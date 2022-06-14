Amazfit ZEPP E satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör

Çinli Huami girişiminin büyüyen markası Amazfit yeni modelleri ile payını genişletmeye devam ediyor. Amazfit ZEPP E sektörde pek göremeyeceğimiz iki farklı ekran tasarımı ile birlikte sunuluyor.

Amazfit ZEPP E özellikleri ve fiyatı

Amazfit ZEPP E akıllı saat modeli aynı fiyata iki farklı ekran tasarımı sunuyor. 1.28 inçlik yuvarlak AMOLED ekran ve 1.65 inçlik dörtgen AMOLED ekran özellik anlamında birbirinden ayrılmıyor.

Belkin SoundForm Nano tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün önce eklendi

Her zaman açık ekran özelliği sunan modelde 87 farklı spor modu ve 11 profesyonel mod destekleniyor. Kandaki oksijen miktarı, stres ve uyku takibi, hareketsizlik takibi ile PAI skor tabanlı yardımcı asistan şeklinde özellikleri mevcut.

5ATM basınca dayanıklı olan saat ekonomik modda 14 güne kadar kullanılabiliyor. Tipik kullanımda ise 7 gün gidiyor. Standart bildirim özellikleri de olan Amazfit ZEPP E modeli 191$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketi ile geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Amazfit ZEPP E tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı