Amazon, yapay zeka şirketi Anthropic’e milyarlarca dolarlık yeni yatırım yapacak

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Tam Boyutta Gör Amazon, yapay zeka girişimi Anthropic’e yönelik milyarlarca dolarlık yeni bir yatırım yapmayı değerlendiriyor. The Information'ın haberine göre, Amazon, geçtiğimiz yıl 4 milyar dolarlık ilk yatırımının ardından, Anthropic’e yönelik ikinci büyük yatırımı yapmayı planlıyor. Anthropic, halihazırda yapay zekanın öncü şirketi OpenAI'a karşı en güçlü rakip olarak görülüyor.

Amazon'dan yeni Anthropic’e yatırımı

Amazon, geçen yıl Eylül ayında OpenAI rakibine 4 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını duyurmuş ve müşterilerinin Anthropic'in teknolojisine erken erişim sağlayacağını söylemişti. Rapora göre Amazon’un ikinci yatırımının bazı ön koşulları da bulunuyor. Amazon, Anthropic'in yapay zekalarını eğitmek için Amazon Web Services üzerinde barındırılan ve Amazon tarafından geliştirilmiş çipleri kullanmasını istiyor. Anthropic ise Nvidia çiplerini tercih ediyor ancak bu dev yatırım, kaçırılmayacak bir fırsat olabilir.

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Eski OpenAI yöneticileri ve Dario ve Daniela Amodei kardeşler tarafından kurulan Anthropic, geçen yıl Google'ın ana ortağı Alphabet'ten 500 milyon dolar yatırım aldığını ve zaman içinde 1,5 milyar dolar daha yatırım yapma sözü aldığını açıkladı. Ek olarak Anthropic birkaç aydır 40 milyar dolar değerleme üzerinden yeni finansman arayışı içerisindeydi. Anthropic bugüne kadar 9,7 milyar dolar topladı.

Öte yandan Anthropic son zamanlarda oldukça meşgul. Geçtiğimiz ayın sonlarında firma, öncekilere göre daha gelişmiş yeteneklere sahip yeni Claude 3.5 Sonnet ve Claude 3.5 Haiku üretken yapay zeka modellerini piyasaya sürdü.

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Amazon, Anthropic’e milyarlarca dolarlık yeni yatırım yapacak