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    Apple M çiplerini hedef alan Snapdragon 8cx Gen 4 işlemci, test edilmeye başlandı

    Qualcomm, Snapdragon 8cx Gen 4 işlemcisini 10 inç ekranlı bir cihazda test etmeye başladı. Peki, Snapdragon SC8380 işlemcinin özellikleri ne olacak ve hangi cihazlarda bulunacak?
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    Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4 testleri başladı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un şu anda test ettiği söylenen Snapdragon 8cx Gen 4 yonga setinin 10” veya daha büyük tabletlerde (muhtemelen 2’si 1 arada tabletlerde) ve Windows ARM dizüstü bilgisayarlarda kullanılacağı tahmin ediliyor. Örneğin; Microsoft’un iki ekranlı Surface Neo türü bir cihazda bu işlemciyi kullanabilir.

    Yeni işlemci tahmin edeceğiniz üzere Apple’ın M serisi çiplerine sahip iPad’leri ve MacBook Air ile rekabet edecek seviyede olacak. Yonga setinin kendisi ve Oryon CPU çekirdekleri, M serisi yonga setleri üzerinde çalışan eski Apple çalışanlarının kurduğu şirket olan Nuvia tarafından tasarlandığından bu olası.

    Hamoa kod adlı Snapdragon 8cx Gen 4 işlemci, 12 CPU çekirdeğine (8’i performans 3.4GHz’e kadar, 4’ü verimlilik 2.5GHz’e kadar) ve Adreno 740 GPU’ya sahip olacak. Bu işlemciden güç alan cihazların bir kısmı NVMe sürücüleri (4x PCIe 4.0), bir kısmı da (daha küçük ve uygun fiyatlı modeller) muhtemelen UFS 4.0’ı destekleyecek. DisplayPort 1.4a ile USB 4 (Thunderbolt 4 tabanlı) bağlantı seçenekleri arasında olacak.

    Qualcomm’un 2022 Kasım ayından beri Hamoa tabanlı geliştirme cihazlarını test ettiği biliniyor. İlk ticari cihazların ne zaman çıkacağı belli değil ancak sızdırılan benchmark sonuçlarına bakacak olursak 2024’e girmemize yakın piyasaya sürülebilir.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

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    alfa-x 20 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    tanıştıktan ne kadar süre sonra sevgili olunur türk telekom e-sim yorumları türk olmak zordur dünya ile savaşırsın türk olmamak daha zordur türklerle savaşırsın kimin sözü şaka için müshil ilacı nrg dosyası açma

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