Amazfit ZEPP E satışa çıkıyor

Çinli Huami girişiminin büyüyen markası Amazfit yeni modelleri ile payını genişletmeye devam ediyor. Amazfit ZEPP E sektörde pek göremeyeceğimiz iki farklı ekran tasarımı ile birlikte sunuluyor.
Amazfit ZEPP E özellikleri ve fiyatı
Amazfit ZEPP E akıllı saat modeli aynı fiyata iki farklı ekran tasarımı sunuyor. 1.28 inçlik yuvarlak AMOLED ekran ve 1.65 inçlik dörtgen AMOLED ekran özellik anlamında birbirinden ayrılmıyor.
Her zaman açık ekran özelliği sunan modelde 87 farklı spor modu ve 11 profesyonel mod destekleniyor. Kandaki oksijen miktarı, stres ve uyku takibi, hareketsizlik takibi ile PAI skor tabanlı yardımcı asistan şeklinde özellikleri mevcut.
5ATM basınca dayanıklı olan saat ekonomik modda 14 güne kadar kullanılabiliyor. Tipik kullanımda ise 7 gün gidiyor. Standart bildirim özellikleri de olan Amazfit ZEPP E modeli 191$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketi ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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oha
aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek