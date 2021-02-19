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    Amazon, Build It platformuyla kitle fonlaması pazarına giriyor

    Amazon, kitle fonlaması platformu Build It'i duyurdu. Şirket bu platformla birlikte kendi geliştirdiği ürünleri hayata geçirmeyi amaçlıyor.
    19 Şubat 2021, 18:30 (5 sa.)
    367
    3
    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    1

    Amazon, Build It platformuyla kitle fonlaması pazarına giriyor
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    Amazon, Build It platformunu başlatarak kitle fonlaması pazarına girmeye karar verdi. Kullanıcılardan ilgi görmesi durumunda ticari ürünlere dönüşecek olan şirketin kendi konseptleri sunulacak.

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    Build It'te şu anda üç ürün var: akıllı guguklu saat, kullanıcıya beslenme tavsiyeleri sağlayan Alexa destekli akıllı tartı ve notları yazdırmak için termal yazıcı.

    Amazon, Build It platformuyla kitle fonlaması pazarına giriyor
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    Hayatı kolaylaştıran ürünler

    Guguklu saat 79.99 dolara mal oluyor. LED lambaları ve dahili hoparlörleri var. Zamanlayıcıları, alarmları ve daha fazlasını seslendirmenize izin veren Alexa desteği de mevcut. Aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç bip sesi var. Saat, Echo cihazıyla senkronize olacak ve otomatik olarak gün ışığından yararlanma saatine geçebilecek.

    Amazon, Build It platformuyla kitle fonlaması pazarına giriyor
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    Not yazıcısının maliyeti ise 89,99 dolar. Kullanıcının sadece ne yazdıracağını söylemesi yeterli. Daha sonra cihaz, konuşmadan metne çevirme işlevini kullanarak istenilen notları çıktı olarak verebilecek. Ayrıca termal teknolojiyi kullandığı için mürekkebe ihtyaç da duyulmayacak.

    Amazon, Build It platformuyla kitle fonlaması pazarına giriyor
    Tam Boyutta Gör

    Kitle fonlaması 30 gün sürecek ve her üç ürün de 19 Mart tarihine kadar ön siparişe sunulacak.



    https://www.amazon.com/b?node=21601403011&linkCode=sl2&tag=listing06-20&linkId=7f0f05a05d0cefaa072834da964d9546&ref_=as_li_ss_tl Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

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