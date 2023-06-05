Tam Boyutta Gör Counterpoint Research’ün sağladığı verilere göre, MediaTek, akıllı telefon işlemci pazarında 2023’ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre düşüş yaşasa da hakim olan marka oldu. Oppo’nun işlemci kararı, hem Qualcomm hem de MediaTek’e yaradı. Peki, Apple ve Samsung’un bu pazardaki payı yüzde kaç? İşte sektördeki önemli isimler arasındaki ilginç eğilimler ve değişimler:

Qualcomm, Snapdragon 8cx Gen 4 işlemciyi test etmeye başladı 3 ay önce eklendi

MediaTek lider, Qualcomm ikinci

MediaTek, 2023 ilk çeyreğinde akıllı telefon uygulama işlemcisi pazarında %31 pazar payı elde etti. Şirket, bir önceki çeyreğe kıyasla hem adet olarak hem de pazar payı açısından düşüş yaşadı. Şirketin 2023 ikinci çeyreği için LTE işlemci sevkiyatlarında %5’in üzerinde düşüş, 5G işlemci sevkiyatlarında %5’ten daha az bir büyüme tahmin ediliyor.

Apple üçüncü

Qualcomm, 2023 ilk çeyreğinde elde ettiği %28’lik pazar payıyla ikinci sırada. Hemen arkasından %26 pazar payı ile Apple geliyor. Samsung, hem üst seviye hem de alt seviye pazar segmentlerine hitap eden işlemcileri piyasaya sürmesiyle 2023’ün ilk çeyreğinde sevkiyatlarda hafif artış yaşadı. Huawei Hisilicon, %1 altında pazar payına sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Akıllı telefon işlemci pazarında lider marka belli oldu