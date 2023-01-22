AltspaceVR 10 Mart’ta kapatılıyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyası kan kaybetmeye devam ediyor. Meta, Twitter ve Google gibi firmaların ardından Microsoft da binlerce çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu. Firma, bu kararı ile birçok projesinin geliştirilmesini de durdurmuş oldu. Bu projelerden biri deniş bir platform olan AltspaceVR oldu.

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AltspaceVR için yolun sonuna gelindi

Microsoft’un 10 bin çalışanını işten çıkaracağı duyurması ile şirket içerisinde birçok proje iptal edildi. Firma tarafından 2017 yılında satın alınan sanal gerçeklik odaklı sosyal medya platformu AltspaceVR da bu projelerden biri oldu. Microsoft, AltspaceVR’ın 10 Mart 2023’te kapatılacağını duyurdu. Firma, yeni nesil sanal gerçeklik platformu olan Microsoft Mesh’e olan desteği arttırmak için böyle bir karara vardıklarını belirtti.

Tam Boyutta Gör Firma, bağlantı ve iş birliği için yeni bir platform olan Microsoft Mesh’in çıkışını heyecanla beklediklerini ve bu süreçte VR çabalarını iş yeri deneyimlerine odaklayacaklarını ancak zamanla tüketici deneyimlerine de genişlemek istediklerini belirtti.

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AltspaceVR için yolun sonuna gelindi