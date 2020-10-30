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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı telefon pazarının yeni yıldızı Xiaomi

    Yıllardır adım adım tırmandığı akıllı telefon pazarının en iyi listesinde Xiaomi artık üçüncü sırada. Muazzam bir artış gösteren firma stratejilerinin karşılığını da tam olarak alıyor.
    1 sa.
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    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Akıllı telefon pazarının yeni yıldızı Xiaomi
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    Akıllı telefon dünyasında MIUI ara yüzü ile tanındıktan sonra 2011 yılında ilk telefon modelini piyasaya süren Xiaomi, uyguladığı başarılı fiyat-performans stratejisi ile kısa sürede ilgi topladı ve en iyiler arasına girdi.

    Faaliyette olmadığı ülkelerde dahi telefonları en çok satanlar arasına giren Xiaomi bugün liderlik basamaklarını birer birer çıkıyor. Üçüncü çeyrekte Apple’ı geride bırakmak gibi önemli bir başarıya imza attı.

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    Xiaomi artık üçüncü

    Yılın üçüncü çeyreği pazarda önemli bir değişikliğin de habercisi oldu. Toplamda 41.6 milyon adet iPhone satan Apple, yüzde 10 kayıp yaşayarak dördüncü sıraya geriledi. Çin’in yükselen yıldızı Xiaomi ile 46.5 milyon telefon ile tarihi bir rekora imza attı ve yüzde 42 büyüdü. Xiaomi kadar büyük yükseliş yaşayan başka bir ilk 5 firma mevcut değil.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Bir ara liderliği Huawei’ye kaptırsa da Samsung 80 milyon üzerinde akıllı telefon satarak koltuğunu geri aldı. Yüzde 3 civarında bir büyüme yaşayan Samsung uzun bir aradan sonra tekrar 80 milyon rakamını yakalamış oldu.

    Ambargolar nedeniyle gerileme dönemine giren Huawei üçüncü çeyrekte 51.9 milyon adet telefon sattı ve yüzde 22 civarında bir gerileme yaşadı. Beşinci sıraya ise 31.5 milyon satış ile Vivo yerleşti.

    Bu çeyrekte pazarda satılan toplam telefon sayısı 353 milyon olarak gerçekleşti ve yüzde 1.3 daralma oldu. Daralan pazara rağmen Xiaomi’nin büyük bir sıçrama yapması oldukça etkileyici.



    https://appleinsider.com/articles/20/10/29/apple-drops-to-fourth-in-worldwide-smartphone-marketshare-report-says Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    2 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    6 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    20 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    interwap (Volkan ) 1 sa. en beğenilen
    Xiaomi eski Xiaomi değil artık. Diğer markalara göre fiyat avantajı vardı. Pek kalmadı.
    CEO "karımız %5'in üstüne çıkmayacak" açıklamasının üzerinden 1 yıl geçmeden sözünü yuttu.
    Xiaomi eski Xiaomi değil artık. Diğer markalara göre fiyat avantajı vardı. Pek kalmadı. CEO "karımız %5'in üstüne çıkmayacak" açıklamasının üzerinden 1 yıl g...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 50 sn.
    Turkiye'deki Xiaomi malesef cakma misali Turki firmalarca acilmis reseller lardan ibaret olmalari sebebiyle firsatlar, fiyatlandirmalar filan cok berbat ve kaziktir. Sadece kur meselesi ile ustu ortulemeyecek bir rezalet var Turkiye'de :/ .

    Cinli sirket kendileri Turkiye'ye acilmamalari zaten sonu bastan belli etmistir bilhassa Turkiye icin . YAZIK... Haberdeki global tespitler Turkiye icin alakasi bile yoktur gerek kalite gerekse fiyatlandirmada.

    Kalite denilince salt urun kalitesi degildir elbet .. Yani servis satis sureci ve sonrasi da onemlidir...
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    palamutix 4 dk. yeni yorumcu
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    palamutix 7 dk. yeni yorumcu
    Benim anlamadığım neden 1. Ve 2. atlayarak haber yapmaya 3. den başlanıyor?? 1 ve 2 . koltuklarda kim oturuyor
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    zdniz (dniz yıldırım) 18 dk. (düzenlendi)
    Xiaomi kusura bakmasın ama kimse Xiaomi'yi iyi kaliteli olduğu için sevmedi o fiyata en iyisini verdiği için sevdi ama Xiaomi'nin bir yerleri oynamaya başladı çöküşü fazla uzun sürmez amiral gemisi cihazlarını yarı fiyata veren Xiaomi şimdi Samsung 'den daha pahalı yada aynı seviyede ürün çıkartıyor kim napsın o reklam dolu arayüzünü üstelik kendi verdikleri sözü bile tutamayan bir firma hani en düşük kar marjınız vardı yersen...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ismailciloglu (ismail çiloğlu) 10 dk. zdniz
    Haklı bı isyan 4K ya telefon alıp Yerleşik uygulamada reklam yerleştirmek, buna bağlı tüketicinin o reklamı görmesi üreticinin tüketiciye küfür etmesinden farkı yok.
    Yanıtla +2
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    clarq26 (Emre Bayram) 22 dk.
    Trump abim sabah kalkar apple 2 adam gelmiş abe abe bizi geçiyorlar abee der hopp bi basın konusması milli güvenlik sorunu lop lop lop Sonuc huawei :D
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    nikony 37 dk.
    Yakında ABD ona da el atar merak etmesinler.
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    misterrium (Doruk Buğday) 39 dk.
    haberin orjinali apple telefon satışında 4.lüğe düştü, editör alıp xiaomi 3. lüğe yükseldi diye bunu haber yapması :)
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    Belih Emre Canki 51 dk.
    Bence asıl yeni yıldız Huawei. Kimse eline su dökemiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    interwap (Volkan ) 1 sa. en beğenilen
    Xiaomi eski Xiaomi değil artık. Diğer markalara göre fiyat avantajı vardı. Pek kalmadı.
    CEO "karımız %5'in üstüne çıkmayacak" açıklamasının üzerinden 1 yıl geçmeden sözünü yuttu.
    Yanıtla +7
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    bluerush06 (Mehmet G) 1 sa.
    Günümüzde en geçerli strateji budur bence. Zengin ve güçlü bir rakibin varsa, fakir ve güçsüzlerin tarafında zenginleşmek. İnsanlar ulaşabildiği şeyleri yüceltir. Ne kadar zayıf taraftar toplarsanız o kadar güçleniyorsunuz. Zombi filmlerindeki gibi. İşin kötü yanı bu davranışın literatürdeki bir adının da demokrasi olması. Ticarette olduğu kadar sosyal yaşantımızda da karşımızda.
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    xiaomi, xiaomi third in the market ve Mobil Teknolojiler
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