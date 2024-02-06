Samsung’un merak uyandıran Galaxy Ring’i yılın ikinci yarısında çıkacak

Tam Boyutta Gör Samsung, Unpacked 2024 kapsamında sadece Galaxy S24 serisini ve yeni yapay zeka özelliklerini tanıtmadı. Firma aynı zamanda sağlık odaklı akıllı yüzüğü Galaxy Ring’i de ilk defa gösterdi. Samsung, etkinlikte Galaxy Ring özelliklerini veya çıkış tarihini açıklamadı, şimdiye kadar elimizde olan tek şey kısmi bir tasarımdı. Ancak kısa bir süre önce bir Samsung yetkilisi Galaxy Ring’in hangi zaman diliminde çıkacağını onayladı.

Galaxy Ring, 2024’ün ikinci yarısında çıkacak

Samsung Electronics'in B2B Giyilebilir/IoT/Aksesuar Küresel Başkanı Daniel Seung, geçtiğimiz günlerde LinkedIn aracılığıyla Koreli teknoloji devinin bu Galaxy Ring’i 2024’ün ikinci yarısında tanıtmak istediğini doğruladı.

Bu yeni bilgiler ve Galaxy Ring'in büyük bir olay olduğu gerçeği göz önüne alındığında, Samsung'un bu giyilebilir cihazı fazla tantana yapmadan piyasaya sürmesi beklenmiyor. Galaxy Ring'in, Samsung'un Galaxy Watch 7 ve Galaxy Z Fold6/Z Flip6 telefonlar gibi cihazların sahneye çıkmasının beklendiği yılın bir sonraki büyük lansman etkinliğinde yer alması oldukça muhtemel.

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Samsung, bir sonraki Unpacked 2024 etkinliğinin ne zaman yapılacağını açıklamadı, ancak genellikle her yıl Temmuz-Eylül zaman diliminde gerçekleştiriliyor. Galaxy Ring, Samsung'un son yıllardaki en heyecan verici giyilebilir cihazlarından biri, özellikle de platformu kullanmak isteyen ancak Galaxy saatlerinden hoşlanmayan veya klasik saatler takmayı tercih edenler için.

Şimdilik Galaxy Ring'in yetenekleri hakkında bilinenler çok sınırlı. Samsung’a göre bu cihaz daha çok sağlık odaklı bir takip cihazı olacak. Daha gelişmiş ve doğru fitness takibi için Galaxy Watch ile Galaxy Ring'in birleştirilmesi olası gibi duruyor. Bununla birlikte Samsung’un AR/VR planları da var ve Ring, bu alanda da bir görev edinebilir.

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Akıllı yüzük Samsung Galaxy Ring için tarih verildi!