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    Akbank, Huawei akıllı saatlerde temassız ödeme özelliğini kullanıma sundu

    Akbank ve Huawei iş birliğiyle Akbank müşterileri Huawei Watch 3 akıllı saatleriyle temassız ödeme yapabiliyor. Bu özellik diğer Huawei akıllı saatlerine de gelecek.
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    Akbank, Huawei akıllı saatlere temassız ödeme özelliği getirdi Tam Boyutta Gör
    Akbank, Huawei Watch 3 akıllı saat için geliştirdiği mobil uygulamasını yayınladı. Akbank müşterileri Huawei akıllı saatleriyle temassız ödeme yapabiliyor.

    Akbank ve Huawei iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez bir bankanın müşterileri temassız ödeme yapabiliyor. Müşteriler POS cihazlarına Huawei Watch 3’ü dokundurarak karttan ödeme yapabiliyor. Akbank, temassız ödeme özelliğini diğer Huawei akıllı saat modellerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Akbank uygulaması, birden fazla özelliği de beraberinde getiriyor. Watch 3 kullanıcıları ödeme işlevinin yanı sıra, uygulama üzerinden en yakın Akbank ATM ve şubelerini görebiliyor, yol tarifi alabiliyor ve güncel kurları akıllı saatleri üzerinden tek dokunuşla görüntüleyebiliyor.

    Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “HUAWEI iş birliğinde giyilebilir teknolojiler ile bankacılık hizmetlerini buluşturuyor ve böylece Türkiye’de yeni bir ilke imza atıyoruz. Artık Akbank Mobil kullanıcıları, HUAWEI akıllı saatlerini POS cihazına dokundurarak ödemelerini gerçekleştirebilecekler.” dedi.

    HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, Akbank ile yaptıkları iş birliğini değerlendirirken, “Akbank ile çalışmaktan ve bu yeni teknolojiyi Akbank kullanıcılarına sunmaktan çok memnunum, akıllı saat ile temassız ödemenin yeni trend olacağına inanıyorum, gelecekte giderek daha fazla akıllı saat bu işlevi destekleyecek. HUAWEI, pazara sürekli olarak daha fazla inovasyon teknolojisi sunmak için ortaklarımızla birlikte çalışacaktır” ifadelerini kullandı.

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