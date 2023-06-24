Amazfit Cheetah Pro koşucular için geliyor

Tam Boyutta Gör Giyilebilir cihaz pazarının önemli isimlerinden Amazfit, koşuculara yönelik olarak özel bir seriyi satışa sunuyor. Amazfit Cheetah Pro ekran tarafındaki gelişmeler ve kasa kalitesi ile rekabette kendisine yer arayacak.

Amazfit Cheetah Pro özellikleri ve fiyatı

1.45 inçlik AMOLED ekran

1000 nit parlaklık, Gorilla Glass 3

Yapay zekâ desteği

Çift bant GPS

Bluetooth görüşme

Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth 5.3

14 gün tipik kullanım

300$ fiyat

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Amazfit Cheetah Pro akıllı saat modeli parlak ortamlarda dahi net görülebilen ekranını titanyum alaşımdan imal kasa içerisine yerleştirmiş. Fiber destekli çerçeve de sağlamlığa katkı yapıyor. Kenar kısımdaki tekerlek ve fonksiyon tuşları yanında ekran üzerinden de kontroller mümkün.

Zepp Coach uygulamasının yapay zekâ destekli motoru kullanıcının performansını sürekli izleyerek belirli sürelerde tavsiyelerde bulunuyor. Ayrıca bir sohbet robotu da abonelik kapsamında sunuluyor. Kullanıcının sesli komutlarını algılayarak kolay anlaşılır cevaplar veriyor.

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Bunun haricinde sanal olarak koşu temposu belirleme, güzergâh bitirme süresi tahminleri, koşu verilerini her turda gerçek zamanlı olarak hesaplama şeklinde yapay zekâ özellikleri mevcut. Çift bant GPS en doğru konumlama yaparken 5 farklı konumlama sistemine de destek sunuluyor.

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Amazfit Cheetah Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı