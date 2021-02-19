Amazon, Build It platformuyla kitle fonlaması pazarına giriyor

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Amazon, Build It platformunu başlatarak kitle fonlaması pazarına girmeye karar verdi. Kullanıcılardan ilgi görmesi durumunda ticari ürünlere dönüşecek olan şirketin kendi konseptleri sunulacak.

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Build It'te şu anda üç ürün var: akıllı guguklu saat, kullanıcıya beslenme tavsiyeleri sağlayan Alexa destekli akıllı tartı ve notları yazdırmak için termal yazıcı.

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Hayatı kolaylaştıran ürünler

Guguklu saat 79.99 dolara mal oluyor. LED lambaları ve dahili hoparlörleri var. Zamanlayıcıları, alarmları ve daha fazlasını seslendirmenize izin veren Alexa desteği de mevcut. Aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç bip sesi var. Saat, Echo cihazıyla senkronize olacak ve otomatik olarak gün ışığından yararlanma saatine geçebilecek.

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Not yazıcısının maliyeti ise 89,99 dolar. Kullanıcının sadece ne yazdıracağını söylemesi yeterli. Daha sonra cihaz, konuşmadan metne çevirme işlevini kullanarak istenilen notları çıktı olarak verebilecek. Ayrıca termal teknolojiyi kullandığı için mürekkebe ihtyaç da duyulmayacak.

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Kitle fonlaması 30 gün sürecek ve her üç ürün de 19 Mart tarihine kadar ön siparişe sunulacak.

https://www.amazon.com/b?node=21601403011&linkCode=sl2&tag=listing06-20&linkId=7f0f05a05d0cefaa072834da964d9546&ref_=as_li_ss_tl

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