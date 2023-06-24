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    Amazfit Cheetah Pro koşucular için geliyor

    Amazfit Cheetah Pro akıllı saat modeli titanyum kasa ve AMOLED ekran ile sağlamlığa oynarken koşucular için de ChatGPT benzeri bir sohbet robotu ile geliyor.    
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    Amazfit Cheetah Pro Tam Boyutta Gör
    Giyilebilir cihaz pazarının önemli isimlerinden Amazfit, koşuculara yönelik olarak özel bir seriyi satışa sunuyor. Amazfit Cheetah Pro ekran tarafındaki gelişmeler ve kasa kalitesi ile rekabette kendisine yer arayacak.

    Amazfit Cheetah Pro özellikleri ve fiyatı

    • 1.45 inçlik AMOLED ekran
    • 1000 nit parlaklık, Gorilla Glass 3
    • Yapay zekâ desteği
    • Çift bant GPS
    • Bluetooth görüşme
    • Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth 5.3
    • 14 gün tipik kullanım
    • 300$ fiyat

    Amazfit Cheetah Pro akıllı saat modeli parlak ortamlarda dahi net görülebilen ekranını titanyum alaşımdan imal kasa içerisine yerleştirmiş. Fiber destekli çerçeve de sağlamlığa katkı yapıyor. Kenar kısımdaki tekerlek ve fonksiyon tuşları yanında ekran üzerinden de kontroller mümkün.

    Zepp Coach uygulamasının yapay zekâ destekli motoru kullanıcının performansını sürekli izleyerek belirli sürelerde tavsiyelerde bulunuyor. Ayrıca bir sohbet robotu da abonelik kapsamında sunuluyor. Kullanıcının sesli komutlarını algılayarak kolay anlaşılır cevaplar veriyor.

    Amazfit Cheetah Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Bunun haricinde sanal olarak koşu temposu belirleme, güzergâh bitirme süresi tahminleri, koşu verilerini her turda gerçek zamanlı olarak hesaplama şeklinde yapay zekâ özellikleri mevcut. Çift bant GPS en doğru konumlama yaparken 5 farklı konumlama sistemine de destek sunuluyor.

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    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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