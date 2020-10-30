Akıllı telefon pazarının yeni yıldızı Xiaomi

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Akıllı telefon dünyasında MIUI ara yüzü ile tanındıktan sonra 2011 yılında ilk telefon modelini piyasaya süren Xiaomi, uyguladığı başarılı fiyat-performans stratejisi ile kısa sürede ilgi topladı ve en iyiler arasına girdi.

Faaliyette olmadığı ülkelerde dahi telefonları en çok satanlar arasına giren Xiaomi bugün liderlik basamaklarını birer birer çıkıyor. Üçüncü çeyrekte Apple’ı geride bırakmak gibi önemli bir başarıya imza attı.

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Xiaomi artık üçüncü

Yılın üçüncü çeyreği pazarda önemli bir değişikliğin de habercisi oldu. Toplamda 41.6 milyon adet iPhone satan Apple, yüzde 10 kayıp yaşayarak dördüncü sıraya geriledi. Çin’in yükselen yıldızı Xiaomi ile 46.5 milyon telefon ile tarihi bir rekora imza attı ve yüzde 42 büyüdü. Xiaomi kadar büyük yükseliş yaşayan başka bir ilk 5 firma mevcut değil.

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Bir ara liderliği Huawei’ye kaptırsa da Samsung 80 milyon üzerinde akıllı telefon satarak koltuğunu geri aldı. Yüzde 3 civarında bir büyüme yaşayan Samsung uzun bir aradan sonra tekrar 80 milyon rakamını yakalamış oldu.

Ambargolar nedeniyle gerileme dönemine giren Huawei üçüncü çeyrekte 51.9 milyon adet telefon sattı ve yüzde 22 civarında bir gerileme yaşadı. Beşinci sıraya ise 31.5 milyon satış ile Vivo yerleşti.

Bu çeyrekte pazarda satılan toplam telefon sayısı 353 milyon olarak gerçekleşti ve yüzde 1.3 daralma oldu. Daralan pazara rağmen Xiaomi’nin büyük bir sıçrama yapması oldukça etkileyici.

https://appleinsider.com/articles/20/10/29/apple-drops-to-fourth-in-worldwide-smartphone-marketshare-report-says

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