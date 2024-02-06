Samsung’un merak uyandıran Galaxy Ring’i yılın ikinci yarısında çıkacak

Galaxy Ring, 2024’ün ikinci yarısında çıkacak
Samsung Electronics'in B2B Giyilebilir/IoT/Aksesuar Küresel Başkanı Daniel Seung, geçtiğimiz günlerde LinkedIn aracılığıyla Koreli teknoloji devinin bu Galaxy Ring’i 2024’ün ikinci yarısında tanıtmak istediğini doğruladı.
Bu yeni bilgiler ve Galaxy Ring'in büyük bir olay olduğu gerçeği göz önüne alındığında, Samsung'un bu giyilebilir cihazı fazla tantana yapmadan piyasaya sürmesi beklenmiyor. Galaxy Ring'in, Samsung'un Galaxy Watch 7 ve Galaxy Z Fold6/Z Flip6 telefonlar gibi cihazların sahneye çıkmasının beklendiği yılın bir sonraki büyük lansman etkinliğinde yer alması oldukça muhtemel.
Samsung, bir sonraki Unpacked 2024 etkinliğinin ne zaman yapılacağını açıklamadı, ancak genellikle her yıl Temmuz-Eylül zaman diliminde gerçekleştiriliyor. Galaxy Ring, Samsung'un son yıllardaki en heyecan verici giyilebilir cihazlarından biri, özellikle de platformu kullanmak isteyen ancak Galaxy saatlerinden hoşlanmayan veya klasik saatler takmayı tercih edenler için.
Şimdilik Galaxy Ring'in yetenekleri hakkında bilinenler çok sınırlı. Samsung’a göre bu cihaz daha çok sağlık odaklı bir takip cihazı olacak. Daha gelişmiş ve doğru fitness takibi için Galaxy Watch ile Galaxy Ring'in birleştirilmesi olası gibi duruyor. Bununla birlikte Samsung’un AR/VR planları da var ve Ring, bu alanda da bir görev edinebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.