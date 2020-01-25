AFAD telefon görüşmelerinin web tabanlı uygulamalarda yapılması için uyardı

Ülkemiz dün akşam saatlerinde yaşanan bir deprem ile ayağa kalktı. Elazığ ve civar illerini etkileyen bu depremde tahmin edebileceğiniz üzere kesintisiz iletişim kurmak büyük bir öneme sahip. Operatörler aşırı yük sebebiyle zaman zaman kesintiler yaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da iletişimin kesintisiz devam edilebilmesi için web tabanlı uygulamaların tercih edilmesini tavsiye etti.

Çalışmaları etkileyebilir

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Elazığ'da artçı sarsıntılar da devam ettiğinden dolayı bölgede iletişimin kesintiye uğramaması oldukça önemli. AFAD da gece saatlerinde yayınladığı bir basın duyurusunda hasarlı yapılara girilmemesi, doğalgaz ve su vanalarının kapatılmasına ek olarak “Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor.” şeklinde açıklamada bulundu. Yani WhatsApp, Bip gibi web tabanlı uygulamalardan atacağınız mesajlarla iletişime devam etmek hatlara yüklenilmemesi için en doğru yöntem.

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İstanbul’da geçtiğimiz sene içerisinde gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında operatörlerin günlerce sıkıntı yaşadığına şahit olmuştuk. Bu sıkıntıların ardından AFAD bünyesinde ortak hat kurulması, arama kapasitesinin arttırılması gibi önemli kararlar alınmıştı. Ülkemizin yaşadığı bu üzücü olayın ardından, alınan kararların hızla uygulamaya geçilmesinin önemi bir kez daha anlaşıldı.

https://www.afad.gov.tr/elazigda-meydana-gelen-68-buyuklugundeki-deprem-hakkinda

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