AFAD Acil Çağrı mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor

Tam Boyutta Gör AFAD Başkanlığınca, vatandaşların afet ve deprem anında yardım ekiplerine cep telefonu üzerinden ulaşmasını sağlayan "AFAD Acil" adlı mobil uygulaması son saatlerde erişim sorunuyla karşı karşıya kalmış durumda. AFAD Acil Çağrı mobil uygulamasının çöktüğü söyleniyor.

AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması çöktü mü?

Tam Boyutta Gör T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Acil Çağrı mobil uygulaması AFAD Acil Çağrı, son dakikalar içerisinde erişim sorunuyla karşılaşıyor. Uygulamanın çöktüğü belirtilirken sorunun yaşanan yoğunluktan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

AFAD hayati uyarı bildirimi nedir? Nasıl açılıp kapatılır? 2 ay önce eklendi

AFAD uygulaması, internet üzerinden acil çağrı yapılmasını mümkün kılıyor. Uygulama sayesinde telefonunun şarjı bitse de konum bilgileri sisteme işlendiği için arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla uygulama son derece kritik bir öneme sahip.

Ne oldu?

Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem ciddi yıkımlara neden oldu. 66’dan fazla artçı depremin meydana geldiği bölgede etkilenen insanlar halen yaşadıkları şoku atlatabilmiş değil. AFAD ve diğer ekipler bölge genelinde arama ve kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

Ne yapmamalı?

AFAD, vatandaşların sosyal medya platformları başta olmak üzere çeşitli mecralarda bilerek ya da bilmeden paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemelerini söylüyor. Depreme ait olmayan bilgilerin, videoların veya görsellerin sosyal medyada paylaşılabileceği dolayısıyla doğru bilgi için sadece resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Eğer deprem bölgesindeyseniz veya değilseniz, sesli görüşme işlemlerinizi olabildiğince sınırlı tutmaya özen gösterin. Görüşmelerinizi SMS veya internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yapın. Arama kurtarma faaliyetlerinin olduğu yerlerde yoğunluğa neden olmamak son derece önemli.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

AFAD Acil Çağrı uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor