Microsoft yaklaşık 11 bin kişiyi işten çıkarıyor

Tam Boyutta Gör Pandemi döneminde gelirleri rekor kıran ve yaklaşık 50 bin kişiyi işe alan Microsoft için rüzgâr tersine esmeye başladı. Firma toplam iş gücünün yüzde 5’ini bu haftadan itibaren kesmeye başladı.

Microsoft işten çıkarmalara başladı

Global ekonomik krizle başa çıkabilmek adına kaynaklarını daha verimli kullanmak isteyen Microsoft ilk hamle olarak iş gücünü kesme kararı aldı. Resmî açıklamanın bu hafta gelmesi bekleniyor.

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Toplamda 220 bin çalışanı olan Microsoft yaklaşık yüzde 5 civarına denk gelen yani 11 bin kişilik bir kadroyu işten çıkarmaya hazırlanıyor. Ekibin önemli bir kısmı mühendislik bölümlerinden alınmış. Diğer bölümlerde daha az işten çıkarmaların yaşandığı belirtiliyor.

Son dönemde Windows 11 güncellemelerinde sürekli hatalar çıkmasına ve yakın dönemde Windows 12 iddialarına rağmen mühendis kadrosunun azaltılması akıllarda soru işareti oluşturuyor.

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Microsoft’tan dev işten çıkarma