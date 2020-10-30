Akıllı telefon pazarının yeni yıldızı Xiaomi

Akıllı telefon dünyasında MIUI ara yüzü ile tanındıktan sonra 2011 yılında ilk telefon modelini piyasaya süren Xiaomi, uyguladığı başarılı fiyat-performans stratejisi ile kısa sürede ilgi topladı ve en iyiler arasına girdi.
Faaliyette olmadığı ülkelerde dahi telefonları en çok satanlar arasına giren Xiaomi bugün liderlik basamaklarını birer birer çıkıyor. Üçüncü çeyrekte Apple’ı geride bırakmak gibi önemli bir başarıya imza attı.İlginizi Çekebilir Redmi K30S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
Xiaomi artık üçüncü
Yılın üçüncü çeyreği pazarda önemli bir değişikliğin de habercisi oldu. Toplamda 41.6 milyon adet iPhone satan Apple, yüzde 10 kayıp yaşayarak dördüncü sıraya geriledi. Çin’in yükselen yıldızı Xiaomi ile 46.5 milyon telefon ile tarihi bir rekora imza attı ve yüzde 42 büyüdü. Xiaomi kadar büyük yükseliş yaşayan başka bir ilk 5 firma mevcut değil.
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Bir ara liderliği Huawei’ye kaptırsa da Samsung 80 milyon üzerinde akıllı telefon satarak koltuğunu geri aldı. Yüzde 3 civarında bir büyüme yaşayan Samsung uzun bir aradan sonra tekrar 80 milyon rakamını yakalamış oldu.
Ambargolar nedeniyle gerileme dönemine giren Huawei üçüncü çeyrekte 51.9 milyon adet telefon sattı ve yüzde 22 civarında bir gerileme yaşadı. Beşinci sıraya ise 31.5 milyon satış ile Vivo yerleşti.
Bu çeyrekte pazarda satılan toplam telefon sayısı 353 milyon olarak gerçekleşti ve yüzde 1.3 daralma oldu. Daralan pazara rağmen Xiaomi’nin büyük bir sıçrama yapması oldukça etkileyici.
https://appleinsider.com/articles/20/10/29/apple-drops-to-fourth-in-worldwide-smartphone-marketshare-report-says Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
CEO "karımız %5'in üstüne çıkmayacak" açıklamasının üzerinden 1 yıl geçmeden sözünü yuttu.