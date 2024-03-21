Yeni Alien filminden beklenen fragman geldi

Ağustos ayında vizyona girecek olan Alien: Romullus için tanıtım çalışmalarına başlayan 20th Century Studios, merakla beklenen filmden ilk fragmanı yayınladı.
Alien: Romulus, 16 Ağustos'ta Vizyona Girecek
Yayınlanan bu ilk fragman, Romulus'un hikâyesi hakkında çok fazla ipucu vermiyor ama filmin bilim-kurgudan ziyade korku tarafına odaklanacağını gösteriyor. Zaten yönetmen koltuğunda oturan Fede Álvarez de Don't Breathe ve Evil Dead (2013) gibi korku filmleriyle tanınan bir isim.
Geçtiğimiz yıl Priscilla filmiyle övgü toplayan Cailee Spaeny'nin başrolünü üstlendiği Alien: Romulus'un oyuncu kadrosunda Isabela Merced, David Jonsson, Archie Reneaux ve Aileen Wu gibi genç isimler yer alıyor. Oyuncu kadrosundan da anlayacağınız üzere Romulus, önceki Alien filmlerinden daha düşük profilli bir yapım olacak. Hayal kırıklığı yaratan Alien: Covenant'ın ardından bu seriye büyük bütçeler ayırmaktan kaçınan stüdyo, daha düşük bütçeyle çekilmiş, korku türünde filmlerle bu seriyi sürdürmeyi deneyecek..Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.