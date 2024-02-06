Apple Vision Pro'da şifre sıfırlama seçeneği bulunmuyor!

Tek çözüm Apple Store'a götürmek!
Apple Vision Pro, varsayılan olarak kurulum sırasında sizden iki kez altı haneli şifre girmenizi istiyor. Daha uzun veya daha kısa bir şifre kullanmayı tercih edebilirsiniz. Parola yerine Optic ID’yi kullanabilirsiniz ancak Optic ID’yi ayarlasanız dahi iPhone ve diğer Apple cihazlarda olduğu gibi yine de şifre girmenizi isteyen durumlar olabiliyor. Vision Pro kullanıcısı olarak şifrenizi kaydetmenizde fayda var çünkü unutursanız kendi başınıza sıfırlamanız mümkün değil. Çözüm için bir Apple Mağazası’na gitmeniz gerekiyor.
Vision Pro’da içerikleri silme seçeneği var ancak tuş kombinasyonunu kullanarak sıfırlama moduna girmenin bir yolu yok. Vision Pro’nun silinmesi yalnızca Ayarlar uygulaması üzerinden yapılabiliyor.
Bunun arkasındaki nedenlerden biri, Vision Pro'da veri aktarım bağlantı noktasının bulunmaması, dolayısıyla kullanıcıların cihazı bilgisayara kolayca bağlayamaması olabilir. Apple, Vision Pro için USB-C adaptörü satıyor ancak bu adaptör yalnızca geliştirme amaçlıdır. Bir başka kısıtlama da; Vision Pro'da etkinleştirme kilidi olmasına rağmen Bul özelliği yok. Apple'ın bu sınırlamaları yazılım güncellemesiyle çözmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.