AltspaceVR 10 Mart’ta kapatılıyor

AltspaceVR için yolun sonuna gelindi
Microsoft’un 10 bin çalışanını işten çıkaracağı duyurması ile şirket içerisinde birçok proje iptal edildi. Firma tarafından 2017 yılında satın alınan sanal gerçeklik odaklı sosyal medya platformu AltspaceVR da bu projelerden biri oldu. Microsoft, AltspaceVR’ın 10 Mart 2023’te kapatılacağını duyurdu. Firma, yeni nesil sanal gerçeklik platformu olan Microsoft Mesh’e olan desteği arttırmak için böyle bir karara vardıklarını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....