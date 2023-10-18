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    Amazon, şifresiz giriş seçeneği sunmaya başladı

    Google'ın ardından Amazon da şifresiz gelecek için ilk adımı attı. E-ticaret devi, geçiş anahtarları desteğini sunmaya başladı. Bu, Amazon sitesine daha güvenli ve hızlı giriş anlamına geliyor.
    amazon passkey şifresiz giriş Tam Boyutta Gör
    Önde gelen e-ticaret sitesi Amazon, sessiz sedasız geçiş anahtarları desteğini uygulamaya koydu. Şu an için yalnızca Amazon sitesi üzerinde şifresiz giriş seçeneği sunuluyor.

    Amazon, kullanıcıların cihazlarındaki biyometrik doğrulama yöntemini kullanarak hesaplarına giriş yapmasına olanak tanıyan geçiş anahtarı oluşturma seçeneği sunmaya başladı. Bu, kötü niyetli kişilerin kullanıcının hesabına girmek için fiziksel erişime de sahip olması gerektiği anlamına geliyor. Ancak, Amazon passkey uygulaması yalnızca sitede kullanılabiliyor. Amazon’un alışveriş uygulaması, Prime Video gibi uygulamalarda oturum açmak için hâlâ şifre kullanmak gerekiyor. Dahası geçiş anahtarı ayarlandığında Amazon, tek seferli doğrulama kodu istiyor.

    İki adımlı doğrulama kodu gerekliliğinin geçici bir özellik olup olmadığı, Amazon’un mobil uygulamalarına şifre anahtarı desteği eklemeyi planlayıp planlamadığı henüz belli değil. Amazon şifresiz giriş özelliği şu anda Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya dahil olmak üzere birkaç ülkede kullanılabiliyor.

    Amazon sözcüsü Adam Montgomery’nin açıklamasına göre, passkey desteği Amazon.com ile sınırlı olsa da yakında site dışında kullanılabilir olacak. Şu anda Amazon dışında WhatsApp, Google, 1Password, TikTok gibi başka popüler siteler de geçiş anahtarlarını kullanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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