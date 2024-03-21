Yeni Alien filminden beklenen fragman geldi

Tam Boyutta Gör Bilim-kurgu ve korku türlerini başarılıyla harmanlayan Alien (Yaratık) serisi, bu yıl çıkacak yeni filmi Romulus ile birlikte yeni bir döneme girecek. Ridley Scott'tan görevi devralan Fede Álvarez'in yönettiği Alien: Romulus, serinin son çıkan filmi Covenant'a doğrudan bir devam filmi olmayacak; Bunun yerine aynı evrende geçen yeni bir hikâye anlatacak.

Ağustos ayında vizyona girecek olan Alien: Romullus için tanıtım çalışmalarına başlayan 20th Century Studios, merakla beklenen filmden ilk fragmanı yayınladı.

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Alien: Romulus, 16 Ağustos'ta Vizyona Girecek

Yayınlanan bu ilk fragman, Romulus'un hikâyesi hakkında çok fazla ipucu vermiyor ama filmin bilim-kurgudan ziyade korku tarafına odaklanacağını gösteriyor. Zaten yönetmen koltuğunda oturan Fede Álvarez de Don't Breathe ve Evil Dead (2013) gibi korku filmleriyle tanınan bir isim.

Geçtiğimiz yıl Priscilla filmiyle övgü toplayan Cailee Spaeny'nin başrolünü üstlendiği Alien: Romulus'un oyuncu kadrosunda Isabela Merced, David Jonsson, Archie Reneaux ve Aileen Wu gibi genç isimler yer alıyor. Oyuncu kadrosundan da anlayacağınız üzere Romulus, önceki Alien filmlerinden daha düşük profilli bir yapım olacak. Hayal kırıklığı yaratan Alien: Covenant'ın ardından bu seriye büyük bütçeler ayırmaktan kaçınan stüdyo, daha düşük bütçeyle çekilmiş, korku türünde filmlerle bu seriyi sürdürmeyi deneyecek..

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