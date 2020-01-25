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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AFAD telefon görüşmelerinin web tabanlı uygulamalarda yapılması için uyardı

    Dün akşam saatlerinde ülkemizde gerçekleşen deprem ile iletişim ağlarına da ciddi yük binmeye başladı. İletişimin kesintiye uğramaması için AFAD, web tabanlı uygulamaların kullanılmasını tavsiye etti.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    AFAD telefon görüşmelerinin web tabanlı uygulamalarda yapılması için uyardı
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    Ülkemiz dün akşam saatlerinde yaşanan bir deprem ile ayağa kalktı. Elazığ ve civar illerini etkileyen bu depremde tahmin edebileceğiniz üzere kesintisiz iletişim kurmak büyük bir öneme sahip. Operatörler aşırı yük sebebiyle zaman zaman kesintiler yaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da iletişimin kesintisiz devam edilebilmesi için web tabanlı uygulamaların tercih edilmesini tavsiye etti.

    Çalışmaları etkileyebilir

    Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Elazığ'da artçı sarsıntılar da devam ettiğinden dolayı bölgede iletişimin kesintiye uğramaması oldukça önemli. AFAD da gece saatlerinde yayınladığı bir basın duyurusunda hasarlı yapılara girilmemesi, doğalgaz ve su vanalarının kapatılmasına ek olarak “Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor.” şeklinde açıklamada bulundu. Yani WhatsApp, Bip gibi web tabanlı uygulamalardan atacağınız mesajlarla iletişime devam etmek hatlara yüklenilmemesi için en doğru yöntem.

    Ayrıca Bkz. "Android’in AirDrop alternatifi çalışır halde görüntülendi"

    İstanbul’da geçtiğimiz sene içerisinde gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında operatörlerin günlerce sıkıntı yaşadığına şahit olmuştuk. Bu sıkıntıların ardından AFAD bünyesinde ortak hat kurulması, arama kapasitesinin arttırılması gibi önemli kararlar alınmıştı. Ülkemizin yaşadığı bu üzücü olayın ardından, alınan kararların hızla uygulamaya geçilmesinin önemi bir kez daha anlaşıldı.



    https://www.afad.gov.tr/elazigda-meydana-gelen-68-buyuklugundeki-deprem-hakkinda Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    kankixx123 2 gün en beğenilen
    Biz aramayız aramasına da bu operatör .....ları ne yapacaklar? Her deprem veya felakette bunların daha iyi altyapı yapmasını mı bekleyeceğiz. Para almayı biliyorlar ama. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, devlete denetlemeci, firmalara akıllı ve insancıl yönetici olmasını diliyorum.
    Biz aramayız aramasına da bu operatör .....ları ne yapacaklar? Her deprem veya felakette bunların daha iyi altyapı yapmasını mı bekleyeceğiz. Para almayı bili...
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    1 Yanıt Yanıtla +31
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    darkhair 2 gün
    Yakınınızı/arkadaşınızı bu tip afet durumlarında durmadan aramayın. Hem hatların kilitlenmesine, hem e bulunacak kişiye en yakın kişilerin ulaşmasına engel oluyorsunuz
    Yakınınızı/arkadaşınızı bu tip afet durumlarında durmadan aramayın. Hem hatların kilitlenmesine, hem e bulunacak kişiye en yakın kişilerin ulaşmasına engel olu...
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    Bay Robot 2 gün
    Deprem olmadığı halde bir gün belirleyip hatlar tekrar tekrar kitlenmeli. Faturalı hatlar kullanamadığı günün ücretini geri alabilir...



    Ülke ülke olmayınca cukkalayan cukkalayana...
    Deprem olmadığı halde bir gün belirleyip hatlar tekrar tekrar kitlenmeli. Faturalı hatlar kullanamadığı günün ücretini geri alabilir... Ülke...
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    jbl2021 22 sa. yeni yorumcu
    Deprem gibi acil kurtarma birinlerine iletişimin çok önemli olduğu durumlarda telefon görüşmeleri sadece acil durum hatlarıyla sınırlı olmalı bence. Bu sayede ulaşıma gerçekten ihtiyacı olan insanlar daha kolay ulaşır. Bu sefer internete yük biner ama olsun, çökerse de internet çöksün. Önemli olan yardıma ihtiyaç duyan insanların ulaşabilmesi.
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    Alphace 23 sa.
    Şimdi VOWİFİ diye bir özellik var, Vodafone galiba herkese, Türkcell istediğine veriyor. TT ise kimseye vermiyor.
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    Barış Manço 1 gün
    Sizce 2020'de bu çözüm mü. Deprem'e böyle mi hazırlıklıyız?
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    routemaster 1 gün
    Yerli ve milli ve ulusal baz istasyonlarina ne oldu?


    Yoksa yinemi kullannmak zorundayim?
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    boyzof 1 gün routemaster
    Şu an da 1000 sahada aktif maalesef oturup ağlamaya başlayabilirsin.
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    IbrahimAkca 1 gün
    Burada 7/24 devlet dusmanligi yapanlar bilerek ve isteyerek aramalari daha fazla hale getirmediler ise hicbir sey bilmiyorum demektir. Allah islah etsin boylelerini, depremzedelerimiz umarim en kisa zamanda kurtarilir.
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    Ulan Musk 2 gün
    Böyle durumlarda mümkün olduğunca sesli iletişim kanalları serbest bırakılmalı. Metin tabanlı iletişim kurmak en uygunu.
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    firat_kilic 2 gün
    Türk Telekom (avea) daha yeni zam yapmış 20tl olmuş 23tl. Hani deprem için hatları genişletiyorlardı? Ayrıca nükleer santral Mersin/Akkuyu da doğu anadolu fay hattına 30km yakınlıkta ve deprem olmadan 3 defa çatlamıştı. Burada bazı yandaşlar ve anlamayan arkadaşlara durumu anlatmak için çok çaba sarf etmiştim. Mersin Akkkuyu tekrar kontrol edilmeli. Ölenlerin yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Canlı kalanların ise en kısa zamanda kurtulmasını dilerim. Geçmiş olsun.
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    zortak 1 gün firat_kilic
    öyle hat genişletilmesiyle çözülecek bir iş değil, gsm sistemnin bir kapasitesi var, normalde 1000 kişi aynı anda konuşuyorsa deprem
    zamanları 100-200 bin kişi konuşmaya çalışıyor, ona hat falan yetmez.

    İnternet üzerinden mesajlaşmadan başka çare yok.
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    boyzof 1 gün firat_kilic
    Aynen söyledim şu an Putin'e o da Erdoğan'a sorduracakmış bi baktircaz o santrale



    ne tuhaf adamlar var ya oturduğu yerden bildiğine de bilmedigine de ahkam kesiyor, bahsettiği ne santralden ne de fay hatlarından sıradan bir kisiden daha fazla da bilgisi yoktur ha çünkü o santralin depremin en az olduğu bölgelerden birinde olduğunu bilmiyor deprem tehlike haritasını açıp incelemesini tavsiye ederim. Kimseyi yanlış yönlendirme bu cahil kafanla.
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    Bay Robot 2 gün
    Deprem olmadığı halde bir gün belirleyip hatlar tekrar tekrar kitlenmeli. Faturalı hatlar kullanamadığı günün ücretini geri alabilir...



    Ülke ülke olmayınca cukkalayan cukkalayana...
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    Göleli_At_Hırsızı 2 gün
    Çözüm güzelmiş
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    smart1978 2 gün
    GSM operatorlerin sinifta kalmisligin ibareleridir. Rezalet... Neden altyapiyi guclendirmiyorlar ?
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    12 yorum yazıldı.

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    elazığ, deprem ve
    13 etiket daha iletişim operatörler gsm telefon hat afad uyarı web tabanlı uygulamalar WhatsApp bip Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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