Akıllı telefon pazarında düşüş sürecek

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Pandeminin de etkisiyle 2020 ikinci yarısında başladığı yükselişine 2021 sonlarına kadar devam eden akıllı telefon pazarı bu kez yine pandeminin etkisiyle düşüşe geçti. Üretim tarafında sıkıntılar var.

Akıllı telefon pazarı düşüyor

Batı dünyasının aksine Çin’de sıfır vaka politikasının getirdiği katı kısıtlamalar hem üretim zincirini hem de tedarik zincirini olumsuz yönde etkiliyor. Akıllı telefon pazarı da bundan nasibini alıyor. Ayrıca yüksek enflasyon da işin tuzu biberi oluyor.

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Yılın ilk çeyreğinde 310 milyon satış yapan pazar çeyrek bazda yüzde 12.8 küçüldü. Çin’deki kısıtlamalar ve dönemsel raf ayarlamaları nedeniyle ikinci çeyrekte 309 milyon akıllı telefon satılması bekleniyor. Sadece Çin’de yüzde 13 civarında bir düşüş söz konusu.

2022 yılı için ise beklenti 1.333 milyara düşürüldü. Bu rakam 2021 yılından daha düşük. Yıl içerisinde yaşanacak gelişmelerin ışığında beklentilerin daha da düşebileceği belirtiliyor. Bu noktada Çin’in ne kadar daha kapanacağı etkili olacak.

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