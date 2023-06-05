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    Akıllı telefon işlemci pazarında lider marka belli oldu

    Counterpoint Research, akıllı telefon işlemci pazarına ilişkin güncel verileri paylaştı. MediaTek, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazarın hakimi oldu. Peki, Qualcomm, Apple, Samsung ve Huawei ne durumda?
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    2023 akıllı telefon işlemci pazarı Tam Boyutta Gör
    Counterpoint Research’ün sağladığı verilere göre, MediaTek, akıllı telefon işlemci pazarında 2023’ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre düşüş yaşasa da hakim olan marka oldu. Oppo’nun işlemci kararı, hem Qualcomm hem de MediaTek’e yaradı. Peki, Apple ve Samsung’un bu pazardaki payı yüzde kaç? İşte sektördeki önemli isimler arasındaki ilginç eğilimler ve değişimler:

    MediaTek lider, Qualcomm ikinci

    MediaTek, 2023 ilk çeyreğinde akıllı telefon uygulama işlemcisi pazarında %31 pazar payı elde etti. Şirket, bir önceki çeyreğe kıyasla hem adet olarak hem de pazar payı açısından düşüş yaşadı. Şirketin 2023 ikinci çeyreği için LTE işlemci sevkiyatlarında %5’in üzerinde düşüş, 5G işlemci sevkiyatlarında %5’ten daha az bir büyüme tahmin ediliyor.

    Apple üçüncü

    Qualcomm, 2023 ilk çeyreğinde elde ettiği %28’lik pazar payıyla ikinci sırada. Hemen arkasından %26 pazar payı ile Apple geliyor. Samsung, hem üst seviye hem de alt seviye pazar segmentlerine hitap eden işlemcileri piyasaya sürmesiyle 2023’ün ilk çeyreğinde sevkiyatlarda hafif artış yaşadı. Huawei Hisilicon, %1 altında pazar payına sahip.

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