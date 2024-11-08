Amazon, yapay zeka şirketi Anthropic’e milyarlarca dolarlık yeni yatırım yapacak

Amazon'dan yeni Anthropic’e yatırımı
Amazon, geçen yıl Eylül ayında OpenAI rakibine 4 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını duyurmuş ve müşterilerinin Anthropic'in teknolojisine erken erişim sağlayacağını söylemişti. Rapora göre Amazon’un ikinci yatırımının bazı ön koşulları da bulunuyor. Amazon, Anthropic'in yapay zekalarını eğitmek için Amazon Web Services üzerinde barındırılan ve Amazon tarafından geliştirilmiş çipleri kullanmasını istiyor. Anthropic ise Nvidia çiplerini tercih ediyor ancak bu dev yatırım, kaçırılmayacak bir fırsat olabilir.
Eski OpenAI yöneticileri ve Dario ve Daniela Amodei kardeşler tarafından kurulan Anthropic, geçen yıl Google'ın ana ortağı Alphabet'ten 500 milyon dolar yatırım aldığını ve zaman içinde 1,5 milyar dolar daha yatırım yapma sözü aldığını açıkladı. Ek olarak Anthropic birkaç aydır 40 milyar dolar değerleme üzerinden yeni finansman arayışı içerisindeydi. Anthropic bugüne kadar 9,7 milyar dolar topladı.
Öte yandan Anthropic son zamanlarda oldukça meşgul. Geçtiğimiz ayın sonlarında firma, öncekilere göre daha gelişmiş yeteneklere sahip yeni Claude 3.5 Sonnet ve Claude 3.5 Haiku üretken yapay zeka modellerini piyasaya sürdü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über