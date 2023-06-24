Amazfit Cheetah Pro koşucular için geliyor

Amazfit Cheetah Pro özellikleri ve fiyatı
- 1.45 inçlik AMOLED ekran
- 1000 nit parlaklık, Gorilla Glass 3
- Yapay zekâ desteği
- Çift bant GPS
- Bluetooth görüşme
- Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth 5.3
- 14 gün tipik kullanım
- 300$ fiyat
Amazfit Cheetah Pro akıllı saat modeli parlak ortamlarda dahi net görülebilen ekranını titanyum alaşımdan imal kasa içerisine yerleştirmiş. Fiber destekli çerçeve de sağlamlığa katkı yapıyor. Kenar kısımdaki tekerlek ve fonksiyon tuşları yanında ekran üzerinden de kontroller mümkün.
Zepp Coach uygulamasının yapay zekâ destekli motoru kullanıcının performansını sürekli izleyerek belirli sürelerde tavsiyelerde bulunuyor. Ayrıca bir sohbet robotu da abonelik kapsamında sunuluyor. Kullanıcının sesli komutlarını algılayarak kolay anlaşılır cevaplar veriyor.
Bunun haricinde sanal olarak koşu temposu belirleme, güzergâh bitirme süresi tahminleri, koşu verilerini her turda gerçek zamanlı olarak hesaplama şeklinde yapay zekâ özellikleri mevcut. Çift bant GPS en doğru konumlama yaparken 5 farklı konumlama sistemine de destek sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D