözüm önerisi geliyor.

Netflix Türkiye abonelik fiyatlarına zam geldi 1 gün önce eklendi

Adobe, şifre paylaşımının günümüzde yerini şifre korsanlığına bıraktığını düşünüyor. Netflix, bu terimi açıkça kullanmıyor; şirketin bunu platformundan çıkarmak istediğine hiç şüphe yok. Ancak bunu üyelerle arasını bozmadan başarabilmesi gerekiyor. Adobe’nin bu konu için bir çözümü var.

Netflix'i bedava kullananlar: Sadece Amerika'da 46 milyon kişi!

Adobe, kimlik bilgisi paylaşımı terimini şifre korsanlığına tercih ediyor. 2020 tarihli bir araştırmaya atıfta bulunan Adobe, Amerika’da 46 milyona yakın insanın hiçbir ödeme yapmadan (bedava) kendilerine ait olmayan kimlik bilgileriyle Netflix ve diğer akış hizmetlerine erişebildiğini söylüyor. Bu, Netflix için yılda 9 milyar dolarlık (tahmini) bir zarar demek. Adobe, Netflix’in bunu önlemek adına bir an önce aksiyon alması, bu süreci de dikkatli bir şekilde yürütmesi gerektiğini düşünüyor.

Netflix şifre paylaşımı nasıl durdurulacak?

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Oturum açma bilgilerinin tekrar tekrar istenmesi, cihaz sınırlamasının katı bir şekilde uygulanması, eşzamanlı bağlanma sınırının agresif bir şekilde uygulanması, iki faktörlü kimlik doğrulama, şifre paylaşımını azaltmada etkili olabilir. Ancak bu mekanizmalar parola paylaşımını engellemeye yönelik olsa da Netflix’i ücret vererek kullanan kişileri rahatsız edecektir.

Adobe, her kullanıcı farklı olduğundan, parola paylaşımını durdurmak için veri odaklı bir stratejinin uygulanması gerektiğine inanıyor. Adobe’ye göre, Netflix, hesapla ilişkili davranış kalıplarını çıkarmak ve hesabın nasıl kullanıldığını belirlemek için makine öğrenimi modellerini kullanmalı. Bu şekilde, bir hesaba karşı hangi önlemlerin alınması gerektiği daha kolay tespit edilebilir. Hesaplar yakından izlenerek, kaç cihazın kullanımda olduğu, kaç kişinin aktif olduğu, kaç farklı konumdan izlendiği dahil tüm bilgiler toplanabilir.

Adobe: İyi kullanıcılar ödüllendirilmeli

Adobe’ye göre bu sistem, hesap paylaşımında bulunmayan kişileri belirlemek için de kullanılabilir. Şifresini paylaşmayalar, kimlik doğrulama gereksinimleri, eşzamanlı izleme sınırı, cihaz kaydı kaldırılarak ödüllendirilebilir. Bonus olarak, %50’ye varan abonelik indirimi sağlanabilir.

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Adobe, Netflix şifre paylaşımı için çözüm önerisinde bulundu