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    Anlık Bildirim

    Samsung’un merak uyandıran Galaxy Ring’i yılın ikinci yarısında çıkacak

    Samsung, Unpacked 2024’te bir süredir söylenti olarak duyduğumuz akıllı yüzük Galaxy Ring’i gösterdi. Bir firma yetkilisi şimdi Galaxy Ring’in çıkış tarihini paylaştı.
    samsung galaxy ring çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Unpacked 2024 kapsamında sadece Galaxy S24 serisini ve yeni yapay zeka özelliklerini tanıtmadı. Firma aynı zamanda sağlık odaklı akıllı yüzüğü Galaxy Ring’i de ilk defa gösterdi. Samsung, etkinlikte Galaxy Ring özelliklerini veya çıkış tarihini açıklamadı, şimdiye kadar elimizde olan tek şey kısmi bir tasarımdı. Ancak kısa bir süre önce bir Samsung yetkilisi Galaxy Ring’in hangi zaman diliminde çıkacağını onayladı.

    Galaxy Ring, 2024’ün ikinci yarısında çıkacak

    Samsung Electronics'in B2B Giyilebilir/IoT/Aksesuar Küresel Başkanı Daniel Seung, geçtiğimiz günlerde LinkedIn aracılığıyla Koreli teknoloji devinin bu Galaxy Ring’i 2024’ün ikinci yarısında tanıtmak istediğini doğruladı.

    Bu yeni bilgiler ve Galaxy Ring'in büyük bir olay olduğu gerçeği göz önüne alındığında, Samsung'un bu giyilebilir cihazı fazla tantana yapmadan piyasaya sürmesi beklenmiyor. Galaxy Ring'in, Samsung'un Galaxy Watch 7 ve Galaxy Z Fold6/Z Flip6 telefonlar gibi cihazların sahneye çıkmasının beklendiği yılın bir sonraki büyük lansman etkinliğinde yer alması oldukça muhtemel.

    Samsung, bir sonraki Unpacked 2024 etkinliğinin ne zaman yapılacağını açıklamadı, ancak genellikle her yıl Temmuz-Eylül zaman diliminde gerçekleştiriliyor. Galaxy Ring, Samsung'un son yıllardaki en heyecan verici giyilebilir cihazlarından biri, özellikle de platformu kullanmak isteyen ancak Galaxy saatlerinden hoşlanmayan veya klasik saatler takmayı tercih edenler için.

    Şimdilik Galaxy Ring'in yetenekleri hakkında bilinenler çok sınırlı. Samsung’a göre bu cihaz daha çok sağlık odaklı bir takip cihazı olacak. Daha gelişmiş ve doğru fitness takibi için Galaxy Watch ile Galaxy Ring'in birleştirilmesi olası gibi duruyor. Bununla birlikte Samsung’un AR/VR planları da var ve Ring, bu alanda da bir görev edinebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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