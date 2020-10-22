AirPods Pro 2 biraz daha iyi optimizasyonlara sahip olacak

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AirPods ile hem kablosuz kulaklık segmentinin hem de tam kablosuz kulaklık sınıfının lideri haline gelen Apple dur durak bilmeden yeni modeller hazırlamaya devam ediyor. Merakla beklenen AirPods Studio henüz tanıtılmadı ve AirPods Pro da kendisini yenilemeye hazırlanıyor.

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AirPods Pro 2 neler sunuyor?

AirPods Pro bilindiği üzere aktif gürültü engelleme ile seriye yeni bir hava katmıştı. AirPods Pro 2 ise ilk neslin özelliklerini biraz daha optimize ederek verimliliği arttıracak. Bu bakımdan büyük bir değişiklik beklenmiyor.

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İddialara göre AirPods Pro 2 modelinde aktif gürültü engelleme bir miktar daha iyileştiriliyor. Ayrıca bataryanın kullanım süresi de küçük bir artış yaşayacak. Diğer taraftan bir ortam ışık sensörünün yer alacağı belirtiliyor.

AirPods Pro 2 için beklenen fiyat 249$ seviyesinde yani ilk neslin çıkış fiyatı ile aynı. 2021 yılı içerisinde AirPods Studio da olacağı için AirPods Pro 2 modelinin 2021 sonlarına doğru piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bu zaman aralığında bir AirPods modeli de gelebilir.

https://wccftech.com/airpods-pro-2-price-features-improvements-rumor/

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