Akıllı telefon pazarı yonga sıkıntısından etkileniyor

Tam Boyutta Gör

Yonga sektörü belki de tarihindeki en büyük üretim sıkıntısı ile karşı karşıya. Taşınabilir cihazlardan bilgisayarlara konsollara ve otomobillere kadar sayısız sektör sıkıntıdan ağır bir şekilde etkileniyor. Bir süre daha sıkıntı devam edecek.

İlginizi Çekebilir

5G akıllı telefonlar bu yıl 278 milyon satış yapabilir

Xiaomi ve realme de etkileniyor

Özellikle TSMC’nin aşırı yoğun taleplere yetişememesi siparişlerini bekleyen müşterileri olumsuz etkiliyor. Başta Qualcomm olmak üzere mobil yonga, bağlantı yongası, güç yönetim yongası ve ses yongası tasarlayan firmalar büyük sıkıntıya girdi.

Ayrıca Bkz. "Asus ROG Phone 5'in tanıtım tarihi açıklandı: 6.000 mAh batarya ve Snapdragon 888 ile gelecek"

Gelen bilgilere göre Qualcomm’un siparişleri 30 haftaya kadar uzattığı belirtiyor. CSD Bluetooth yongalarında ise bu rakam 33 haftaya kadar çıkmış durumda. Xiaomi ve realme pazarda çok ciddi bir stok sıkıntısı olduğunu doğruluyor.

Telefon üreticileri bu sıkıntılardan kurtulabilmek için malum bir süredir yonga stokluyor. Haliyle bu stoklama yarışı yetersizlik ile sonuçlandı. Bir süre daha mevcut modellerin satışta olacağı ifade ediliyor ancak sonrasında yeni modellerin çıkışı gecikecek ve fiyatlarda da bir artış yaşanabilecek.

https://www.gizmochina.com/2021/03/01/chip-shortage-qualcomm-supply-realme-xiaomi-affected/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.