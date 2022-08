Amazfit GTR 4 ve GTS 4'ün yüksek kaliteli fotoğrafları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Henüz duyurulmamış Amazfit GTR 4 ve GTS 4 akıllı saatlerinin tanıtım fotoğrafları ve yüksek kaliteli renderları yayınladı. Çıkış tarihi belli değil, ancak bu sızıntı göz önüne alındığında akıllı saatleri beklemek uzun sürmeyecek.

Amazfit GTR 4

Kod adı Berlin olan saat, Always On Display (her zaman açık ekran) modu ile yuvarlak 1,43 inç 466×466 piksel AMOLED ekrana sahip olacak. Gümüş ve siyah versiyonları (her ikisi de alüminyum) olacak ve uyumlu deri, silikon ve naylon kayışlarla gelecekler.

Kullanıcılar 200'den fazla saat yüzü ile 150 spor modu ve dahili GPS'e sahip olacaklar. Amazfit GTR 4 modelinde aramaları cevaplamak ve müzik çalmak için bir mikrofon ve hoparlör mevcut. Güncellenmiş 4PD BioTracker 4.0 sağlık izleme modülü, kalp atış hızını, kan oksijen doygunluğunu ve stres seviyelerini sürekli olarak izleyebilecek.

Kutudan çıktığı haliyle cihaz Zepp OS 2.0 üzerinde çalışacak ve bazı bölgelerde Amazon Alexa sesli asistanı mevcut olacak. Ayrıca Amazfit hizmetleri önceden yüklenmiş olacak ve bir GoPro kontrol yardımcı programı ve mini oyunlar da dahil olmak üzere üçüncü taraf uygulamalar da indirilebilecek. Öte yandan 475 mAh kapasiteli pil ise 12 gün standart kullanım sağlayacak.

Amazfit GTS 4

Kod adı Lille olan bu sürüm, GTR 4 ile neredeyse aynı, ancak dışta 1.75 inçlik dikdörtgen bir ekrana sahip. Bu modelin ekranı da AMOLED ve çözünürlüğü 390 × 450 piksel. Cihaz kayışsız şekilde sadece 27 gram ağırlığında.

Kullanıcıya siyah, kahverengi veya pembe altın kasa seçenekleri sunulacak ve başlangıçta kayış seçimi silikon ve naylon ile sınırlı olacak. Arayüz ve sensörler Amazfit GTR 4 ile aynı, ancak pil kapasitesi üçte bir daha az: 300 mAh. Bu nedenle pil ömrü sadece 7 günlük bir standart kullanım sunacak. Akıllı saatlerin fiyatları konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.

