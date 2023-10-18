Amazon, şifresiz giriş seçeneği sunmaya başladı

Amazon, kullanıcıların cihazlarındaki biyometrik doğrulama yöntemini kullanarak hesaplarına giriş yapmasına olanak tanıyan geçiş anahtarı oluşturma seçeneği sunmaya başladı. Bu, kötü niyetli kişilerin kullanıcının hesabına girmek için fiziksel erişime de sahip olması gerektiği anlamına geliyor. Ancak, Amazon passkey uygulaması yalnızca sitede kullanılabiliyor. Amazon’un alışveriş uygulaması, Prime Video gibi uygulamalarda oturum açmak için hâlâ şifre kullanmak gerekiyor. Dahası geçiş anahtarı ayarlandığında Amazon, tek seferli doğrulama kodu istiyor.
İki adımlı doğrulama kodu gerekliliğinin geçici bir özellik olup olmadığı, Amazon’un mobil uygulamalarına şifre anahtarı desteği eklemeyi planlayıp planlamadığı henüz belli değil. Amazon şifresiz giriş özelliği şu anda Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya dahil olmak üzere birkaç ülkede kullanılabiliyor.
Amazon sözcüsü Adam Montgomery’nin açıklamasına göre, passkey desteği Amazon.com ile sınırlı olsa da yakında site dışında kullanılabilir olacak. Şu anda Amazon dışında WhatsApp, Google, 1Password, TikTok gibi başka popüler siteler de geçiş anahtarlarını kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.