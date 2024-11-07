OpenAI, milyonlarca dolara "Chat.com" alan adını satın aldı

Chat.com artık ChatGPT'ye yönlendiriyor
Chat.com, ilk olarak Eylül 1996'da tescil edilen, bilinen bir domain. Değeri ve popülaritesi, kısmen teknoloji sektöründe oldukça aranan “Chat” anahtar kelimesi nedeniyle yıllar içinde arttı. Geçtiğimiz yıl, HubSpot'un kurucu ortağı ve CTO'su olan Dharmesh Shah, Chat.com'u etkileyici bir fiyata (15.5 milyon dolara) satın alarak manşetlere çıktı. Bu, tarihin en büyük alan adı satışlarından biriydi.
Shah, Mart ayında alan adını isimsiz bir alıcıya sattığını ima ederek spekülasyonlara yol açtı. Bugün, X'te (eski adıyla Twitter) bir gönderide alıcının kimliğini doğruladı ve OpenAI’ın Chat.com'u satın aldığını açıkladı. Shah ayrıca anlaşmanın bir parçası olarak OpenAI'da hisse aldığını ima etti ancak ayrıntılar gizli tutuluyor.
OpenAI’ın bu hareketi ChatGPT’yi daha erişilebilir ve tanınır hale getirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über