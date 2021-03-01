Akıllı telefon pazarı yonga sıkıntısından etkileniyor

Yonga sektörü belki de tarihindeki en büyük üretim sıkıntısı ile karşı karşıya. Taşınabilir cihazlardan bilgisayarlara konsollara ve otomobillere kadar sayısız sektör sıkıntıdan ağır bir şekilde etkileniyor. Bir süre daha sıkıntı devam edecek.İlginizi Çekebilir 5G akıllı telefonlar bu yıl 278 milyon satış yapabilir
Xiaomi ve realme de etkileniyor
Özellikle TSMC’nin aşırı yoğun taleplere yetişememesi siparişlerini bekleyen müşterileri olumsuz etkiliyor. Başta Qualcomm olmak üzere mobil yonga, bağlantı yongası, güç yönetim yongası ve ses yongası tasarlayan firmalar büyük sıkıntıya girdi.
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Gelen bilgilere göre Qualcomm’un siparişleri 30 haftaya kadar uzattığı belirtiyor. CSD Bluetooth yongalarında ise bu rakam 33 haftaya kadar çıkmış durumda. Xiaomi ve realme pazarda çok ciddi bir stok sıkıntısı olduğunu doğruluyor.
Telefon üreticileri bu sıkıntılardan kurtulabilmek için malum bir süredir yonga stokluyor. Haliyle bu stoklama yarışı yetersizlik ile sonuçlandı. Bir süre daha mevcut modellerin satışta olacağı ifade ediliyor ancak sonrasında yeni modellerin çıkışı gecikecek ve fiyatlarda da bir artış yaşanabilecek.
https://www.gizmochina.com/2021/03/01/chip-shortage-qualcomm-supply-realme-xiaomi-affected/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...