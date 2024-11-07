OpenAI, milyonlarca dolara "Chat.com" alan adını satın aldı

Tam Boyutta Gör OpenAI CEO’su Sam Altman, Chat.com alan adının satın alındığını kısa ve net paylaşımla duyururken, OpenAI sözcüsü satın alma işlemini doğruladı ancak alan adının ne kadar fiyata alındığını net olarak paylaşmadı.

ChatGPT'nin arama motoru özelliği kullanıma sunuldu 6 gün önce eklendi

Chat.com artık ChatGPT'ye yönlendiriyor

Chat.com, ilk olarak Eylül 1996'da tescil edilen, bilinen bir domain. Değeri ve popülaritesi, kısmen teknoloji sektöründe oldukça aranan “Chat” anahtar kelimesi nedeniyle yıllar içinde arttı. Geçtiğimiz yıl, HubSpot'un kurucu ortağı ve CTO'su olan Dharmesh Shah, Chat.com'u etkileyici bir fiyata (15.5 milyon dolara) satın alarak manşetlere çıktı. Bu, tarihin en büyük alan adı satışlarından biriydi.

Shah, Mart ayında alan adını isimsiz bir alıcıya sattığını ima ederek spekülasyonlara yol açtı. Bugün, X'te (eski adıyla Twitter) bir gönderide alıcının kimliğini doğruladı ve OpenAI’ın Chat.com'u satın aldığını açıkladı. Shah ayrıca anlaşmanın bir parçası olarak OpenAI'da hisse aldığını ima etti ancak ayrıntılar gizli tutuluyor.

OpenAI’ın bu hareketi ChatGPT’yi daha erişilebilir ve tanınır hale getirecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

OpenAI, ChatGPT için milyonlarca dolara alan adı satın aldı