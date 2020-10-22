AirPods Pro 2 biraz daha iyi optimizasyonlara sahip olacak

AirPods ile hem kablosuz kulaklık segmentinin hem de tam kablosuz kulaklık sınıfının lideri haline gelen Apple dur durak bilmeden yeni modeller hazırlamaya devam ediyor. Merakla beklenen AirPods Studio henüz tanıtılmadı ve AirPods Pro da kendisini yenilemeye hazırlanıyor.İlginizi Çekebilir Yeni tasarımıyla AirPods Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
AirPods Pro 2 neler sunuyor?
AirPods Pro bilindiği üzere aktif gürültü engelleme ile seriye yeni bir hava katmıştı. AirPods Pro 2 ise ilk neslin özelliklerini biraz daha optimize ederek verimliliği arttıracak. Bu bakımdan büyük bir değişiklik beklenmiyor.
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İddialara göre AirPods Pro 2 modelinde aktif gürültü engelleme bir miktar daha iyileştiriliyor. Ayrıca bataryanın kullanım süresi de küçük bir artış yaşayacak. Diğer taraftan bir ortam ışık sensörünün yer alacağı belirtiliyor.
AirPods Pro 2 için beklenen fiyat 249$ seviyesinde yani ilk neslin çıkış fiyatı ile aynı. 2021 yılı içerisinde AirPods Studio da olacağı için AirPods Pro 2 modelinin 2021 sonlarına doğru piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bu zaman aralığında bir AirPods modeli de gelebilir.
https://wccftech.com/airpods-pro-2-price-features-improvements-rumor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
hem iPhone x, hem macbook pro kullanıcısıyım, hızlıdan kastı anlayamadım.
AirPad 1 aldım beğenmedim, 2 aldım ilkinin aynısı çıktı. Pro aldım etmediğim kufur kalmadı. Sony sennheiser ‘dan şaşmayın. Ben bir daha Apple’a müzik konusunda güvenmem.
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