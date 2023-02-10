Apple M çiplerini hedef alan Snapdragon 8cx Gen 4 işlemci, test edilmeye başlandı

Yeni işlemci tahmin edeceğiniz üzere Apple’ın M serisi çiplerine sahip iPad’leri ve MacBook Air ile rekabet edecek seviyede olacak. Yonga setinin kendisi ve Oryon CPU çekirdekleri, M serisi yonga setleri üzerinde çalışan eski Apple çalışanlarının kurduğu şirket olan Nuvia tarafından tasarlandığından bu olası.
Hamoa kod adlı Snapdragon 8cx Gen 4 işlemci, 12 CPU çekirdeğine (8’i performans 3.4GHz’e kadar, 4’ü verimlilik 2.5GHz’e kadar) ve Adreno 740 GPU’ya sahip olacak. Bu işlemciden güç alan cihazların bir kısmı NVMe sürücüleri (4x PCIe 4.0), bir kısmı da (daha küçük ve uygun fiyatlı modeller) muhtemelen UFS 4.0’ı destekleyecek. DisplayPort 1.4a ile USB 4 (Thunderbolt 4 tabanlı) bağlantı seçenekleri arasında olacak.
Qualcomm’un 2022 Kasım ayından beri Hamoa tabanlı geliştirme cihazlarını test ettiği biliniyor. İlk ticari cihazların ne zaman çıkacağı belli değil ancak sızdırılan benchmark sonuçlarına bakacak olursak 2024’e girmemize yakın piyasaya sürülebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah