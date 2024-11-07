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    OpenAI, milyonlarca dolara "Chat.com" alan adını satın aldı

    Önde gelen yapay zeka şirketlerinden OpenAI, internetin en eski ve en tanınmış alan adlarından biri olan Chat.com'u satın aldı. Chat.com, artık ChatGPT'ye yönlendiriyor.
    openai chat.com alan adını satın aldı Tam Boyutta Gör
    OpenAI CEO’su Sam Altman, Chat.com alan adının satın alındığını kısa ve net paylaşımla duyururken, OpenAI sözcüsü satın alma işlemini doğruladı ancak alan adının ne kadar fiyata alındığını net olarak paylaşmadı.

    Chat.com artık ChatGPT'ye yönlendiriyor

    Chat.com, ilk olarak Eylül 1996'da tescil edilen, bilinen bir domain. Değeri ve popülaritesi, kısmen teknoloji sektöründe oldukça aranan “Chat” anahtar kelimesi nedeniyle yıllar içinde arttı. Geçtiğimiz yıl, HubSpot'un kurucu ortağı ve CTO'su olan Dharmesh Shah, Chat.com'u etkileyici bir fiyata (15.5 milyon dolara) satın alarak manşetlere çıktı. Bu, tarihin en büyük alan adı satışlarından biriydi.

    Shah, Mart ayında alan adını isimsiz bir alıcıya sattığını ima ederek spekülasyonlara yol açtı. Bugün, X'te (eski adıyla Twitter) bir gönderide alıcının kimliğini doğruladı ve OpenAI’ın Chat.com'u satın aldığını açıkladı. Shah ayrıca anlaşmanın bir parçası olarak OpenAI'da hisse aldığını ima etti ancak ayrıntılar gizli tutuluyor.

    OpenAI’ın bu hareketi ChatGPT’yi daha erişilebilir ve tanınır hale getirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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