Microsoft yaklaşık 11 bin kişiyi işten çıkarıyor

Microsoft işten çıkarmalara başladı
Global ekonomik krizle başa çıkabilmek adına kaynaklarını daha verimli kullanmak isteyen Microsoft ilk hamle olarak iş gücünü kesme kararı aldı. Resmî açıklamanın bu hafta gelmesi bekleniyor.
Toplamda 220 bin çalışanı olan Microsoft yaklaşık yüzde 5 civarına denk gelen yani 11 bin kişilik bir kadroyu işten çıkarmaya hazırlanıyor. Ekibin önemli bir kısmı mühendislik bölümlerinden alınmış. Diğer bölümlerde daha az işten çıkarmaların yaşandığı belirtiliyor.
Son dönemde Windows 11 güncellemelerinde sürekli hatalar çıkmasına ve yakın dönemde Windows 12 iddialarına rağmen mühendis kadrosunun azaltılması akıllarda soru işareti oluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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