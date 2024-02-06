Apple Vision Pro'da şifre sıfırlama seçeneği bulunmuyor!

Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro’yu deneyimleme şansı bulanlar ilginç bir şeyle karşılaştı; Vision Pro, kullanıcıya şifre sıfırlama seçeneği sunmuyor. Evet, şu an için Apple Vision Pro’nun şifresini unutursanız, Apple Store’a götürmekten başka çareniz yok.

Apple Vision Pro, parçalarına ayrıldı: İşte içindekiler 1 gün önce eklendi

Tek çözüm Apple Store'a götürmek!

Apple Vision Pro, varsayılan olarak kurulum sırasında sizden iki kez altı haneli şifre girmenizi istiyor. Daha uzun veya daha kısa bir şifre kullanmayı tercih edebilirsiniz. Parola yerine Optic ID’yi kullanabilirsiniz ancak Optic ID’yi ayarlasanız dahi iPhone ve diğer Apple cihazlarda olduğu gibi yine de şifre girmenizi isteyen durumlar olabiliyor. Vision Pro kullanıcısı olarak şifrenizi kaydetmenizde fayda var çünkü unutursanız kendi başınıza sıfırlamanız mümkün değil. Çözüm için bir Apple Mağazası’na gitmeniz gerekiyor.

Vision Pro’da içerikleri silme seçeneği var ancak tuş kombinasyonunu kullanarak sıfırlama moduna girmenin bir yolu yok. Vision Pro’nun silinmesi yalnızca Ayarlar uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

Bunun arkasındaki nedenlerden biri, Vision Pro'da veri aktarım bağlantı noktasının bulunmaması, dolayısıyla kullanıcıların cihazı bilgisayara kolayca bağlayamaması olabilir. Apple, Vision Pro için USB-C adaptörü satıyor ancak bu adaptör yalnızca geliştirme amaçlıdır. Bir başka kısıtlama da; Vision Pro'da etkinleştirme kilidi olmasına rağmen Bul özelliği yok. Apple'ın bu sınırlamaları yazılım güncellemesiyle çözmesi bekleniyor.

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