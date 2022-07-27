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    Alphabet ikinci çeyrekte yavaşladı

    Devasa gelirlerin üretildiği reklam sektörü de yüksek enflasyondan nasibini almaya başladı. Reklam yayınları için yapılan harcamalarda bariz bir yavaşlama görüldü.
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    Alphabet
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    Teknoloji devlerinin yüksek enflasyon ve bileşen sıkıntısı karşısında yaşadığı yavaşlama mali tablolara da net bir şekilde yansımaya başladı. Google çatı firması Alphabet de beklentileri yakalayamadı.

    Alphabet ikinci çeyrek tablosu

    Yılın ikinci çeyreği itibariyle Alphabet toplam gelirleri 69.69 milyar dolar olurken yüzde 13 büyüme yaşandı. Geçen yıl yüzde 50 üzerinde büyüme rakamları geliyordu. Doların yükselişi özellikle bu dönemde gelirleri etkiledi. Yine enflasyon nedeniyle reklam verenlerin harcamalarını gözden geçirmesi büyümeyi yavaşlattı.

    Firmanın reklam gelirleri 56.3 milyar dolar ile yüzde 12 büyüdü. YouTube gelirleri ise 7.34 milyar dolar ile sadece yüzde 5 büyüyebildi. Özellikle TikTok’un agresifliği gelirleri olumsuz etkiliyor. Başta Apple olmak üzere tarayıcı ve uygulamalarda varsayılan arama motoru olabilmek için ödenen trafik satın alma masrafı da 12.21 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Arama bazlı gelirler ise 40.69 milyar dolar ile yüzde 15 büyüdü. Seyahat ve perakende aramaları bu dönemde yüz güldürdü. Waymo gibi projelerin yer aldığı Diğer segmenti ise 193 milyon dolar gelir elde etmesine karşın 1.69 milyar dolar operasyon zararı gördü. Google Cloud bulut birrimi de 858 milyon dolar gelir ile beklentileri karşılayamadı.

    İş gücü 174 bin kişi ile yüzde 21 büyüyen Alphabet maliyetlerin artmasından endişeli. Bu nedenle 2023 yılı boyunca işe alımları yavaşlatmayı planlıyor. 2022 yılı genelinde gelir beklentisi 293.9 milyar dolar.

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