Akıllı telefon işlemci pazarında lider marka belli oldu

MediaTek lider, Qualcomm ikinci
MediaTek, 2023 ilk çeyreğinde akıllı telefon uygulama işlemcisi pazarında %31 pazar payı elde etti. Şirket, bir önceki çeyreğe kıyasla hem adet olarak hem de pazar payı açısından düşüş yaşadı. Şirketin 2023 ikinci çeyreği için LTE işlemci sevkiyatlarında %5’in üzerinde düşüş, 5G işlemci sevkiyatlarında %5’ten daha az bir büyüme tahmin ediliyor.
Apple üçüncü
Qualcomm, 2023 ilk çeyreğinde elde ettiği %28’lik pazar payıyla ikinci sırada. Hemen arkasından %26 pazar payı ile Apple geliyor. Samsung, hem üst seviye hem de alt seviye pazar segmentlerine hitap eden işlemcileri piyasaya sürmesiyle 2023’ün ilk çeyreğinde sevkiyatlarda hafif artış yaşadı. Huawei Hisilicon, %1 altında pazar payına sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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