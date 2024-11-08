Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon, yapay zeka şirketi Anthropic’e milyarlarca dolarlık yeni yatırım yapacak

    Kısa bir süre önce yayınlanan bir rapora göre Amazon, yapay zeka girişimi Anthropic'e milyarlarca dolarlık ikinci bir yatırım daha yapmaya hazırlanıyor. Firma zaten 4 milyar dolar yatırım yapmıştı.
    Amazon, Anthropic’e milyarlarca dolarlık yeni yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Amazon, yapay zeka girişimi Anthropic’e yönelik milyarlarca dolarlık yeni bir yatırım yapmayı değerlendiriyor. The Information'ın haberine göre, Amazon, geçtiğimiz yıl 4 milyar dolarlık ilk yatırımının ardından, Anthropic’e yönelik ikinci büyük yatırımı yapmayı planlıyor. Anthropic, halihazırda yapay zekanın öncü şirketi OpenAI'a karşı en güçlü rakip olarak görülüyor.

    Amazon'dan yeni Anthropic’e yatırımı

    Amazon, geçen yıl Eylül ayında OpenAI rakibine 4 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını duyurmuş ve müşterilerinin Anthropic'in teknolojisine erken erişim sağlayacağını söylemişti. Rapora göre Amazon’un ikinci yatırımının bazı ön koşulları da bulunuyor. Amazon, Anthropic'in yapay zekalarını eğitmek için Amazon Web Services üzerinde barındırılan ve Amazon tarafından geliştirilmiş çipleri kullanmasını istiyor. Anthropic ise Nvidia çiplerini tercih ediyor ancak bu dev yatırım, kaçırılmayacak bir fırsat olabilir.

    Eski OpenAI yöneticileri ve Dario ve Daniela Amodei kardeşler tarafından kurulan Anthropic, geçen yıl Google'ın ana ortağı Alphabet'ten 500 milyon dolar yatırım aldığını ve zaman içinde 1,5 milyar dolar daha yatırım yapma sözü aldığını açıkladı. Ek olarak Anthropic birkaç aydır 40 milyar dolar değerleme üzerinden yeni finansman arayışı içerisindeydi. Anthropic bugüne kadar 9,7 milyar dolar topladı.

     Öte yandan Anthropic son zamanlarda oldukça meşgul. Geçtiğimiz ayın sonlarında firma, öncekilere göre daha gelişmiş yeteneklere sahip yeni Claude 3.5 Sonnet ve Claude 3.5 Haiku üretken yapay zeka modellerini piyasaya sürdü.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    özel üniversitede kayıt yenilenmezse ne olur debriyaja basınca gaz veriyor mono ses nedir lastik tamir kiti ne kadar dayanır icra dairesi nerede olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız