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    AirPods Pro 2 biraz daha iyi optimizasyonlara sahip olacak

    AirPods Pro 2 tam kablosuz kulaklık modelinde biraz daha iyileştirilmiş batarya, aktif gürültü engelleme, ortam ışık sensörü gibi özelliklerin yer alması bekleniyor.
    21 sa.
    2,1b
    12
    27
    iPhone
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AirPods Pro 2 biraz daha iyi optimizasyonlara sahip olacak
    Tam Boyutta Gör

    AirPods ile hem kablosuz kulaklık segmentinin hem de tam kablosuz kulaklık sınıfının lideri haline gelen Apple dur durak bilmeden yeni modeller hazırlamaya devam ediyor. Merakla beklenen AirPods Studio henüz tanıtılmadı ve AirPods Pro da kendisini yenilemeye hazırlanıyor.

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    AirPods Pro 2 neler sunuyor?

    AirPods Pro bilindiği üzere aktif gürültü engelleme ile seriye yeni bir hava katmıştı. AirPods Pro 2 ise ilk neslin özelliklerini biraz daha optimize ederek verimliliği arttıracak. Bu bakımdan büyük bir değişiklik beklenmiyor.

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    İddialara göre AirPods Pro 2 modelinde aktif gürültü engelleme bir miktar daha iyileştiriliyor. Ayrıca bataryanın kullanım süresi de küçük bir artış yaşayacak. Diğer taraftan bir ortam ışık sensörünün yer alacağı belirtiliyor.

    AirPods Pro 2 için beklenen fiyat 249$ seviyesinde yani ilk neslin çıkış fiyatı ile aynı. 2021 yılı içerisinde AirPods Studio da olacağı için AirPods Pro 2 modelinin 2021 sonlarına doğru piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bu zaman aralığında bir AirPods modeli de gelebilir.



    https://wccftech.com/airpods-pro-2-price-features-improvements-rumor/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    33 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tr1990 20 sa. en beğenilen
    Adamlar 15 yıllık bluetooth kulaklığı tasarımı değiştirdi , tekrar piyasaya sürdü millet almak için saldırıyor. Şaka gibi
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    cetinkayadeu (Ramazan Çetinkaya) 2 sa.
    Konuya fakirler doluşmuş yine. Her şeye laf edersin de airpods serisine bir insan neye göre laf eder anlamıyorum
    Yanıtla +1
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 4 sa.
    Dünya’nın en iyi kulakiçi kulaklığı airpods pro.
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    Xtrud (Harun Yahya) 15 sa.
    2500 liralık üründe ses açma kısma yok dokunarak yazık. Stabilşeşmesini bekligor tabi Apple...
    1 Yanıt Yanıtla
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    face1tr 4 sa. Xtrud
    Merhaba, ben bisiklette kullanıyorum, elimi gidondan ayırmadan, siri sesi biraz kıs diyorum hemen kısıyor
    2 Yanıt Yanıtla
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    kaan4554 (kaan yıldız) 17 sa.
    Apple'ın çıkardığı/çıkaracağı ürünler başlıklarına genelde ya sevmeyenler ya da nefret edenler doluşuyor memnun olanlardan çok, ilginç.
    Yanıtla +2
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    canmania (ismail can) 18 sa.
    Yaklaşık 2 aydır pro kullanıyorum , aktif gürültü engelleme ve araç kullanırken ellerin doluyken hey siri diyerek siri yi aktif hale getirmesi , macbook ipad iphone watch arasında hızlı geçiş yapması hayatı kolaylaştırıyor gerçekten , ses seviyesi ve kalitesi tatminkar benim için.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    face1tr 4 sa. canmania
    hocam selamlar, AirPods pro kullanıcısıyım, hızlı geçişi nasıl yapıyor.

    hem iPhone x, hem macbook pro kullanıcısıyım, hızlıdan kastı anlayamadım.
    Yanıtla
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    Cant Let Go (burak burak) 18 sa.
    Airpods pro kullanan arkadaşlar prolarda ne gibi sorunlar var? Buralarda okuyoruz sorunlu vs deniliyor. Airpods 2 den proya geçmeye değer mi?
    2 Yanıt Yanıtla
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    th9 18 sa. Cant Let Go
    aktif gürültü engelleme en büyük özelliği benim açımdan
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    face1tr 4 sa. Cant Let Go
    çıktığı günden bu yana gürültü engelleme modunda AirPods pro kullanıyorum, bu mod kusursuz ve harika, diğer modları kısa süreli denediğimde bir yapaylık hissettim.
    Yanıtla
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    435 19 sa.
    Beats solo 3 wireless aldım rezalet. Sattım Studio aldım eh işte dedim ama yanımda taşıyamadığım için kullanamıyorum.



    AirPad 1 aldım beğenmedim, 2 aldım ilkinin aynısı çıktı. Pro aldım etmediğim kufur kalmadı. Sony sennheiser ‘dan şaşmayın. Ben bir daha Apple’a müzik konusunda güvenmem.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    MertayKardes (Mertay ) 19 sa. 435
    beats solonun neresi rezalet tam olarak pil ömrü desen en son ne zaman şarja taktığımı unutuyorum, ses kalitesi jbl falan tokatlar geçer. tek sıkıntısı uzun süre taktığında kulağı acıtıyor
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    classf2re (Emre Mendelyev) 20 sa.
    Geçen 194 TL ye Xiaomi Earbuds 2 basic aldım. Ses kalitesi Apple kablolu kulaklığından iyi. Kutudan çıkartır çıkarmaz hemen telefona bağlanıyor. Parası çok olanlar dışında 1200+ neden insanlar kulaklığa verir bilemiyorum. Ben kulak içi silikonlu kulaklık kullanmadığım için Apple ın pro olmayan tasarımını çok beğeniyorum. Şimdi aldığım Xiaomi de Apple tasarımının çakması. Benim için tasarım dışında Apple ın bir esprisi yok.
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    oray (Oray G) 20 sa.
    airpods pro kullanıcısıyım, bu işi beceremedi bence apple. bıraksın işin uzmanlarına...
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    esmerbuyucu (E. B.) 20 sa.
    Ortam ışığı sensörünü anlamlandıramadım.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2127 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, airpods pro 2 ve airpods pro
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