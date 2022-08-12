iOS 16'da AirPods güncellemelerini etkileyebilecek değişiklik



iOS 16’nın son beta sürümünde eklenen yeni menü, Apple’ın AirPods ve AirPods Pro yazılım güncellemelerinin çalışma şeklini değiştirebileceğini gösteriyor.

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Anlaşılan o ki, AirPods kullanıcıları, kulaklıkların otomatik olarak güncellemesini beklemeyecek. Ayarlar - Genel - Hakkında - AirPods altında Yazılım Sürümü’ne dokunulduğunda artık yeni bir sayfa açılıyor. Apple destek sitesi üzerinden güncelleme detaylarına ulaşılabiliyor. Şu anda iOS 16 betada olduğundan mıdır bilinmez, sadece ana sayfa linki bırakılmış.

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iOS 15’te AirPods ve AirPods Pro’nun hangi yazılım sürümünde çalıştığını görmek kolay; Bluetooth menüsünde kulaklığın yanında bulunan “i”ye dokunulduğunda, hakkında bölümünden sürüm dahil birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Ancak sürüme dokunulduğunda sadece AirPods ve şarj kutusunun güncel yazılımı görülebiliyor. Cihaz üzerinden yeni sürümde ne gibi değişiklikler yapıldı, yeni özellik eklendi mi? öğrenmek mümkün değil. Neyse ki, iOS 16 ile bu değişecek. AirPods güncelleme notlarına ulaşmak dışında AirPods kulaklıkların kendi kedine güncellemesi durumu da değişebilir.

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AirPods ve AirPods Pro nasıl güncellenir?

4 adımda AirPods ve AirPods Pro yazılım güncelleme:

AirPods’u kutusuna yerleştirin. AirPods şarj kutusunu bir güç kaynağına bağlayın veya kablosuz şarj pedine yerleştirin. AirPods’u eşleştirdiğiniz iPhone’un yakınına getirin. Yazılım güncellemesi otomatik olarak indirilip yüklenecektir.

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