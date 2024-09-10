AirPods 4 Türkiye fiyatları belli oldu

AirPods 4 Türkiye fiyatı
Apple AirPods 4. nesil tam kablosuz kulaklık modeli ülkemizde 5779TL fiyat etiketi ile ön siparişe başlayacak. Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 modeli ise 7999TL fiyat etiketine sahip. Ön siparişler 20 Eylül tarihinde açılıyor.
Apple AirPods 2024 modeli Apple H2 ses yongası ile gelirken orijinal versiyonda yazılımsal gürültü engelleme, USB Tip-C girişli şarj kutusu özellikleri yer alırken üst versiyonda ise aktif gürültü engelleme ve şarj kutusunda kablosuz şarj yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.