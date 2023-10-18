Amazon, şifresiz giriş seçeneği sunmaya başladı

Tam Boyutta Gör Önde gelen e-ticaret sitesi Amazon, sessiz sedasız geçiş anahtarları desteğini uygulamaya koydu. Şu an için yalnızca Amazon sitesi üzerinde şifresiz giriş seçeneği sunuluyor.

Amazon, kullanıcıların cihazlarındaki biyometrik doğrulama yöntemini kullanarak hesaplarına giriş yapmasına olanak tanıyan geçiş anahtarı oluşturma seçeneği sunmaya başladı. Bu, kötü niyetli kişilerin kullanıcının hesabına girmek için fiziksel erişime de sahip olması gerektiği anlamına geliyor. Ancak, Amazon passkey uygulaması yalnızca sitede kullanılabiliyor. Amazon’un alışveriş uygulaması, Prime Video gibi uygulamalarda oturum açmak için hâlâ şifre kullanmak gerekiyor. Dahası geçiş anahtarı ayarlandığında Amazon, tek seferli doğrulama kodu istiyor.

İki adımlı doğrulama kodu gerekliliğinin geçici bir özellik olup olmadığı, Amazon’un mobil uygulamalarına şifre anahtarı desteği eklemeyi planlayıp planlamadığı henüz belli değil. Amazon şifresiz giriş özelliği şu anda Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya dahil olmak üzere birkaç ülkede kullanılabiliyor.

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Amazon sözcüsü Adam Montgomery’nin açıklamasına göre, passkey desteği Amazon.com ile sınırlı olsa da yakında site dışında kullanılabilir olacak. Şu anda Amazon dışında WhatsApp, Google, 1Password, TikTok gibi başka popüler siteler de geçiş anahtarlarını kullanıyor.

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Amazon'a artık şifresiz giriş yapılabiliyor