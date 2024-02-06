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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro'da şifre sıfırlama seçeneği bulunmuyor!

    Apple Vision Pro, Optic ID sistemini kullansa da yeniden başlatılması gibi durumlarda kullanıcıdan şifre istiyor. İlginç olarak karma gerçeklik gözlüğü ilginç olarak şifre sıfırlama seçeneği sunmuyor.
    apple vision pro şifre sıfırlama yok apple store Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro’yu deneyimleme şansı bulanlar ilginç bir şeyle karşılaştı; Vision Pro, kullanıcıya şifre sıfırlama seçeneği sunmuyor. Evet, şu an için Apple Vision Pro’nun şifresini unutursanız, Apple Store’a götürmekten başka çareniz yok.

    Tek çözüm Apple Store'a götürmek!

    Apple Vision Pro, varsayılan olarak kurulum sırasında sizden iki kez altı haneli şifre girmenizi istiyor. Daha uzun veya daha kısa bir şifre kullanmayı tercih edebilirsiniz. Parola yerine Optic ID’yi kullanabilirsiniz ancak Optic ID’yi ayarlasanız dahi iPhone ve diğer Apple cihazlarda olduğu gibi yine de şifre girmenizi isteyen durumlar olabiliyor. Vision Pro kullanıcısı olarak şifrenizi kaydetmenizde fayda var çünkü unutursanız kendi başınıza sıfırlamanız mümkün değil. Çözüm için bir Apple Mağazası’na gitmeniz gerekiyor.

    Vision Pro’da içerikleri silme seçeneği var ancak tuş kombinasyonunu kullanarak sıfırlama moduna girmenin bir yolu yok. Vision Pro’nun silinmesi yalnızca Ayarlar uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

    Bunun arkasındaki nedenlerden biri, Vision Pro'da veri aktarım bağlantı noktasının bulunmaması, dolayısıyla kullanıcıların cihazı bilgisayara kolayca bağlayamaması olabilir. Apple, Vision Pro için USB-C adaptörü satıyor ancak bu adaptör yalnızca geliştirme amaçlıdır. Bir başka kısıtlama da; Vision Pro'da etkinleştirme kilidi olmasına rağmen Bul özelliği yok. Apple'ın bu sınırlamaları yazılım güncellemesiyle çözmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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